Prince Harry : pourquoi s’est-il éloigné de son frère William ? Il se confie

Des ouvrages qui concernent le couple (anciennement royal) Meghan / Prince Harry, il y en a des dizaines. Mais généralement, ceux-ci sont à charge, proposant un portrait peu flatteur de l’épouse du Prince, présentée comme une fille manipulatrice et opportuniste. Mais le couple va avoir sa revanche avec Finding Freedom, un livre dont certaines rumeurs disent qu’il a été écrit en leur présence.

Cela devrait nous permettre d’avoir enfin le point de vue du couple, de connaître sa version des faits, et d’avoir un point de vue qui, pour une fois, n’est pas pointé contre eux. La famille royale de son côté ne serait pas ravie de la parution de ce livre, prévue pour le 14 août. En attendant de pouvoir le découvrir dans son intégralité, certains extraits nous sont parvenus.

Les dessous de la relation entre Meghan et Kate révélés

Lorsque Meghan Markle a fait son entrée dans la famille royale, on était en droit de se demander comment celle-ci allait s’entendre avec Kate Middleton, déjà bien installée depuis des années, et mère de trois enfants dont George, l’héritier de la couronne.

Meghan Markle arrivait avec un lourd poids, elle qui devait faire aussi bien (si ce n’est mieux) que Kate, appréciée autant des citoyens anglais que de la famille royale. Mais il semblerait qu’entre les deux femmes, la relation soit glaciale.

On vous racontait comment Kate avait été choquée par le comportement de Meghan envers l’un des membres de son personnel (qu’elle appréciait tout particulièrement) car celui-ci n’aurait pas ce que souhaitait la duchesse de Sussex.

Mais dans le livre, nous apprenons également que Meghan était heureuse de pouvoir partager du temps avec Kate, mais qu’elle a été très déçue de constater que jamais sa belle-soeur ne l’appelait pour la voir. Pire, il est raconté qu’elle a été très attristée lorsque Kate est partie faire les boutiques dans un quartier plébiscité par Meghan, et alors que celle-ci lui avait fait savoir qu’elle souhaitait également s’y rendre pour faire les magasins.

Harry voulait être proche de son frère et de ses enfants

Les auteurs du livre ont en effet expliqué que Harry n’a jamais caché le fait qu’il souhaitait vivre proche de son frère. Plus jeune (avant Meghan, donc) il confiait vouloir se marier, puis » passer du temps avec William et Kate « . Son rêve était que les deux couples soient proches et que leurs enfants soient les meilleurs amis du monde, comme le rapporte le Mirror. La réalité, nous la connaissons, et elle est très éloignée de ce rêve.

Les journalistes qui ont écrit le livre Finding Freedom explique que Harry n’en pouvait plus de l’omniprésence de la famille : » Partout où vous allez, vous êtes entouré de personnel et de famille. Il était à un moment de sa vie où il travaillait avec son frère, faisait la fondation avec son frère et vivait avec son frère. C’était trop « .

Son fils Archie ne pourrait donc jamais grandir proche de ses cousins puisque le couple a décidé de renoncer à leurs droits et devoirs royaux pour partir vivre aux États-Unis. Meghan Markle craindrait d’ailleurs pour la vie sociale de son enfant, lui qui n’est entouré que d’adultes et n’a aucune interaction avec de jeunes enfants.

Le beau cadeau de Harry pour George

En revanche, s’il s’est éloigné géographiquement de sa famille, hors de question pour Harry de délaisser la relation qu’il a tissé avec ses neveux et sa nièce. Le livre explique que pour les 4 ans de George, Harry et Meghan lui ont offert un mini-SUV électrique particulièrement luxueux, tandis que Charlotte a de son côté reçu un très beau tricycle pour ses deux ans.

On se doute que Harry espère encore, dans un coin de sa tête, que son enfant sera proches de ses cousins à l’avenir. Mais il a décidé de faire passer sa femme avant sa famille, elle qui n’était pas heureuse en Angleterre et qui rêve de faire carrière en tant que comédienne à Hollywood.