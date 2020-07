Koh Lanta : Charlotte se confie sur sa surprenante opération de chirurgie esthétique

Charlotte a fait partie du casting de la dernière saison évènement de Koh Lanta, massivement suivie du fait du confinement. Ni favorite, ni détestée par les internautes, elle est restée le temps de son aventure dans le ventre mou, se faisant malheureusement éliminer alors qu’elle commençait à montrer de quoi elle était capable.

La jeune femme a en effet participé à l’aventure pour montrer qu’elle était plus qu’une jolie fille, et qu’elle pouvait également être une redoutable aventurière. Elle aura réussi à atteindre la réunification, mais se fera éliminer lors de la semaine des binômes.

Charlotte : une élimination gag jamais vue dans l’histoire de l’émission

S’il y a bien une élimination qui a surpris les téléspectateurs, c’est bien celle de Teheiura et Charlotte. Les deux candidats étaient certes en danger, mais les téléspectateurs savaient que le héros possédait un collier d’immunité qui le protégeait, lui et sa partenaire.

De plus, juste avant le conseil, Charlotte a également trouvé un collier (elle ignorait que Teheiura en possédait un également). Et pourtant, aucun des deux n’a sorti cette redoutable arme de défense. Ils ont donc été éliminés par les autres aventuriers, expliquant au moment de leur départ ce qu’ils avaient en leur possession.

Teheiura décide de donner son collier à Claude (complètement sidéré par la situation et les explications de son ami qui dit avoir oublié qu’il possédait un collier). Quant à Charlotte, qui prend cette histoire à la rigolade, elle rentre avec son bijou, décidant de ne pas le donner à un autre candidat.

Charlotte se confie sur sa récente opération de chirurgie esthétique

Si la jeune femme semble avoir confiance en elle, elle qui affiche un sublime physique, elle avait pourtant un gros complexe qu’elle souhaitait voir disparaître. A l’âge de 27 ans, elle a subi une opération des paupières (appelée également blépharoplastie) et elle se dit très satisfaite du résultat.

« Le résultat escompté est instantané. La cicatrisation est longue, c’est un an. J’attendais de prendre de l’âge, et je me suis dit qu’à 28 ans, c’était le moment« .

Si la jeune femme s’est rendue dans une clinique du 16ème arrondissement de Paris, c’est parce qu’une de ses paupières tombait, ce qui la gênait et la complexait. « Pourquoi je l’ai fait ? C’était pour réduire l’excédent de peau. Ce n’est pas forcément lié à la vieillesse. Il y a des cas génétiques comme moi. On voit la différence. Ça m’ouvre le regard, ça me fait moins des yeux fatigués« .

La candidate de Koh Lanta ne semble donc aucunement regretté ce choix et apparaît plus heureuse que jamais puisque ce complexe qu’elle traîne depuis des années a enfin disparu.

Charlotte, une star des réseaux sociaux !

La participation à une émission aussi célèbre que Koh Lanta permet aux aventuriers d’acquérir une notoriété immédiate, qu’ils peuvent faire fructifier s’ils le souhaitent. De son côté, Charlotte a gagné un bon nombre de followers sur Instagram. Il n’est pas compliqué de trouver la jeune femme, celle-ci ayant pris le pseudo @Charlotte_kohlanta.

Elle affiche aujourd’hui le joli score de 124 000 followers, faisant d’elle une potentielle nouvelle influenceuse française. Bien que ce secteur soit extrêmement concurrentiel, on ne doute pas que la jeune femme pourra sortir son épingle du jeu. Elle propose déjà des placements de produits avec des réductions à ses abonnés, signe qu’elle se lance dans le milieu.

Elle offre aux internautes de superbes photos, magnifiant ses courbes et sa beauté. En revanche, sa récente opération complique un peu ses vacances au soleil, puisque sa peau doit impérativement être protégée de celui-ci (pour ne pas être abimée). Elle doit donc porter des lunettes de soleil, des casquettes ou des chapeaux pour que sa peau reste constamment à l’ombre. Un moindre mal pour supprimer définitivement un complexe, non ?

Les fans de Koh Lanta de leurs côtés seront heureux d’apprendre que l’émission revient à la rentrée, prenant le créneau habituellement réservé par Danse avec les Stars. Du fait de l’épidémie de la COVID-19, l’émission ne pourra pas avoir lieu. La nouvelle saison a d’ors et déjà été tournée et sera donc disponible à la rentrée sur TF1. Sera-t-elle aussi suivie que la précédente ? Réponse dans quelques semaines.