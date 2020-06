Jaja (Secret Story et Les Anges), dévoile le secret de sa perte de poids sur Instagram ! Ses fans sont choqués…

Après avoir révélé son étonnante perte de poids, Jaja a été très médiatisé et félicité par ses fans. Suite à tous les articles à son sujet, il a décidé de faire une story sur Instagram et de dévoiler ses secrets pour mincir.

Après son mois d’absence sur Instagram certainement liée au Ramadan, Jaja est revenu avec une photo qui a choqué ses fans. En effet, tout sourire, il s’est affiché avec beaucoup de kilos en mois ce qui n’a pas échappé à ses abonnés. La photo en question a récolté presque 30 000 likes, presque un record pour le jeune homme aux 315 000 abonnés !

Jaja (Les Anges et Secret Story) : sa perte de poids fulgurante choque ses fans

Certains pensent qu’il a fait de la liposuccion mais ce ne serait pas vrai. Selon les dires de Jaja, il aurait suivi un régime très strict et également banni le sucre pour arriver à son épatante perte de poids en si peu de temps.

Si ses fans pensent qu’il a eu recours à une opération chirurgicale, c’est parce qu’il a subi une liposuccion du cou et du ventre en 2018.

En tous cas, les médias se sont emparés de sa perte de poids et des dizaines d’articles ont fleuri sur la toile. Voyant l’engouement créé, Jaja n’a pas pu s’empêcher de faire une story Instagram !

Dans ses stories du 26 et 27 mai, il affiche tous les articles qui parlent de lui, étonné de la médiatisation de sa perte de poids. Il explique même qu’il a la pression et qu’il ne devra pas reprendre de poids. Il semblerait que cela ait fait très plaisir à Jaja, encore plus motivé à garder la ligne.

Jaja : il dévoile le secret de sa perte de poids en story sur Instagram

Face aux nombreux commentaires postés par les membres de sa communauté, il décidé d’en dévoiler plus sur sa méthode pour perdre des kilos superflus. Il les redirige donc vers le compte Instagram d’un Youtubeur qui a filmé son évolution et sa perte de poids.

Il explique comment il a fait et donne des conseils pour booster la perte de gras. Jaja aurait donc suivi ses vidéos pour arriver à ce résultat ! Comme de nombreux français, il a profité de la période de confinement pour se mettre au sport et faire attention à son alimentation.

A ce sujet, Jaja partage également ses repas et on dirait bien que l’ancien candidat des Anges ne mange plus énormément ! Ses plats sont très restreints et comportent seulement des protéines (souvent du poulet) ainsi que des salades remplies de légumes. Lui qui est si bon vivant doit avoir du mal à tenir… mais pour l’instant, il y arrive bien. Et s’il est aussi motivé, c’est parce qu’il s’est fixé un objectif de taille : perdre 10kg de plus. On lui souhaite bien du courage.

Melanight et Eddy offrent un iPhone à Jaja !

Suite à sa perte de poids, Melanight, célèbre candidate de télé-réalité (Les Marseillais / Les princes et les princesses de l’amour) ainsi que Eddy (Les Anges 12) ont décidé d’offrir un iPhone 11 à Jaja pour le féliciter. Il a dû ravi de ce cadeau hors du commun et cela a dû l’aider à ne pas s’arrêter en si bon chemin.

Jaja (Les Anges & Secret Story) : qui est-il ?

Jaja est spécialisé dans la coiffure et est devenu un candidat de télé-réalité très attachant. Ses fans apprécient son côté naturel, sa gentillesse et son sourire à toute épreuve. C’est dans Secret Story 10 que le jeune homme s’est réellement fait connaitre du Grand Public. Son secret était alors « Les gagnantes de Secret Story m’ont choisi pour intégrer la Maison des Secrets ».

Sa participation a été très remarquée car c’est un personnage très solaire. Suite à sa participation, il a été invité à plusieurs interviews et devient même chroniqueur dans le Mad Mag avec son amie Ayem Nour. Il a également participé à l’émission « Les vacances des Anges 2 ».

Par la suite, Jaja :

Apparaît dans Secret Story 11 où il pose les fameuses « questions très indiscrètes » aux nouveaux venus,

Fait partie du casting des Anges 10

Participe au tournage des vacances des Anges 3

Relooke une proche dans l’émission de M6 « Incroyables transformations »

Pour l’instant, on ne sait pas si le jeune homme tout droit venu du Nord va participer de nouveau à une télé-réalité mais ses fans en seraient ravis !