Emmanuel Macron : son allocution décrite comme inutile et ratée

Faut-il porter les masques ? Comment se dérouleront les vacances d’été ? Les restrictions à l’école sont-elles au rendez-vous ? Les Français ont regardé massivement l’allocution du président de la République et le constat reste le même, il a évoqué une dette beaucoup plus importante, un retour à l’école pour les enfants dès le 22 Juin ainsi que l’ouverture des frontières. Pour le reste, c’est le néant et l’allocution d’Emmanuel Macron a été beaucoup plus rapide, il a fallu attendre 20 minutes pour entendre le fameux « Vive la République ». Pour ma part, j’étais un peu déçue puisqu’il n’a pas évoqué de A à Z les vacances d’été ou le déroulement de l’ouverture des frontières.

L’opposition tacle violemment Macron

Il fallait regarder le Journal Télévisé de TF1 avec Anne Claire Coudray pour obtenir les premiers retours et ils n’étaient pas forcément positifs. Certains ont précisé que son discours était clairement « inutile ». D’autres auraient voulu que les ministres ou encore Édouard Philippe prennent la parole puisque les informations auraient peut-être été plus nombreuses. Certes, via notre live que nous avons proposé hier au soir, vous avez eu l’occasion de découvrir que toute la France était en vert, mais l’épidémie est-elle finie ? Faut-il continuer à porter les masques ?

Aucun chiffre n’a été partagé concernant le recul de la maladie, le président n’a pas forcément été rassurant sur ce point .

. Jean-Luc Mélenchon a rapidement réagi notamment sur Twitter en précisant qu’il ne fallait pas être fier.

Le député estime qu’il y a eu une pluie de truismes et « Macron saoule ».

Pour la gauche, c’est Olivier Faure qui a pris la parole en précisant que le président n’avait pas pu se réinventer.

Si la France était choquée à la suite de sa première allocution en mars dernier alors qu’il instaurait le confinement, les Français sont cette fois un peu sonnés, car ils n’ont pas eu les réponses escomptées. Certes, nous passons d’une crise sanitaire à une crise économique, mais il manque des informations pour rassurer des Français, ceux qui travaillent, ceux qui sont en chômage partiel, ceux qui ont perdu leur emploi…

Je me réjouis qu'E. Macron apporte son soutien en parole à nos forces de l'ordre, mais nous attendons des actes ! Pourquoi les manifestations haineuses ont-elles toujours lieu ? Pourquoi @CCastaner qui a humilié nos policiers et gendarmes est-il toujours ministre ? #Macron20h — N. Dupont-Aignan (@dupontaignan) June 14, 2020

Emmanuel Macron attendu sur les violences policières

Moins de 24 heures après son discours sur toutes les chaînes d’informations, le président de la République est aussi attendu sur la question des violences policières. Il a précisé que le passé ne serait pas renié ou remanié, mais pour Dupont-Aignan, il faut des actes désormais. Il estime que les manifestations ont toujours lieu et il se demande pourquoi. Ce lundi matin, les retours ne sont donc pas positifs pour le discours d’Emmanuel Macron et certains estiment que son allocution était ratée, inutile, nulle ou encore sans aucun intérêt. Il devrait prendre à nouveau la parole en Juillet prochain pour évoquer le fameux chemin emprunté pour la reconstruction du pays.

Debut surréaliste, E Macron est content de la gestion de la crise. Il oublie que notre pays va accuser une mortalité par millions d’habitants très élevée et l’une des récessions économiques les plus violentes au monde avec en prime un État de droit mis entre parenthèse… — Bruno Retailleau (@BrunoRetailleau) June 14, 2020

Emmanuel Macron ne fait pas l’unanimité depuis son allocution de dimanche, il devrait prendre la parole au cours du mois de Juillet et il sera forcément attendu au tournant. Le président devrait évoquer ce nouveau chemin que la France s’apprête à emprunter pour optimiser sa reconstruction. En effet, la dette est pour l’instant conséquente.