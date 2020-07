Marc Lavoine : il a épousé Line Papin dans le plus grand secret !

C’est une cérémonie qui s’est déroulée dans la plus stricte intimité, mais dont nos confrères de Public ont fait écho. Samedi 25 juillet, Marc Lavoine a passé la bague au doigt à sa compagne Line Papin, de 33 ans sa cadette. Une union qui s’est déroulée en petit comité, à la mairie du Vème arrondissement de Paris. Il s’agit des troisièmes noces de Marc Lavoine, après celles avec le mannequin américain Denise Pascale puis Sarah Poniatowski quelques années plus tard.

La rencontre entre le coach de The Voice et celle qui est connue en tant qu’écrivaine s’est déroulée au mois d’octobre 2016 dans les coulisses de France Inter. Entre les deux artistes, l’attirance est réciproque et la différence d’âge est rapidement balayée. Toutefois, ils attendront deux ans avant de débuter une relation (Marc Lavoine étant encore marié à Sarah Poniatowski à cette époque). Très vite, ils travaillent également ensemble sur plusieurs projets. Line Papin a ainsi réalisé le clip de son cher et tendre, Ma Papou.

Déclarations enflammées

Déjà père de quatre enfants, Marc Lavoine a retrouvé une seconde jeunesse avec Line Papin. Dès qu’il en a l’occasion, il n’hésite pas à crier son amour haut et fort pour sa belle, comme récemment lors d’un entretien avec Nikos Aliagas pour l’émission 50’ inside, où il évoquait le tournage du clip Ma Papou : « C’est une vidéo qui a été réalisée par la femme de ma vie, Line Papin, qui est une romancière. Elle vient d’un pays qui s’appelle le Vietnam, c’est le thème du livre de Line d’ailleurs, Des os et des filles, qui a été un succès, qui est un livre merveilleux. Et je suis ravi car quand les gens ont du talent et qu’ils travaillent beaucoup, c’est naturel et légitime qu’elle ait la reconnaissance pour son travail ».

Malgré leur différence d’âge, Line Papin a quand même réussi à se faire une place dans la famille de Marc Lavoine, notamment auprès de ses enfants. C’est ce qu’a révélé une source au magazine Public : « Line, qui est à peine plus âgée que sa fille aînée Yasmine, a fini par se faire une place et se faire accepter, sans rien bousculer ».

Homme à femmes

Avant Line Papin, Marc Lavoine a donc été marié à deux reprises. Avec Denise Pascal, il va vivre une relation passionnée que bouleversera l’arrivée de leur fils Simon, en 1986. Une naissance que le chanteur aura du mal à assumer, comme il l’a reconnu lors d’un entretien accordé à Psychologies Magazine en 2011 : « Je suis devenu père alors que je venais de rencontrer le succès avec Elle a les yeux revolver… Je n’étais pas prêt ».

Avec Sarah Poniatowski, Marc Lavoine va connaître une relation stable. Le couple restera marié pendant 23 ans et accueillera trois enfants : Yasmine (née en 1998), Roman (né en 2007) et Milo (né en 2010). Leur histoire prendra fin cependant fin en 2018. Le chanteur retrouvera vite l’amour dans les bras de Line Papin, avec qui il voit désormais de nouveau la vie en rose.