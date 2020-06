Koh Lanta – Un candidat placé sous protection policière suite à des menaces ? Il témoigne !

Cette nouvelle saison de Koh Lanta a vu ses audiences exploser en grosse partie grâce au confinement. Enfermés chez eux, les internautes se sont pris au jeu et ont commenté en masse chaque vendredi soir l’émission de TF1 qui était à chaque fois en tête des audiences de la soirée.

Et il faut dire que cette saison, les petits plats ont été mis dans les grands avec une quantité de retournements de situation et d’éliminations chocs qui ont surpris le public chaque semaine.

L’ennui est que les candidats préférés des spectateurs ont été éliminés par d’autres considérés comme beaucoup moins forts et intéressants, ironiquement surnommés la « Team Brozette ».

Une saison de Koh Lanta riche en surprises

Sam, Teheiura, Charlotte, Jessica… Les internautes ont pu râler chaque semaine de voir leurs candidats préférés quitter l’aventure, alors que ceux-ci étaient les plus à même de remporter l’émission.

Car au-delà de l’aventure sportive, Koh Lanta est également un jeu de stratège, et seuls les plus malins iront jusqu’au bout. Problème : cette année, les plus malins sont aussi les plus détestés. S’ils sont encore sept en lice, un seul trouve grâce aux yeux du public : Claude, l’éternel héros, qui espère enfin remporter cette saison pour sa troisième participation.

Faire semblant de donner tous ses sacs à Inès pour lui faire avouer qu'elle ment. En donner finalement aux autres et la faire perdre quand même. Ah ouais c'est lourd le karma. Merci Claude. #KohLanta pic.twitter.com/U0mztfL6PR — Alex (@alex_maitret) May 15, 2020

Le problème des internautes, c’est qu’ils oublient que Koh Lanta est uniquement un jeu et que les candidats ne jouent pas leur vie. Ils sont là pour aller le plus loin possible, en mettant en avant leurs qualités, quelles soient sportives ou non.

L’ancienne équipe jaune composée de membres qui n’ont rien gagné hormis Naoil (Inès, Moussa, Alexandre et Régis) a réussi à éliminer chaque semaine des candidats jugés trop forts. De quoi être plus à l’aise par la suite en se rapprochant de la finale.

Mais les internautes ne sont pas contents et le font savoir. Inès a été menacée sur les réseaux sociaux pour son comportement sur l’île. Elle s’est expliquée de tout cela, jugeant le montage tendancieux de l’émission au point où elle dit qu’elle y aurait réfléchit à deux fois avant de participer si elle avait su comment cela se passerait.

Claude, Naoil et Eric : les seuls candidats à l’abri des remarques

Hormis Claude (le très grand favoris), Naoil (qui inspire le respect pour sa détermination et sa mentalité de fer) et Eric (le doyen, discret mais malin), aucun candidat n’a été à l’abri des menaces ou critiques.

Alexandre est jugée pour sa mauvaise foi depuis qu’elle a tout fait pour éliminer Sam (il lui avait cassé sa flèche à une épreuve) ; Moussa, d’abord apprécié, a vu sa côte de popularité chuter de par ses échecs aux épreuves et sa volonté d’éliminer les fort ; Inès est critiquée pour ne pas savoir garder son calme et tenir des discours incohérents quant aux éliminations.

Mais c’est Régis qui, dernièrement, s’est retrouvé sous le feu des critiques.

Régis menacé : la police fait des rondes autour de chez lui

Régis, s’il se montrait très discret au début, s’est retrouvé dans une place enviée de tous : celle de la bascule. Son vote seul pouvait décider de l’avenir d’un aventurier. Alors qu’il s’était mis d’accord avec les héros pour éliminer Alexandra, il en a finalement décidé autrement en éliminant Teheiura.

Pire, la semaine suivante (et alors qu’il s’était mis d’accord avec Jessica), il a décidé de changer ses plans pour voter contre Jessica et ainsi l’éliminer.

Trop c’est trop pour les téléspectateurs, très agacés par son comportement. Mais cela va vraisemblablement plus loin que cela puisque certains l’ont personnellement menacé, ainsi que ses enfants. De quoi effrayer – à juste titre – le candidat.

Il a en effet confié que les gendarmes avaient été mis au courant de sa situation compliquée. S’il n’a pas demandé une protection policière, les policiers savent qu’il est potentiellement en danger et tournent plus souvent autour de son domicile.

Il serait intéressant de rappeler que Koh Lanta est un jeu et que les candidats doivent parfois faire ce que certains considèrent comme des coups bas pour avancer dans l’aventure.

Régis a fait ce qu’il pensait être bon pour lui et son comportement ne mérite aucunement des menaces de ce genre, même s’il a participé à l’élimination d’un candidat apprécié.