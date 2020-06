Naoil grande gagnante de l’édition 2020 ! Finale de Koh Lanta !

23h27 : c’est l’heure du dépouillement et il y a 9 votes :

Inès Loucif : X X

Naoil : X X X X X X X

23h25 : petite surprise de dernière minute pour Inès et Naoil qui a son mari et la jeune femme a la chance de découvrir sa tante. Quelques encouragements sont partagés et c’est le dépouillement.

23h20 : c’est la dernière présentation des deux candidates, la tension monte d’un cran pour les finalistes de Koh Lanta. Naoil est très émue, elle évoque toutes les épreuves qu’elle a pu vivre au cours de sa vie, elle a toujours cru en sa chance. De son côté, Inès Loucif est aussi émue, elle avait plein d’interrogations au début de l’aventure, elle reste gagnante et elle ne pensait pas qu’elle serait présente à sa place. Inès reconnaît qu’elle est colérique, mais elle ne peut plus parler, elle est très émue.

23h17 : Denis Brogniart tacle également Inès Loucif concernant les fruits, son visage se ferme et elle tente de remettre les pendules à l’heure. Elle connaît les fruits ! La jeune femme n’a toutefois pas l’habitude de les manger dans leur forme naturelle.

23h12 : 5 millions de tweets et l’évènement le plus commenté de France, ce sont les deux informations partagées par Denis Brogniart concernant cette édition 2020. Il propose alors une vidéo humoristique pour parcourir l’ensemble de l’aventure. Impossible de ne pas évoquer Ahmad qui avait pied jusqu’à la case, Benoît qui n’était pas forcément le meilleur pêcheur, les ingrédients peu réjouissants ou encore Inès Loucif qui ne connaît pas les fruits. La fougue de Sara est aussi mise en avant alors que nous avons pu découvrir le seul homme qui a décidé d’éteindre le feu.

C’est l’heure des magnétos pour les candidats

23h10 : les candidats estiment que Sam devrait s’ouvrir un peu plus, pour Naoil, il était beaucoup trop formaté. Pour les héros, il aura toutefois l’étoffe de gagner le trophée, il y a de grandes chances pour que Sam revienne dans une prochaine édition ! Pour Inès Loucif, il est très impressionnant, son aventure est donc incroyable. Denis Brogniart prend toutefois des pincettes pour parler à la jeune femme puisqu’il ne veut pas qu’elle pète un câble !

23h04 : Inès et Naoil ont désormais le droit à des vidéos pour retracer l’intégralité de leur passage dans cette émission. Si vous ne connaissez pas l’édition 2020 de Koh Lanta, le magnéto devrait finalement vous intéresser. Pour les autres, c’est toujours aussi frustrant de voir cette urne et de ne pas savoir qui a gagné ! Denis Brogniart annonce que le résultat sera proposé dans 10 minutes !

22h55 : Teheiura présente alors sa petite famille, il a trois filles et il a eu un petit garçon récemment. Cette édition de 2020 a donc été marquée par les enfants. La mère de famille doit donc vivre depuis près de 10 ans avec cette émission. Ahmad est également un heureux papa !

22h54 : retour désormais sur l’aventure des héros avec quelques images. Moussa, Claude, Teheiura et Jessica sont mis en avant. Denis Brogniart est toujours face à son urne et les internautes perdent finalement patience, car nous voulons savoir qui va gagner ! Teheiura a même le droit à une belle surprise avec sa famille en vidéo !

Accueil de tous les candidats sur le plateau à Paris

22h45 : c’est désormais la phase la plus longue puisque vous avez les vidéos avec notamment les artistes et les célébrités qui partagent leur ressenti par rapport à Koh Lanta 2020. Vous avez Camille Cerf, Maître Gims ou encore Camille Combal, Thibaut Pinot, Jarry qui apprécie l’émission pour le dépassement et il adore cette phrase « je vote au mérite », Slimane ou encore Evan Fournier (basketteur de la NBA), Martin Fourcade qui considère l’émission comme un sport de haut niveau. Il y a également Gabriel Attal (secrétaire d’Etat de l’éducation nationale et de la jeunesse) ainsi que Jarry qui a le droit à un second passage pour remercier Denis Brogniart. Vous pouvez aussi découvrir Arthur qui n’a pas manqué un seul épisode, Kristina Mladenovic (joueuse de tennis) et Inès Reg (l’humoriste qui cartonne sur Instagram).

22h37 : Inès Loucif est invitée à se détendre puisque Denis Brogniart trouve qu’elle est un peu trop tendue. Naoil n’a plus le même physique que celui proposé dans l’émission puisqu’elle est enceinte. Elle attend un petit garçon qui naîtra en Septembre prochain. Naoil a pleuré lorsqu’elle a pu voir sa victoire lors de l’épreuve des poteaux et elle remercie Claude, elle a également été émue de le voir aussi déçu.

