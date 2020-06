Koh Lanta : Denis Brogniart recadre Régis en direct sur Insta !

Cette saison de Koh Lanta a proposé une quantité de personnages controversés qui ont fait le (bad) buzz sur les réseaux sociaux.

Si Ahmad s’est rapidement imposé comme l’ennemi numéro 1 des internautes, notamment lorsqu’il a planifié l’élimination du héros Téhéiura, pourtant indispensable à la réussite de l’équipe rouge, il a vite été oublié après son élimination.

Depuis, les téléspectateurs ont pu choisir leur nouvelle tête de turc et jusqu’à son départ, Régis faisait parti des candidats les plus critiqués du show, au point où une protection policière a été mise en place suite à des menaces sur ses enfants.

Denis Brogniart en live instagram avec Régis

Chaque semaine, le candidat éliminé accorde à Denis Brogniart une interview en live Instagram. Un moyen intéressant et ludique pour lui ou elle de revenir sur son aventure, son parcours et ses impressions.

Dans la folle émission de vendredi 23 mai, Eric a été éliminé suite à l’épreuve d’immunité. En effet, si le premier à terminer l’aventure était protégé lors du conseil, le dernier ne recevait pas un vote noir contre lui : il quittait l’aventure sur le champs.

Claude est (encore) arrivé premier, et la dernière place se jouait entre Eric et Naoil. Agacé par ce jeu d’équilibre, le doyen de la saison a craqué en perdant patience.

Régis éliminé aux portes de la finale

Lors du conseil, les internautes étaient persuadés – et heureux – de voir Alexandra quitter l’aventure. Mais Claude a su une nouvelle fois rabattre les cartes et a finalement décidé de voter contre Régis.

Il a fait ceci pour lui faire la leçon, lui qui a manipulé par deux fois deux candidats (et deux héros) pour les éliminer. Vexé, Régis n’a pas compris cette décision, bien qu’il ait déjà pris les mêmes auparavant.

Il part ainsi aux portes de la finale lors du dernier conseil, ce qu’il voulait absolument éviter. En effet, il confie en partant qu’il s’était dit ne pas vouloir partir lors du premier conseil, et encore moins lors du dernier.

Régis assume d’avoir éliminé Sam

En plein confinement, les téléspectateurs ont eu la mauvaise surprise de voir leur chouchou Sam quitter l’aventure. Adoré par les internautes pour ses capacités presque indécentes, il a été éliminé par les autres aventuriers qui lui reprochent son individualisme.

Et Régis explique en plein live qu’il assume totalement d’avoir vu Sam autant comme un petit frère que comme une menace. Et Régis explique que contrairement à ce qu’il a lu, c’est très difficile d’éliminer un candidat.

Il dit n’avoir pris aucun plaisir à éliminer son ancien coéquipier jaune mais qu’il est persuadé qu’il refera à nouveau Koh Lanta tant il a marqué l’émission.

Denis Brogniart défend l’émission et recadre Régis

Régis cherche à justifier d’autant plus son choix d’éliminer Sam en disant que les téléspectateurs n’ont pas vu Sam comme eux l’ont vu sur le camp. Sam aurait été bien plus en recul que ce qui a été montré et n’aurait pas pris part à la vie sur le camp.

Cette information n’étonnera personne, l’émission ayant bien mis en avant cela. C’est pourquoi Denis Brogniart intervient pour défendre Koh Lanta et le jeune Sam des propos de Denis.

Denis a effet coupé Régis pour défendre l’intégrité de l’émission – alors qu’Inès avait déjà critiqué le montage. Pour lui, les téléspectateurs ont vu Sam tel qu’il était, un candidat OVNI, très habile, très fort mais qui ne s’est pas soucié de la collectivité.

Et lui de conclure « les gens ont vu ce que vous avez vu aussi » comme pour enfoncer le clou une bonne fois pour toutes.

Régis agacé confirme ses propos

Mais Régis n’est pas du genre à s’abattre et confirme ses paroles, disant que pour lui, Sam ne s’est pas ouvert aux autres candidats alors que c’est ça l’essentiel dans l’émission. D’après lui, c’est pour cette raison qu’il a quitté l’aventure.

Mais Denis renchérit, expliquant que peu importe son comportement sur le camp, le grand public a vu en lui un grand aventurier. Ce n’est pas tout ce qu’on demande à l’émission ?

Pas selon Régis qui, passablement agacé, a préféré conclure en disant que c’est une erreur de voir Koh Lanta uniquement selon l’angle sportif. Pour lui, ce n’est pas que ça Koh Lanta.

Vendredi 29 mai, Claude, Naoil, Alexandra, Inès et Moussa s’affronteront durant une finale qui s’annonce absolument folle.