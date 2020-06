Inès Loucif (Koh Lanta) dans une très grande colère, balance tout sur la prod de l’émission !

View this post on Instagram

Moi, quand on me dit que certains ne respectent toujours pas les règles par pure bêtise et égoïsme, que les patients et DÉCÉS augmentent de façon considérables, et qu’on a toujours pas de matériel pour se protéger en allant travailler. 👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽 #restezchezvous on va le dire combien de fois, et quand vous serez encore plus restreints, vous viendrez râler. Vous n’êtes pas en première ligne, écoutez le personnel soignant s’il vous plaît, il y a trop de décès qu’on peut éviter si TOUT LE MONDE respecte vraiment ces règles. Merci à tous ceux qui respectent les règles, courage à tout le monde 🙏🏽