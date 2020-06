Claude (Koh-Lanta) : il réalise l’un de ses rêves les plus fous !

Claude Dartois est sans doute devenu l’un des candidats les plus emblématiques de Koh-Lanta avec cette dernière saison. En effet, il s’est illustré par ses prouesses sportives et mentales sur Koh-Lanta : l’île des héros.

Cette édition animée par Denis Brogniart était très particulière puisqu’elle mélangeait anciens héros et nouveaux aventuriers. Claude a été le dernier des héros sur les poteaux. Moussa, un ancien aventurier de 2003 puis 2012, a quant à lui perdu à l’épreuve d’orientation.

Claude Dartois : un candidat emblématique de Koh-Lanta

Cela faisait très longtemps que Koh-Lanta n’avait pas autant suscité d’émotions et d’indignations chez les téléspectateurs. Les premières saisons étaient extrêmement suivies mais les réseaux sociaux tels que nous les connaissons n’existaient pas.

Les chaînes de TV pouvaient uniquement se fier aux audiences. Désormais, les réseaux sociaux constituent une très forte indication sur l’intérêt des internautes pour un programme télévisé.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que les téléspectateurs n’ont pas cessé de faire des éloges à Claude. Ils ont même créé des montages sur lesquels le chauffeur de maîtres est représenté en tant que Président de la République. #Claude2022 ou #ClaudePrésident sont des hashtags qui accompagnent les publications relayant le montage.

Désormais, Koh-Lanta est terminé et Claude est revenu à sa vie normale… plus si normale que ça. Il a désormais encore plus de fans et d’abonnés sur ses comptes Instagram et Twitter. Il se concentre de nouveaux sur ses paris sportifs et les courses qu’il souhaite faire. Avec sa célébrité grandissante, il a été invité à faire une émission qu’il rêvait de faire : Fort Boyard.

Claude Dartois : après Koh-Lanta et Ninja Warrior, il participe à Fort Boyard !

C’est vraiment un rêve d’enfant que TF1 réalise pour Claude ! « J’adorerais être candidat à Fort Boyard, c’est un vrai rêve de gosse. Cette émission me passionne » avait-il déclaré dans un article de Télé Loisirs.

Aussitôt demandé, aussitôt réalisé ! Claude est donc parti sur le tournage de Fort Boyard et on est certains qu’il s’en est sorti comme un chef. Il a d’ailleurs partagé une photo du tournage ce samedi 20 juin, visiblement heureux d’être de la partie.

Pour cet épisode totalement dédié aux stars, Claude se bat pour rapporter de l’argent à l’association Les bonnes fées, créée par un collectif de Miss France. Cette association caritative œuvre pour apporter de l’aide aux établissements de soin et aux personnes les plus démunies.

Sur cette photo, l’ancien aventurier de Koh-Lanta pose seul, devant une tête de tigre emblématique de Fort Boyard.

« Mon prochain challenge… à votre avis ? Entre clés, cellules et tigres, les pièces d’or sont le trésor ! » a-t-il ainsi écrit en légende de sa photo comme s’il s’était mis à la place du Père Fouras. La photo a déjà été likée 193 000 fois et il a récolté 2760 commentaires d’encouragement.

Claude Dartois accompagné de Camille Cerf pour Fort Boyard

Camille Cerf, ancienne Miss France, a commenté la photo de Claude avec deux émojis représentant des bras musclés. La belle blonde fait effectivement partie de l’aventure comme nous l’apprend Claude. Ce ne sera pas la première participation de Camille Cerf puisqu’elle a été challengée dans l’émission de TF1 plusieurs fois. C’est donc une habituée de Fort ! On a hâte de voir si le duo Camille Cerf / Claude Dartois va apparaître à l’écran. Si oui, ils nous promettent de superbes épreuves.

Claude sera accompagné de plusieurs candidats célèbres : Camille Cerf, