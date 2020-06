Edouard Philippe : le Premier Ministre avoue enfin tout sur sa « maladie » !

Jamais Edouard Philippe n’aura fait tant parler de lui ! Avec la crise du coronavirus, le Premier Ministre a été propulsé sur le devant de la scène. C’est d’ailleurs lui qui a fait de nombreuses annonces télévisées aux français, notamment celle annonçant le déconfinement du 11 mai. Avec sa médiatisation grandissante, sa côte de popularité a augmenté pendant le coronavirus.

Edouard Philippe : très médiatisé pour sa barbe qui blanchit

Mais si les français parlent beaucoup de lui sur les réseaux sociaux, c’est notamment en raison de sa barbe… Edouard Philippe a pris ses fonctions de Premier Ministre en ayant une barbe noire, très bien taillée et donc tout ce qu’il y a de plus classique. Au fil des mois, et encore plus pendant la crise sanitaire, sa barbe s’est teintée de blanc. Des taches blanches sont apparues sur sa barbe du côté gauche, ce qui a beaucoup intrigué les français.

Cette barbe n’en finit d’ailleurs plus de blanchir. Elle « grossit » même en direct lors de ses discours, faisant ainsi beaucoup réagir les internautes. Même ses collaborateurs lui ont donné des surnoms à l’Assemblée ! Kung Fu Panda, 102ème Dalmatien, la vache normande… il a tout eu. Si certains auraient pu être vexés, ce n’était pas le cas d’Edouard Philippe qui souriait face à ces sobriquets.

Beaucoup se sont demandé si les poils blancs ne venaient pas en raison du stress. Et on peut le comprendre car le mandat d’Edouard Philippe n’est pas simple ! Entre la crise des gilets jaunes, les contestations contre la réforme des retraites et la crise sanitaire liée au coronavirus, le Premier Ministre n’a pas eu le temps de souffler 5 minutes. C’est aussi ce qu’exige une telle fonction et les membres du Gouvernement doivent faire passer les questions politiques avant leur propre repos.

Edouard Philippe : il avoue publiquement être atteint de vitiligo

Edouard Philippe ne s’était pourtant jamais exprimé sur cette fameuse barbe qui blanchit. Pour la première fois, il a accepté de parler de sa dépigmentation ! Il a enfin avoué la vérité au micro de Paris Match. « C’est une maladie, un vitiligo, sans gravité, ni douloureuse ni contagieuse » a-t-il ainsi déclaré. Cette révélation affirme ce que pensait le docteur Bruno Haliou, qui avait expliqué la théorie du vitiligo.

Pour rappel, le vitiligo est une maladie de peau qui touche seulement 1% à 2% de la population mondiale. Cette dépigmentation est liée à la perte des mélanocytes, cellules responsables de la couleur de peau. Edouard Philippe ne semble atteint par le vitiligo qu’à un endroit localisé mais cette maladie peut toucher plusieurs endroits de la peau. La célèbre mannequin Winnie Harlow est un bel exemple de personne médiatisée atteinte de vitiligo sur tout le corps.

Heureusement pour les porteurs de vitiligo, c’est maladie n’est pas du tout douloureuse ni contagieuse. Il suffit simplement de protéger les zones touchées en évitant les fortes expositions au soleil et en mettant de la crème solaire.

Edouard Philippe a également rajouté que cette dépigmentation était « activée par le stress ». Même si certains n’adhèrent pas à l’esthétique de sa barbe, il a affirmé qu’il ne se la teindrait pas !

Edouard Philippe, au cœur de l’actualité politique : le stress engendré est au maximum…

Il avoue donc sa maladie (sans conséquence sur sa santé) et son stress engendré par les récents événements. Et le Premier Ministre a de quoi être stressé en ce moment. En plus de tout ce qu’il a dû gérer et ce qu’il gère encore, il doit en plus se battre pour garder sa place en tant que Premier Ministre.

Selon les rumeurs qui courent, Edouard Philippe serait donc sur la sellette et concerné par le remaniement auquel va procéder Emmanuel Macron. Jean-Michel Blanquer, Marlène Schiappa et Sibeth Ndiaye seraient, quant à eux, protégés par le couple présidentiel.

Le Président de la République devrait prochainement s’exprimer à ce sujet pour parler de l’avenir du Gouvernement et des actions politiques qui seront mises en place pour la suite de son mandat. Est-ce qu’Edouard Philippe et sa barbe blanchie feront toujours partie du paysage politique gouvernemental d’En Marche ? Nous le saurons bientôt.