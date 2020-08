Le jour où Marc Lavoine révélait son histoire d’amour avec un homme

Si nous sommes en 2020 et que les mentalités évoluent, les actes homophobes sont encore (trop) nombreux et l’homophobie bien présente dans notre société actuelle. Cela rend la vie des personnes homosexuelles plus difficiles, surtout lorsque celles-ci sont des personnalités publiques.

Beaucoup d’entre elles n’assument pas au grand jour leur sexualité, de peur de voir leur carrière être pénalisée par une pareille révélation. Si certains acteurs, chanteurs ou animateurs ont décidé d’assumer et de ne plus se cacher, ils sont encore nombreux à vivre dans le secret.

C’est avec plaisir que nous découvrons aujourd’hui le témoignage de Marc Lavoine, lui qui parle sans détour de sa bisexualité.

Marc Lavoine a vécu une histoire d’amour avec un homme

Le chanteur n’a jamais caché sa bisexualité, à une époque où les mentalités étaient pourtant bien moins ouvertes. C’est en 1986 qu’il avait abordé le sujet, lui qui pourtant faisait craquer toutes les filles de France avec son tube Elle a les yeux revolvers.

Alors qu’il était âgé de 24 ans, Marc Lavoine a fait des révélations sur sa vie intime que nous vous proposons de (re)découvrir aujourd’hui : « Je ne peux pas dire que les hommes m’attirent, je peux dire que j’ai connu un mec qui a mon âge et qui a compté autant que la femme avec laquelle je vis aujourd’hui. C’était une véritable histoire d’amour !« .

Le jeune homme tenait un discours réfléchis et intelligent dans lequel il indique ne pas vouloir se coller une étiquette, bien qu’il comprenne qu’on dise de lui qu’il est bisexuel : « Mais moi, bisexualité, homosexualité, sexualité… Je m’en fous. C’est une question d’amour. Y’a pas d’étiquette réelle à porter là-dessus, je crois qu’à un moment y’a des envies qui sont là, et que pour être bien dans sa tête faut s’assumer« .

Marc Lavoine marié à Line Papin

Par la suite, Marc Lavoine n’aura pas vécu à nouveau une histoire d’amour avec un homme (en tout cas, rien n’a été médiatisé à ce sujet). Il aura partagé trois longues périodes avec différentes femmes, lui qui dit ne pas être un bourreau des coeurs et ne pas enchaîner les conquêtes. « J’ai toujours été très amoureux des femmes que je côtoyais » disait-il pour TF1 en 2015.

En faisant l’histoire de ses relations, on réalise en effet qu’il a vécu de longues passions amoureuses. Il a épousé au début des années 1980 le mannequin américain Denise Pascale et restera à ses côtés pendant plus de dix ans. Par la suite, il tombera amoureux de Sarah Poniatowski (il l’épouse en 1995). Ils resteront mariés pendant 23 ans et auront trois enfants ensemble. Mais en 2018, ils annoncent leur divorce. Deux ans plus tard (et tout récemment), c’est avec la romancière Line Papin que le chanteur a fêté son troisième mariage. Le 25 juillet dernier, ils se sont en effet dit oui.

Célébrité et homosexualité : l’impossible équation ?

Ce discours qu’il a tenu alors qu’il n’était âgé que de 24 ans nous rappelle à quel point l’amour devrait être placé avant toute autre chose. Pourtant, l’histoire nous montre bien que la carrière des personnes qui ont fait leur coming-out a été impactée. Ellen Page, l’actrice de Juno, s’en était d’ailleurs plainte, elle dont la carrière commence par redécoller à nouveau grâce au succès de la série Netflix Umbrella Academy, mais qui a été freinée suite à la révélation concernant sa sexualité.

Récemment, un footballer a révélé son homosexualité. Il évolue dans le championnat anglais et a préféré garder son anonymat, lui qui indique que le monde du football n’est pas prêt à suivre le chemin des évolutions. Attristé, il a révélé qu’il prendrait certainement sa retraite plus tôt, pour pouvoir assumer qui il est réellement et ne pas vivre dans le mensonge une bonne partie de sa vie.

On peut toujours en tout cas espérer un monde où les discriminations de tout genre cesseront enfin. En attendant, se replonger dans ce discours de Marc Lavoine, à la fois naïf et si sincère, nous rappelle que le plus important est de vivre heureux, de vivre pour soi, et de ne pas se mettre des barrières. Comme quoi, on peut toujours retenir des leçons, même venant de vieilles interviews.