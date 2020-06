Denis Brogniart Koh Lanta : Il dévoile les coulisses de la finale en exclusivité !

Denis Brogniart se filme en train d’enregistrer les voix de la finale de Koh Lanta : il montre tout !

C’est après la diffusion de l’épisode d’hier de Koh Lanta que l’on a pu voir une vidéo exceptionnelle de l’animateur Denis Brogniart en direct des studios où il enregistre les voix de l’émission. Comme on le sait, chaque épisode de Koh Lanta demande un travail de post-production très important pour toute l’équipe, avec un travail au niveau du montage mais aussi au niveau des voix off qui doivent absolument toutes être enregistrées bien après le montage !

Un travail qui demande de l’écriture mais qui demande aussi une élocution minutieuse dont seul Denis Brogniart a le secret… Et hier soir, en direct de la cabine d’où il enregistre les voix habituellement, on a pu le voir enregistrer celles de la finale de Koh Lanta qui devrait être diffusée en direct sur TF1 dans les prochaines semaines ! Mais même si les fans ont bel et bien essayé de lire sur les nombreuses feuilles de papier que l’animateur a imprimé pour les lire en voix off, il est strictement impossible de lire ne serait-ce qu’une simple phrase : l’animateur s’est assuré que toutes les feuilles soient retournées et complètement illisibles pour que même les plus curieux n’y aient pas accès !

Une technique qui permet à l’animateur de tenir en haleine une nouvelle fois les téléspectateurs de TF1 qui sont très friands du moindre scoop concernant l’émission de téléréalité mythique, sans toutefois rien dévoiler en apparence puisque Denis Brogniart sait très bien garder le secret : depuis tout ce temps, jamais une information n’a fuité par sa faute sur les réseaux sociaux ! En revanche, une vive polémique avait néanmoins éclaté il y a quelques jours, après qu’il ait révelé dans un live Instagram avoir changé les règles du jeu !

Koh Lanta 2020 : une saison absolument hors-norme où tout peut arriver !

Le moins que l’on puisse dire, c’est que cette saison de Koh Lanta “L’île des héros” est vraiment exceptionnelle !

Tout d’abord, le casting est encore une fois très réussi pour ce programme de téléréalité qui fait les beaux jours de TF1 depuis une vingtaine d’années déjà. Pour cette saison exceptionnelle, la production de l’émission a fait appel à des candidats mythiques du programme comme Teheiura (qui a récemment chanté une chanson contre la crise sanitaire du coronavirus) qui ont encore une fois réalisé un parcours exceptionnel et très remarqué par les internautes ! D’autres, comme Sam, le plus jeune candidat de cette saison, étaient des novices en la matière et réalisaient leur rêve de participer à Koh Lanta pour la première fois de leur vie.

Mais malheureusement, ce rêve a été gâché et complètement détruit par d’autres candidats comme Régis, qui a tenté tant bien que mal de tirer son épingle du jeu en réalisant des actes de traîtrise envers ses coéquipiers. Mais malheureusement pour lui et bien heureusement pour les téléspectateurs de Koh Lanta, c’est un véritable retour de bâton que le candidat a subi !

D’abord dans la vie, où il a reçu de nombreuses menaces et notamment auprès de ses petites filles, des jumelles d’à peine 5 ans, mais aussi auprès de ses fils, dont l’un d’entre eux présent sur Facebook a même dû changer de nom pour éviter d’être menacé directement. On peut dire que grâce au confinement, ces derniers n’ont pas subi de remarques et de moqueries dans la rue ou à l’école !

Mais le second retour de bâton s’est produit hier soir, sur TF1, alors que les portes de la finale de Koh Lanta approchent à grands pas…

En effet, contre toute attente, Régis s’est fait éliminé par ses coéquipiers de l’aventure et ne verra donc à priori pas la finale en tant que participant mais seulement spectateur, sauf s’il se passe un évènement exceptionnel qui pourrait le faire revenir dans l’aventure…