22h26 : sur le plateau à Paris, Claude tente de dresser ses meilleurs souvenirs et il ne peut s’empêcher d’évoquer la naissance de son deuxième petit garçon. Denis Brogniart a donc l’urne devant lui, il lance bien sûr le jeu pour que les téléspectateurs puissent gagner de l’argent. Nous attendons avec une vive impatience Inès Loucif et Naoil, mais comme pour toutes les émissions de Koh Lanta, cette partie est très longue.

22h24 : c’est désormais au tour du jury de prendre place, nous apprenons qu’Ahmad a l’intention de suivre des cours de natation ! Ils sont alors accueillis au fil des éliminations, Teheiura est donc questionné sur son élimination et il doit à nouveau s’expliquer concernant le collier d’immunité. Il était alors ailleurs à l’époque lors du conseil. Ce sont ensuite Alexandra éliminée sur décision médicale et Moussa qui a retrouvé son physique très musclé qui entrent sur le plateau, il s’offre une petite blague concernant sa boussole qui a dû prendre l’eau comme Ahmad !

22h15 : les candidats ont bien changé et ils sont désormais accueillis sur le plateau de TF1. Bien sûr, le plateau a été aménagé et il est très sympathique avec de belles couleurs. Sara a également été opérée du genou. La production a respecté toutes les consignes avec notamment le respect de la distanciation sociale. Il n’y a pas de public bien sûr, les proches sont aussi absents. C’est donc un direct assez intimiste, mais tendu finalement puisque l’heure tourne et les internautes veulent connaître la grande gagnante ! Benoît est également en duplex depuis chez lui, c’est la magie de la visioconférence.

En route pour le direct de Koh Lanta 2020 à Paris !

21h13 : le sort des deux candidates est désormais scellé puisque Denis Brogniart ferme l’urne.

Les membres du jury passent au vote pour élire Inès Loucif ou Naoil !

22h10 : c’est l’heure pour Inès Loucif de mettre en avant ses atouts pour gagner l’aventure, elle estime que sa vie commence maintenant et elle espère avoir la possibilité de concrétiser son projet. Naoil voulait se tester avec cette aventure et elle estime qu’elle a donné le meilleur d’elle-même. La finaliste est donc très humble et même touchante. C’est désormais l’heure du vote !

22h08 : Denis Brogniart présente alors le gain de Naoil sur l’épreuve des poteaux. Les deux femmes sont alors applaudies, ils sont également surpris par l’aventure d’Inès Loucif qui n’a pas remporté d’épreuves, mais elle a toutefois fait preuve d’une grande détermination. Naoil est toutefois mise en avant notamment par Ahmad. Moussa précise toutefois qu’Inès ne doit pas baisser la tête, car elle n’a pas volé sa place, elle est méritante et elle a le droit d’être heureuse.

22h04 : Moussa ne comprend pas, Claude a été exceptionnel au cours de l’aventure de 2020 et il souhaite aussi le remercier pour l’aide partagée lors de la course d’orientation. Les candidats tirent leur chapeau face à cet homme qui a pu remporter 17 jeux. Malheureusement, Claude perd à nouveau Koh Lanta et il n’aura pas les 100 000 euros. Denis Brogniart annonce que Claude est donc le dernier membre du conseil. Nouvelle phase pour les règlements de comptes avec Ahmad. Les anciens candidats estiment que les promesses n’ont pas été tenues en temps et en heure.

22h : c’est donc l’heure du règlement de comptes lors de ce conseil, Moussa explique le choix et les esprits s’échauffent. Teheiura explique également pourquoi le collier n’a pas été sorti, le sien n’était pas prévu pour servir à Charlotte. Il n’a toutefois pas eu la possibilité de l’interpeller puisqu’il était figé lors de ce conseil. L’ancien candidat cible également Moussa considéré comme un « bonhomme ». Denis Brogniart reprend la parole pour calmer un peu la situation. Claude arrive puisqu’il est à la troisième place.

21h58 : le dernier conseil commence, Denis Brogniart invite alors les anciens membres qui viennent composer le jury. Il manque Charlotte et Alexandre à cause d’une décision médicale. L’urne sera bien sûr fermée et scellée puisque la grande gagnante de la finale de Koh Lanta sera connue à Paris en direct à savoir le 5 Juin, soit un an jour pour jour après le retour des héros. Moussa arrive en premier puisqu’il a perdu lors de la course d’orientation. Moussa partage quelques paroles en faveur d’Alexandra et il reconnaît que cette édition a été vraiment très difficile. Il est forcément très déçu et un premier clash voit le jour entre Ahmad et Moussa concernant sa place dans l’émission.

