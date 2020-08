Princes Harry et William : on sait pourquoi ils ne se parlent plus et c’est surprenant !

La sortie du livre Harry et Meghan, libres ne risque pas de raviver les relations bien froides entre le couple et les membres de la famille royale. Depuis que les parents d’Archie se sont émancipés des injonctions royales pour quitter l’Angleterre et partir vivre aux États-Unis, il est raconté qu’une guerre froide a débuté entre les deux partis.

Tout a véritable commencé lorsque le Prince Harry a officiellement présenté la femme qu’il aime, Meghan Markle, aux membres de la famille royale. L’actrice américaine n’aurait pas réussi à trouver sa place, malgré un mariage célébré en grandes pompes et la naissance de leur premier enfant.

Meghan Markle : un comportement critiqué

Si elle est actrice et donc relativement célèbre aux États-Unis pour avoir joué dans la série à succès Suits, Meghan Markle a réellement connu une notoriété mondiale en acceptant de donner sa main au Prince Harry. Tous les yeux étaient rivés sur elle, elle qui était la première princesse à entrer dans la famille après Kate Middleton, qui a instantanément été adoptée par la famille et les citoyens anglais.

Cela n’aura pas été le cas de Meghan Markle. En coulisse, des sources anonymes racontent son comportement. Elle serait malpolie, vicieuse, opportuniste et méchante. Des adjectifs qu’on ne donnerait pas à la femme d’un Prince, en somme. Difficile de savoir faire la différence entre le vrai du faux, mais certaines anecdotes très précises sont racontées, comme la fois où elle s’en serait violemment prise à un membre du personnel de Kate Middleton, sous les yeux effarés de celle-ci. On raconte également que beaucoup d’amis de Harry se sont éloignés de lui à cause de sa femme.

William n’était pas favorable au mariage

Harry était très proche de son frère et de sa femme Kate. Ils passaient énormément de temps ensemble ce qui explique sans mal pourquoi William a été le premier au courant des envies de son frère d’épouser sa compagne. Quelques semaines avant qu’il ne demande sa main à Meghan Markle, Harry en a discuté avec son frère, et celui-ci lui aurait dit de patienter encore.

Il n’était en effet pas convaincu que la comédienne serait la femme idéale pour son frère, allant même jusqu’à dire qu’elle était snobe. Mais Harry n’a pas pris en compte les conseils de son frère et la suite est connue de tous. Harry a épousé Meghan, et a finalement choisi l’amour plutôt que la famille.

William et Harry ne se parlent plus depuis des mois

La sortie du livre évènement Harry et Meghan, libres est l’occasion pour les auteurs d’enchaîner les interviews et de parler du couple le plus problématique de la famille royale. The Sun relate ainsi une interview accordée par Omid Scobie (co-auteur) pour la chaîne True Royalty TV. Le journaliste nous apprend que les deux frères ne se parlent plus et nous en explique la raison :

« Ils ne se sont pas adressé la parole depuis leur dernière entrevue lors de la messe donnée en l’honneur du Commonwealth. Ils ne se sont pas vus non plus. Et cela va prendre du temps avant que les choses ne rentrent dans l’ordre ».

William aurait été très en colère contre Harry puisqu’il a appris via les réseaux sociaux la volonté de son frère d’abandonner la monarchie. Il lui en veut de ne pas lui avoir parlé avant, de ne pas lui avoir fait part de ses intentions : « Les décisions n’ont pas été prises en interne. C’est cela qui a fait beaucoup de mal à William. Il n’est pas seulement le frère d’Harry, il est également le futur roi et il sent que cette manière de faire a nui à la réputation de la famille ».

La distance géographique n’aidera certainement pas les deux frères à se rapprocher, pas plus que la sortie de ce livre qui aurait été redoutée par la famille d’Angleterre, inquiète des révélations qu’il pourrait renfermer. Une fin heureuse à cette histoire semble de plus en plus compromise. Comme quoi, avant d’être royale, la famille reste une famille comme les autres.