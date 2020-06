Meghan Markle si « grossière » qu’elle ferait fuir les amis de Harry ? Les nouvelles révélations

Les informations concernant l'attitude de Meghan Markle divergent en fonction des sources, des auteurs, des livres. Mais une nouvelle biographie n'épargne pas la jeune actrice, décrite comme grossière et opportuniste.

La relation entre Meghan et Harry passionne les anglais et les auteurs qui travaillent sans relâche pour avoir des informations sur le couple. Depuis l’annonce publique de leur relation, les rumeurs sont nombreuses, contradictoires. Pourtant, dans l’inconscient collectif, celles parlant de Meghan Markle comme d’une jeune femme opportuniste surpassent les autres.

Les rumeurs concernant les relations très tendues entre l’actrice de Suits et les autres membres de la famille royale sont aussi nombreuses que précises et ce qui a été appelé le Megxit les a globalement confirmé. Meghan et Harry ont en effet pris leur indépendance financière, et sont partis vivre de l’autre côté de l’Atlantique.

Les anglais ont-il réellement donné une chance à Meghan ?

Dès l’annonce de leur union, les anglais ne voyaient pas d’un bon oeil l’arrivée de Megan Markle dans la famille royale. Elle est en effet américaine et a déjà été mariée auparavant. Qui plus est, elle est actrice, un métier qui ne correspond guère aux exigences de la couronne.

Elle a d’autant plus la lourde tâche de passer après Kate Middleton qui impose toute son élégance depuis qu’elle est mariée avec William et s’est parfaitement insérée dans la famille, respectant les codes et usages.

Dès le début, les citoyens anglais (et les membres de la famille) sentait que Meghan ne rentrerait pas aussi facilement dans le moule. Elle a par la suite été ainsi comparée à Diana, qui souffrait beaucoup du poids de la couronne et qui n’a jamais réussi à se faire sa place. Cette comparaison lui vaut d’être finalement plus appréciée par les citoyens qui remarquent qu’elle est amoureuse de Harry, mais qu’elle est vraisemblablement malheureuse dans ce pays.

Le Megxit marque la fin entre Harry et la famille royale

Finalement, Harry choisira lui aussi l’amour. Il décide avec Meghan de prendre son indépendance financière et de partir vivre de l’autre côté de l’Atlantique, loin des coutumes de son pays, de sa famille, de la couronne.

Meghan rêve de poursuivre sa carrière d’actrice et préfère élever son enfant loin des codes inhérents à la couronne. Mais cela choque les anglais, qui se sentent abandonnés par deux personnalités qui font parties de la famille royale.

Meghan Markle : une personnalité qui change selon les rumeurs

Une nouvelle biographie est sortie le 25 juin dernier. Elle s’intitule Meghan and Harry: The Real Story et la jeune femme ne sera pas ravie de savoir comment elle y est décrite. L’auteure Lady Colin Campbell n’a jamais rencontré le couple, pourtant, elle affirme que le prince Harry a perdu plusieurs amis depuis qu’il fréquente celle qui est désormais sa femme.

Le Daily Mail a en effet partagé plusieurs extraits qui font le buzz sur les réseaux sociaux. L’auteure y indique que Meghan Markle aurait été odieuse avec certains amis de son époux. Un comportement qui aurait fait fuir les proches du prince. Alors info ou intox ?

Meghan aurait ignoré et manqué de respect aux amis de Harry Deux scènes sont racontées dans l’ouvrage et montre une Meghan impolie. Dans la première, une invitée du mariage serait allée voir Meghan pour lui dire à quel point elle l’a trouvé belle. Meghan l’aurait alors dévisagé avant de partir, se comportant avec cette jeune femme comme si elle avait commis une faute grave. « C’était si froid, vraiment grossier » écrit l’auteure. La deuxième scène est similaire puisqu’une autre femme est allée voir Meghan en lui confiant toute l’admiration qu’elle avait pour elle. Meghan l’aurait alors « regardé de haut en bas » avant de lui tourner le dos, sans lui adresser un mot. Meghan Markle : une femme opportuniste ? Un autre extrait du livre décrit la Duchesse comme une jeune femme ambitieuse et opportuniste qui avait parfaitement prévu tout ce qui s’est finalement passé. La couronne interdit à ses membres d’avoir des projets commerciaux, or elle savait à l’avance qu’elle en ferait. « Elle a maintenant ce qu’elle voulait : une vie de millionnaire à Hollywood« . Pour l’auteure, elle « a fait perdre à Harry la plupart de ses amis (…) Il est en lambeaux. Il n’a pas la force de caractère de la quitter« .

Si on imagine qu’un travail de recherche a été effectué pour l’écriture de ce livre, il n’est pas inutile de rappeler qu’il faut prendre ces informations avec des pincettes. Les rumeurs sur le comportement de Meghan sont si nombreuses et contradictoires qu’il est très difficile de savoir qui dit vrai. Ou même si quelqu’un dit vrai.