21h43 : elles se retrouvent donc sur la plage, Naoil est très heureuse d’avoir pu accomplir son plus beau combat notamment face à Claude. Elle reconnaît qu’elle a eu très très mal pendant cette épreuve des poteaux, il faut désormais détruire le camp et passer à la dernière étape, celle du conseil ! Inès Loucif estime que sa nouvelle vie commence grâce à cette finale de Koh Lanta. C’est donc l’heure de brûler toutes les traces.

21h40 : les deux jeunes femmes gagnent un flambeau, personne ne pourra alors l’éteindre. C’est un symbole que Denis leur propose, elles pourront de ce fait l’allumer pour arriver avec leur flamme au dernier conseil de Koh Lanta 2020 qui s’annonce peut-être tendu. En effet, Claude va-t-il régler ses comptes avec Naoil ?

C’est donc Naoil et Inès Loucif qui sont en finale de Koh Lanta

21h38 : Naoil partage ses raisons en précisant que Claude est finalement hors catégorie, elle estime que sa coéquipière est partie de rien comme elle. Le quadragénaire est extrêmement déçu et il ne comprend pas la décision. Il en veut à Naoil qui n’est pas honnête en précisant qu’il n’est pas de sa catégorie, il veut bien entendre que la jeune femme joue de manière stratégie. Inès Loucif pour une question d’affinités estime qu’elle aurait sélectionné Naoil.

21h36 : Claude partage avec une grande émotion sa déception, Inès Loucif a le regard baissé, le visage est fermé. Naoil a réussi à retrouver l’équilibre grâce à son mental, elle est donc finaliste de Koh Lanta et elle doit prendre une grande décision. Elle espère que le perdant ne pourra pas lui en vouloir et elle donne sa voix à Inès Loucif.

21h34 : Claude a donc perdu l’équilibre, c’est Naoil qui a gagné l’épreuve des poteaux et elle défie finalement tous les sondages ! Elle doit désormais choisir le candidat qui pourra l’accompagner.

21h33 : Naoil est désormais déterminée et elle doit affronter Claude qui a perdu l’usage de la parole. A ce stade de la finale de Koh Lanta face à Denis Brogniart, il tente de garder son calme, mais il vacille de plus en plus. Il a failli tomber à trois reprises déjà !

Inès a perdu, elle arrive à la troisième place à la fin des poteaux

21h30 : Denis Brogniart demande aux candidats d’enlever la partie avant pour avoir un rectangle de 18 x 10 cm seulement. Le trio doit se diriger vers l’arrière et cela est forcément compliqué. Claude vacille sur cette épreuve. Ce moment est très redouté et l’un des aventuriers peut déjà tomber. Naoil semble avoir des difficultés pour maintenir son équilibre tout comme Claude. Toutefois, c’est Inès Loucif qui tombe la première.

21h28 : Inès Loucif a un coup de soleil sur les pieds, Naoil tente de garder son calme alors que les autres candidats ne cessent de parler. Claude invite alors Inès à sauter dans l’eau pour qu’elle se rende compte de la situation alors qu’elle n’arrive toujours pas à croire qu’elle est à la finale de Koh Lanta.

21h26 : les trois candidats sont en place depuis une heure, la surface du poteau est alors réduite avec un rectangle de 18 cm. Ils se déplacent alors sur la gauche pour libérer la partie enlevée. Inès Loucif a rencontré la première difficulté, elle a failli perdre l’équilibre.

21h24 : Denis Brogniart annonce la couleur, car l’épreuve des poteaux peut durer très longtemps. Les trois candidats sont figés et très tendus. Claude regarde toutefois régulièrement ses coéquipières et il tente de déconcentrer Naoil. Il se moque aussi de la position d’Inès Loucif.

21h20 : Inès, Claude et Naoil arrivent sur la zone dédiée aux poteaux. Denis présente forcément l’enjeu de cette épreuve avec à la clé une place pour le dernier conseil de Koh Lanta. Les candidats enfilent leur sac avec l’eau et grimpent sur les 23 cm x 16 cm des poteaux.

21h19 : l’émission commence enfin après une longue attente !

21h10 : les trois héros sont prêts ! Sur le plateau de TF1, ils respectent la fameuse distanciation sociale. Les visages sont toutefois tendus et Naoil dévoile ses formes puisque la jeune femme est enceinte. Dans quelques minutes, la grande finale de Koh Lanta commence ! La première partie concerne bien sûr l’épreuve des poteaux.

19h32 : c’est donc une grosse déception pour cette finale de Koh Lanta puisque l’un des candidats ne sera pas présent lors du direct. C’est à nouveau le virus qui est en cause comme peut le révéler la productrice à PureMédias. Benoît est en Martinique, son retour serait alors très complexe à cause de la quarantaine de 14 jours qui est imposée. Il aurait donc pu se rendre sur le plateau de TF1, mais pour retrouver son domicile, la situation aurait clairement été complexe. La visioconférence sera à nouveau à l’honneur et cela permettra au candidat d’interagir avec les autres et les téléspectateurs pourront le découvrir.

