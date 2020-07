The Voice : Marc Lavoine, son fils très proche de la fille d’une star de la chanson française !

Marc Lavoine (The Voice) : son fils est ami avec Jade Hallyday, les fans sont complètement déboussolés et veulent en savoir plus !

Il n’est pas rare de voir dans les médias les enfants de star être parfois très proches, mais cette fois-ci les fans de Marc Lavoine et Johnny Hallyday ne s’attendaient certainement pas à voir un rapprochement entre les enfants de ces derniers. C’est sur Instagram que l’on a pu découvrir la relation entre les deux enfants : d’un côté Marc Lavoine, qui est un des jury de The Voice de cette année, et de l’autre côté Laeticia Hallyday qui est l’ancienne compagne du chanteur défunt Johnny Hallyday.

Mais à quelle occasion a-t-on pu voir les deux enfants réunis sur Instagram ? Et bien c’est dans une story sur Instagram de Jade Hallyday que l’on a pu découvrir que Jade Hallyday était vraisemblablement une amie du fils de Marc Lavoine, Roman Lavoine ! Il faut dire que l’occasion était plutôt belle et s’y prêtait bien, puisque Roman Lavoine fêtait son anniversaire en plein confinement !

Mais bien malheureusement, Jade Hallyday n’a pas pu rejoindre son ami pour lui fête un bon anniversaire en face à face, elle même étant confinée dans sa maison aux Etats-Unis avec sa soeur Joy et sa maman Laeticia Hallyday. Roman Lavoine, quant à lui, devait probablement au même moment être confiné avec sa famille, et notamment son père Marc Lavoine. Mais la diffusion des photos des deux jeunes adolescents a fortement intrigué les internautes sur les réseaux sociaux ! En effet, on peut découvrir sur la photo commune entre Jade Hallyday et Roman Lavoine des déguisements très particuliers, qui montrent que les deux jeunes enfants ne se prennent absolument pas au sérieux, contrairement aux idées reçues que l’on pourrait avoir !

En effet, il peut être très facile d’avoir la grosse tête quand on est la fille ou le fils d’un grand chanteur de variété française reconnue par la profession et par le grand public, mais cela ne semble pas être le cas de Jade Hallyday ni de Roman Lavoine qui n’hésitent pas à porter des déguisements loufoques qui vont faire parler les détracteurs des deux protagonistes !

The Voice 2020 : tout le monde veut savoir qui va gagner la grande finale ce soir !

Alors que nous sommes tout juste à quelques heures de la grande finale de The Voice de la saison 2020, il faut bien avouer que cette saison a tout simplement été exceptionnelle ! En effet, à cause de la crise sanitaire du coronavirus, l’émission avait dû tout simplement s’arrêter pendant quelques temps, avant de revenir en force pour les derniers épisodes qui sont bien arrivés à la hauteur des espérances de tous les téléspectateurs.

Mais aujourd’hui, le suspens est au plus haut pour les fans de The Voice, qui devront choisir entre les candidats de Marc Lavoine, Amel Bent, Lara Fabian, et Pascal Obispo ! Il faut dire que les chanteuses et les chanteurs de cette année ont tous énormément de talent et que la tâche va bien être difficile pour les téléspectateurs ce soir, alors qu’ils seront confrontés à un choix très difficile ! En revanche, sur les réseaux sociaux, il semblerait qu’il y ait déjà un grand favori qui émerge dans la compétition, et il s’agirait du candidat de Pascal Obispo ! Le chanteur Abi a effectivement réalisé un parcours sans fautes jusqu’ici et pourrait bien devenir le grand gagnant de cette année.

Mais concernant Jade Hallyday et Roman Lavoine, pour le moment ils ne semblent pas être forcément intéressés par une carrière de chanteur ou de chanteuse, même si les fans seraient très ravis de voir les deux amis collaborer ensemble dans un duo pour une chanson. L’avenir devrait nous apporter la réponse à ce sujet.