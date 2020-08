Le Prince Charles et le Prince Harry ne se parlent presque plus depuis le Megxit ! On vous dit pourquoi !

En s’émancipant de la famille Royale d’Angleterre, le Prince Harry a provoqué un gros séisme au sein de la couronne et du pays. Des secousses avaient déjà été senties auparavant, dès l’introduction de sa compagne Meghan Markle.

Celle-ci n’a jamais réussi à se faire une place, malgré un superbe mariage royale et la naissance d’un enfant non moins superbe, Archie. Pas heureuse et soucieuse de poursuivre sa carrière d’actrice, elle aura décidé avec son conjoint de se retirer des engagements royaux et de partir vivre aux États-Unis. Mais cela n’a aucunement arrangé les relations déjà difficiles qu’entretenaient Harry avec le reste de sa famille, et notamment son frère, le Prince William.

William ne voulait pas que son frère épouse Meghan Markle

Dès l’officialisation de la relation entre Harry et Meghan, les rumeurs courent au sujet du comportement de celle-ci et de ses difficultés à se faire apprécier des membres de la famille royale. Harry aurait mis son frère dans la confidence au moment où il souhaitait demander sa belle en mariage, et celui-ci n’aurait pas été favorable à l’idée, lui qui aurait trouvé l’actrice vue dans Suits « snobe« . Il aurait alors demandé à son frère d’attendre pour être sûr. Un conseil que Harry n’aura évidemment pas pris en compte puisqu’il demandera peu de temps après sa compagne en mariage.

Les rumeurs sont nombreuses autour du comportement jugé inacceptable de Meghan. On raconte également qu’elle ne s’entendrait pas avec sa belle-soeur, Kate Middleton, qui a pour le coup toujours été appréciée par la famille et les citoyens anglais. La place de Princesse numéro 2 n’aurait aucunement plu à Meghan qui aurait vite senti qu’elle ne parviendrait pas à s’intégrer au mieux.

La sortie du livre Finding Freedom complique les relations

Énormément d’auteurs spécialistes de la famille royale ont sorti des ouvrages où ils dépeignent généralement défavorablement Meghan Markle. On raconte qu’elle aurait fait fuir certains amis du Prince Harry à cause de son comportement, qu’elle était très jalouse de Kate Middleton ou encore qu’elle aurait eu une attitude inacceptable envers certains employés de la famille royale.

Dans l’inconscient collectif, Meghan Markle est la cause principale des problèmes relationnels entre Harry et les autres membres de la famille, lui qui a choisi l’amour plutôt que la couronne. Et la sortie du livre Feeding Freedom ne risque pas d’arranger les choses. Pour la première fois, un livre se place plutôt du côté du couple expatrié aux États-Unis. Certaines sources racontent même qu’ils auraient activement participé à l’élaboration de l’oeuvre. De son côté, la famille royale craint les révélations qui seront faites.

Une relation tendue entre les deux frères

La parution du livre ne risque pas d’arranger la relation déjà tendue entre Harry et William, comme l’explique l’auteur royal Phil Damphier au magazine australien New Idea : « le livre ne fera malheureusement pas grand chose pour guérir la relation entre Harry et sa famille de sang, en particulier avec son frère William » explique l’auteur, lui qui nous apprend que les discussions entre les deux frères sont « interrompues et difficiles« .

La relation entre Meghan et Harry aurait également fragilisé celle que le Prince entretenait avec sa belle-soeur, Kate. Ils étaient en effet très proches avant l’arrivée de l’actrice américaine : « Il ne fait aucun doute que la rupture entre Harry et William a profondément affecté Kate. Cela la bouleverse« .

L’auteur conclut en disant pourquoi cette situation est particulièrement triste pour la famille et l’image qu’elle renvoie aux citoyens : « Il y a du sang répandu des deux côtés. C’est très triste qu’ils ne s’entendent pas particulièrement bien, mais cela a été aggravé par la fracture croissante. Tout le monde au sein de la famille royale sait que William et Harry empruntent des chemins différents. Mais vous ne voulez pas que ces deux-là soient en désaccord pendant les cinquante prochaines années. Cela n’a aucune valeur pour la monarchie. William et Harry était un véritable duo. C’est juste une situation très triste. »

On se demande si des révélations fracassantes seront faites dans le livre, car celles-ci pourraient signer la fin des relations déjà bien engageantes entre Harry et les autres membres de sa famille.