Après 32 jours d’aventure, il ne reste plus que trois candidats qui vont s’affronter sur la mythique épreuve des poteaux. Claude, Inès et Naoil sont donc les trois grands finalistes de Koh-Lanta 2020 : l’île des héros ! Les téléspectateurs sont alors présents devant leur petit écran et même sur le Web pour glaner les dernières informations susceptibles de combler toutes les attentions. Au vu du sondage réalisé par notre site, c’est forcément Claude qui peut remporter la grande finale de Koh Lanta 2020.

Finale de Koh-Lanta : Claude et Naoil, les grands favoris du public

Les téléspectateurs sont plus qu’impatients de retrouver leur émission favorite animée par Denis Brogniart sur TF1. La plupart d’entre eux sont derrière Claude. Grand favori de cette saison, Claude a remporté pas moins de 17 victoires, un record absolu sur Koh-Lanta ! Il a gagné l’épreuve d’immunité lui permettant de se qualifier pour l’orientation. Ensuite, il a également remporté la course d’orientation et il a terminé premier en trouvant son poignard bien avant les autres.

L’aventurier a déjà deux autres Koh-Lanta à son actif où il s’était déjà retrouvé en finale. Jamais deux sans trois comme il dit ! En tous cas, il a toutes les chances pour gagner l’épreuve des poteaux. En effet, le jeune papa a déjà disputé l’épreuve deux fois (et il l’a remportée), il sait donc comme ça se passe. Il a en plus un mental d’acier et une endurance à toute épreuve.

Sa plus grande concurrente sur cette épreuve semble être Naoil. La jeune femme est une boxeuse professionnelle et est donc très tenace. Sportive, elle s’est illustrée par de belles performances physiques tout au long de l’aventure. Naoil est également très appréciée par l’ensemble de ses camarades en raison de son sourire à toute épreuve et de sa joie de vivre. Ayant perdu sa boussole sur l’épreuve d’orientation, elle a tout de même réussi à trouver le poignard avant Moussa. Elle a clairement des chances de remporter les poteaux car elle n’a jamais rien lâché depuis le début.

La belle Inès Loucif peut créer la surprise pour ce Koh Lanta 2020

Enfin, il y a Inès, considérée comme l’outsider de cette finale. Pourtant, la jeune femme peut créer la surprise. Vivement critiquée sur les réseaux sociaux, elle s’illustre par son fort caractère. Elle n’hésite pas à dire quand quelque chose la dérange.

Malgré tout ce qu’on peut dire sur elle, l’infirmière a tenu jusqu’au bout de ces 32 jours d’aventure. Intelligente, elle a su se démarquer en créant des amitiés avec les bons aventuriers. Elle est également fine et possède un fort mental : elle peut donc tenir longtemps sur les poteaux.

Koh-Lanta : Claude a-t-il une chance de gagner ?

Le meilleur scénario pour les téléspectateurs serait une victoire de Claude sur les poteaux. Cependant, ils ne se méprennent pas : ils savent que leur candidat chouchou a une nouvelle fois peu de chance de remporter Koh-Lanta. En ce sens, ils aimeraient que Claude choisisse Inès et non Naoil pour aller en finale car Naoil est très appréciée par tous les aventuriers. Inès est moins aimée et considérée comme moins sportive, Claude aurait plus de chance face à elle.

Si c’est l’une des filles qui remportent les poteaux, les fans de Koh-Lanta sont persuadés qu’elles se choisiront entre elles, évinçant ainsi Claude de la compétition. Scénario insupportable pour eux qui veulent voir l’aventurier gagner les poteaux.

Koh-Lanta : retrouvez-nous en direct, dès ce soir !

Alors qui gagnera la terrible épreuve des poteaux ? Qui choisira qui ? Qui va finalement gagner Koh-Lanta ? Suivez le direct Koh-Lanta de Barbanews dès ce soir !

En attendant l’heureux dénouement, nous vous proposons forcément un sondage sur notre compte Twitter officiel et les atouts d’Inès Loucif ont également été partagés. Si les données partagées par les téléspectateurs sont réelles, il y a de grandes chances pour que Claude remporte la grande finale de Koh Lanta pour 2020 et Inès Loucif s’offrirait la seconde place. De ce fait, cela pourrait alors annoncer un gain des poteaux pour la jeune femme. Toutefois, ce ne sont pas les fans de l’émission qui décident si telle ou telle personne sera en mesure de remporter ce jeu d’aventure.

Ce sont essentiellement les anciens membres de Koh Lanta qui sont aux commandes du vote et cette émission a réellement habitué tous les fans à des revirements de situations. Par conséquent, Naoil pourrait forcément remporter l’aventure alors que notre sondage l’annonce à la troisième place.