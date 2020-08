Meghan Markle souffle ses 39 bougies. Découvrez le cadeau ultra romantique que lui a fait son mari le prince Harry !

Meghan Markle vient de souffler ses 39 bougies à Los Angeles en Californie, là où le couple est désormais installé. Pour ce premier anniversaire fêté depuis leur départ de la famille royale, Harry a vu les choses en grand. Ainsi il a préparé une journée très romantique pour sa belle. Pour que tout soit parfait, Harry a appelé la mère de son épouse à la rescousse. Et cette dernière ne s’est pas fait prier. C’est donc en toute complicité que le gendre et la belle-mère ont concocté le programme de la journée. Doria, la maman de la duchesse s’est occupée du petit Archie, pour laisser un moment d’intimité aux amoureux. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que la journée s’est déroulée sans accroc.

La journée a commencé avec les messages de la famille et des amis

Si Meghan s’attendait à des messages de sympathie et aux bons vœux de ses amis , elle a certainement été surprise par les réactions venant d’Angleterre. Alors que les relations entre les nouveaux californiens et le coté anglais de leur famille s’étaient tendues lors du Megxit, cela n’a pas eu de conséquences sur l’anniversaire de l’épouse du petit-fils préféré de la monarque anglaise. En effet, c’est cette dernière qui a dégainé ses félicitations en premier. Sur le site officiel de Buckingham Palace, dès le matin, la reine félicitait la duchesse pour ses 39 ans et lui souhaitait un bon anniversaire. Le communiqué était accompagné d’une photo de la femme de Harry, les cheveux relevés. Protocole oblige, Sa Majesté a préséance. C’était ensuite au prince Charles, héritier de la couronne et à son épouse Camilla, duchesse de Cornouailles de souhaiter un joyeux anniversaire à sa bru.

William et Kate ont eux aussi présenté leurs meilleurs vœux à leur nouvelle belle-sœur. En publiant une très belle photo de la jeune femme, le duc et la duchesse de Cambridge ont souhaité un très joyeux anniversaire à Meghan. La discorde entre les anglais et les californiens semble donc bien mise sous le boisseau. Mais il ne faut pas crier victoire trop vite. En effet, il ne faut pas oublier que lundi 11 va paraître l’ouvrage « finding freedom » et que ce dernier risque de raviver les tensions, pour un moment mises de coté.

La surprise de Harry

Le cadet de Charles est un homme amoureux et un homme romantique. Il adore visiblement faire plaisir à sa belle. Le jeune prince a réfléchi bien à l’avance à cette journée spéciale. Il a tout d’abord appelé sa belle-mère pour la mettre dans la confidence et lui demander un peu d’aide. En effet, Harry avait prévu de concocter un bon repas pour sa belle, de lui offrir un bijou et une soirée en amoureux. Les conseils de la mère de son épouse n’étaient donc pas superflus. Harry a ainsi mis son plus beau tablier de cuisine et s’est évertué à préparer un délicieux repas, avec trois plats pour sa chérie. En dessert, il avait choisi de réaliser un gâteau au chocolat avec un joli décor.

Mais Harry avait aussi dessiné un bijou, qu’il avait très discrètement fait fabriquer par un joaillier. Il voulait un cadeau personnalisé et unique pour une femme unique à ses yeux. Pour la soirée, il s’était accordé avec la mamie d’Archie qui s’est fait un plaisir de garder son petit-fils. Ainsi le jeune couple a pu s’accorder un moment d’intimité en tête-à-tête. Quoi de plus romantique de la part de son amoureux que de se voir offrir du temps à passer ensemble. Meghan n’a certainement pas manqué d’apprécier tout le mal que son époux s’est donné pour que sa journée soit parfaite.