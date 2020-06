Koh Lanta : Claude chauffeur pour une personnalité célèbre, il raconte tout

La dernière saison de Koh Lanta diffusée sur TF1 peut se vanter d’avoir été l’émission culte du confinement. Bien aidée par celui-ci, elle a vu ses audiences augmenter. Confinés chez eux, les téléspectateurs ont vécu cette aventure (que Denis Brogniart considère comme l’une des plus belles de l’histoire de l’émission) et se sont pris de passion pour le jeu.

Une saison riche en rebondissements

TF1 a mis toutes les chances de côté pour faire de cette saison l’une des meilleures. Les candidats sélectionnés ont tous eu leur heure de gloire et le casting a été fait avec soin. L’idée de faire revenir cinq héros pour dynamiser l’émission est également très bonne, et si seuls trois d’entre eux devaient à l’origine rejoindre l’aventure, ils auront tous réussi à le faire, du fait de l’abandon d’autres candidats.

Chaque épisode était parfaitement rythmé et surtout riche en rebondissements. Depuis la réunification, difficile de savoir quel candidat allait quitter l’aventure. Et les téléspectateurs se sont vites crus dans Game of Thrones tant les candidats emblématiques partaient les uns à la suite des autres : Sam, Teheuira, Jessica…

C’est finalement Claude, Naoil et Inès qui ont réussi à atteindre la dernière épreuve, celle des poteaux.

Une finale décevante pour les fans

Mais malheur, ce que tout le monde redoutait est arrivé : Claude a chuté. Grande gagnante des poteaux, Naoil a choisi qu’Inès la suive en finale. Un choix stratégique (elle avait plus de chances de l’emporter) dictée par le coeur, puisqu’elles ont commencé l’aventure ensemble.

C’est finalement Naoil qui a gagné les 100.000 euros (enfin pas totalement) au grand damn des internautes, déçus de voir Claude échouer une troisième consécutive en finale.

Mais Claude a totalement conquis le coeur du public. Considéré comme le candidat le plus méritant, il aura explosé le record du nombre de victoires individuelles. Son capital sympathie, ses prouesses sportives et ses stratégies rondement menées auront réjoui pendant plusieurs semaines les internautes qui espèrent le revoir un jour participer à l’émission.

Le vrai métier de Claude

Mais il est temps pour Claude de reprendre sa vraie vie, et son métier. Nous apprenons qu’il est chauffeur de maître, c’est à dire qu’il conduit le véhicule d’une personne considérée comme importante. Et Claude semble très proche de cette personnalité, comme il le confie.

Lors d’un entretien qu’il a accordé à Yahoo, il a accepté d’en dire un peu plus sur la relation qu’il entretient avec son patron, sans pour autant dévoiler son nom. Il explique en effet qu’il ne veut pas révéler de qui il s’agit pour qu’il garde son intimité et qu’ils préservent tout deux le lien qui les unit, secret.

Tout juste dit-il que son patron est une personne exceptionnelle et qu’il souhaite continuer à travailler pour lui aussi longtemps que possible.

Claude en grand remplaçant de Denis Brogniart ?

Claude a marqué plus que quiconque l’émission Koh Lanta. Et si les téléspectateurs sont tous fans de Denis Brogniart, ils ne seraient certainement pas contre le fait que Claude présente l’émission.

Auprès de TVMag, le papa a confié qu’il aimerait bien animer l’émission. Mais pas question pour lui de pousser vers la sortie le célèbre présentateur. Il explique simplement qu’il attend que Denis Brogniart prenne sa retraite pour potentiellement le remplacer.

Puisqu’il connait parfaitement l’émission, ses codes et ses rouages, il pense qu’il pourrait bien se débrouiller dans l’exercice. Le jeune homme est en tout cas très à l’aise à la télévision. Il a rejoint Cyril Hanouna le temps d’une émission d’A prendre ou à laisser pour aider la candidate à choisir ses boîtes.

Le candidat de Koh Lanta semblait parfaitement à l’aise, lui qui est finalement un habitué des caméras. Voir à quel point il est populaire auprès du public est sans doute pour lui une belle consolation. Des cagnottes se sont même ouvertes en ligne pour lui verser de l’argent. Mais humble, il a demandé à ce que l’argent récolté soit reversé à des associations.

C’est peut-être ça aussi un grand héros : quelqu’un qui est conscient de ses exploits, mais qui ne les expose pas. Il a chaudement félicité Naoil, la grande gagnante, malgré le fait qu’elle ne l’ai pas choisi pour la finale alors qu’il était plus méritant qu’Inès. Et s’il faisait tout pour qu’on l’aime, finalement ?