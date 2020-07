Coming-out : un acteur de la série Agents of S.H.I.E.L.D de Marvel dévoile son homosexualité !

Depuis quelques années, les personnalités osent de plus en plus avouer leur homosexualité en public. On se souvient encore avec émotion du coming-out de l’actrice Ellen Page qui avait fait le tour de la toile. La jeune femme avait décidé d’avouer son homosexualité lors d’un discours très touchant lors d’une conférence organisée par Human Rights Campaign, association qui se bat pour les droits des LGBT.

C’est au tour de l’acteur J. August Richards qui a décidé de faire son coming-out le mardi 21 avril en public, lors d’un live Instagram. C’était un moment très émouvant qui a touché le cœur de ses fans. A la suite de cette vidéo, il a reçu de nombreux commentaires pour le soutenir et le féliciter d’avoir eu le courage d’avouer son homosexualité.

Un coming-out en direct live sur instagram

L’acteur de 46 ans a été visiblement très ému par la réaction de ses followers. Si bien qu’il a tenu à tous les remercier dans un très beau message, à lire sur son profil Instagram.

« Tout le monde a dit que ce serait le cas mais rien n’aurait pu me préparer. Hier a été l’un des meilleurs jours de ma vie. ‘Merci’ me paraît être un mot trop faible pour décrire la profonde gratitude que je ressens à l’égard votre soutien et l’écrasante avalanche d’amour que je ressens depuis hier. Qui aurait cru que quelque chose que je pensais autrefois terrifiant cachait quelque chose de si beau… Pour chaque commentaire, like, emoji, repost, appel, SMS, tout. J’ai tout ressenti… Merci !!!« .

Sur la photo associée à son message, J. August Richards a fait le choix de porter un tee-shirt aux couleurs de l’arc-en-ciel LGBT et assume pleinement son homosexualité. Son post comptabilise aujourd’hui près de 8000 likes.

Coming-out J. August Richards : le rôle qui l’a aidé à avouer son homosexualité

August Richards est notamment connu pour son interprétation de Deathlok dans la célèbre série Marvel Agents of S.H.I.E.L.D diffusée sur Netflix. Il joue désormais dans la série Council of Dads où il interprète le Dr. Oliver Post, un médecin gay. C’est d’ailleurs grâce à ce rôle qu’il a eu le courage d’annoncer son orientation sexuelle. En effet, l’acteur a estimé qu’il ne pouvait pas jouer son personnage correctement ni assumer ce rôle s’il ne faisait pas de déclaration publique sur son homosexualité.

A ce sujet, les réalisateurs de Avengers Endgame avaient fortement éveillé la curiosité des fans de la saga quand ils ont annoncé qu’un personnage homosexuel existait déjà dans les films Marvel. « Il y a eu des insinuations sur la sexualité d’autres personnages, mais c’est le premier personnage ouvertement homosexuel. » avait notamment déclaré Joe Russo.

L’homosexualité est de plus en plus acceptée dans le monde du cinéma et les réalisateurs n’hésitent plus à mettre en avant des personnages gay dans leurs films et séries.