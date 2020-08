Charlotte de Koh Lanta en maillot de bain : vous ne serez pas déçu par ces incroyables photos d’elle ! Les fans sous le charme !

Les célébrités le savent très bien, elles doivent entretenir impérativement le lien avec les abonnés, cela permet de les fidéliser. Charlotte, participante de Koh Lanta en 2020 a donc proposé des clichés de son quotidien, cette jeune femme qui travaille en tant qu’agent immobilier depuis trois ans vous dévoile sa superbe silhouette et vous ne serez pas déçu. Très féminine, elle sait mettre en avant ses atouts et telle vous propose également des tenues sympathiques qui pourraient vous inspirer grandement pour vos prochaines soirées d’été.

Charlotte de Koh Lanta brille sur Instagram

Si vous avez découvert son profil sur TF1 lors du lancement de cette saison, vous avez pu comprendre qu’elle était combative et prête à tout donner pour réussir à se hisser dans les dernières lignes droites. Malheureusement, son rêve fut brisé puisque c’est Naoil qui a remporté cette édition et les finalistes étaient Inès Loucif et Claude. Au cours du jeu, les candidats ont tendance à perdre plusieurs kilos, mais au vu de sa silhouette actuelle, elle a sans doute repris ceux perdus et le résultat est très sympathique.

Charlotte avait précisé que l’aventure avait laissé des traces sur son corps puisque l’édition avait été difficile pendant 24 jours .

. La nourriture n’était pas omniprésente et elle a eu l’occasion de reprendre 10 kilos en moins de 4 jours.

Comme pour Inès Loucif, elle a eu l’occasion de se jeter sur la nourriture lors de son retour chez elle.

Par contre, ses attentes n’avaient pas été comblées à ce moment, car une reprise aussi rapide du poids peut être problématique. Le corps n’arrive pas à s’adapter et la peau peut alors se détendre beaucoup plus facilement. Comme c’est le cas pour d’autres célébrités, elle a décidé de s’accepter comme elle est, les internautes partagent souvent des commentaires très élogieux sur son corps.

Les tenues sympathiques de Charlotte

Si vous découvrez son fil Instagram, vous pourrez constater que la jeune femme propose souvent des photos avec des tenues réjouissantes qui laissent entrevoir rarement un léger décolleté. Vous pourrez ainsi la découvrir avec une longue robe noire, un ensemble violet et blanc ou encore en maillot de bain. Charlotte sait aussi adopter des tenues plus décontractées et classiques comme le fameux t-shirt et le jean. Par contre pour cette association, elle a eu l’idée de mettre un foulard coloré dans ses cheveux, cela permet de casser le côté terne de la tenue et le résultat est très sympathique. Charlotte multiplie alors les poses notamment aux bords de la piscine ou assise sur un fauteuil qui semble être en rotin. Si vous cherchez de l’inspiration pour vos prochaines tenues d’été, Charlotte de Koh Lanta pourrait clairement vous aider au vu de ses goûts.

La jeune femme pose également dans des lieux incroyables, le ciel est bleu, la végétation apporte un peu de nature très réjouissante et vous avez cette piscine qui vous invite à une baignade bien méritée alors que la chaleur commence à envahir les villes. Charlotte de Koh Lanta semble avoir retrouvé une très belle silhouette et ses fans sont ravis de la découvrir avec de nombreuses tenues aussi sympathiques les unes que les autres. La jeune femme avait toutefois fait part à ses abonnés de ses complexes, elle propose parfois des messages en lien avec l’acceptation de soi. Elle précise qu’elle a des complexes, mais elle a tout de même appris à les accepter au fil des années.