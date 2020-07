Kate Middleton : la crise de Meghan Markle à laquelle elle a assisté qui l’a profondément choqué !

Les histoires de la famille royale anglaises sont digne d’une série à rebondissements tant nous apprenons chaque jour de nouvelles révélations.

Les tabloïds sont d’autant plus concentrés sur la famille depuis l’intégration de Meghan Markle, et toutes les histoires qui ont suivi, jusqu’au fameux Megxit, terme créé pour désigner le fait que Meghan et Harry ont décidé de s’affranchir de leurs droits et devoirs royaux en partant vivre aux États-Unis.

Kate Middleton : l’élégance même qui plait à la famille et aux anglais

Tout commençait pourtant très bien avec le mariage entre le Prince William et Kate Middleton, massivement suivi par des millions de personnes à travers le monde.

Il faut dire que la jeune femme fait l’unanimité. Tout le monde s’accorde pour dire qu’elle est douce, élégante et qu’elle s’est parfaitement intégrée au sein de la famille.

La Reine Elizabeth n’a que des choses positives à dire sur elle, et les anglais sont conquis par son charme. Elle bénéficie d’un véritable capital sympathie et les anglaises s’arrachent ses tenues, qui sont souvent très abordables en terme de prix, malgré l’immense fortune de la famille.

Meghan Markle avait donc la lourde tâche, en plus de s’accommoder des us et coutumes de la couronne, de passer après Kate Middleton.

Meghan Markle : des avis contradictoires sur son comportement

Dès son arrivée au sein de la famille Royale, Meghan Markle a souffert des a priori qui reposaient sur elle. La jeune femme est américaine, actrice et s’est déjà mariée une fois. Autant dire qu’elle ne partait pas gagnante.

Mais amoureuse de Harry, elle accepte de le rejoindre en Angleterre et de vivre avec lui sur la terre de ses ancêtres. Les rumeurs ont alors commencé à circuler, expliquant qu’elle ne parvenait pas à s’intégrer au sein de la famille Royale. Les anglais ne sont pas tendres avec elle, eux qui la voient comme une étrangère venue de l’autre côté de l’Atlantique.

Lorsque des magazines mettent en avant la profonde tristesse de l’actrice, elle est comparée à Lady Dady, qui jouit encore d’une immense popularité, et finit par gagner en sympathie aux yeux de la population locale.

Mais cela ne durera qu’un temps. Harry fera en effet le choix de l’amour. Voyant sa compagne dépérir, il décidera de partir vivre avec elle aux États-Unis, refusant de ce fait les droits et devoirs qui sont supposés lui être incombés.

Meghan Markle : colérique et égocentrique ?

Parmi les rumeurs qui tournaient autour de Meghan Markle, celles concernant sa présumée inimitié avec Kate Middleton ont fait le tour des réseaux sociaux.

Dans le livre Kensington Palace : An Intimate Memoir from Queen Mary to Meghan Markle, l’auteur Tom Quinn (biographe royal) revient sur un incident qui aurait eu lieu à Kensington Palace, là où résidaient les deux couples jusqu’en 2019.

A ce moment-là, Meghan et Harry vivant dans une plus petite partie du palais, ce qui aurait énormément agacé l’actrice. « Cela rappelait à Meghan qu’elle était, à juste titre, en seconde place« . La jeune femme s’en serait violemment prise un jour à un membre du staff de Kate Middleton, avec beaucoup de violence.

« Elle est sortie de ses gonds parce qu’elle pensait qu’elle, Meghan, n’avait pas l’attention qu’elle méritait de la part de cette personne. C’était comme si en une interaction, cela cristallisait le problème de Meghan, à savoir qu’elle était la princesse numéro deux« .

Et selon le biographe, Kate Middleton aurait été horrifiée par ce comportement, d’autant plus qu’elle adorait la personne en question victime des humeurs de Meghan. « Elle a trouvé que la crise était inacceptable« .

Les amis de Harry ne supporteraient pas Meghan

Ce n’est pas la première fois que le comportement de la jeune femme est pointée du doigt. Il y a quelques jours, on apprenait via un autre ouvrage que plusieurs amis de Harry n’étaient plus en contact avec lui du fait du comportement de Meghan, qu’ils jugent antipathique et méchante.

Il est cependant difficile de déceler le vrai du faux dans toutes ces accusations, et si certains disent que Harry est malheureux aux USA, ce n’est pas l’image qu’il renvoie tant il a l’air soulagé de ne plus avoir à se préoccuper de la couronne.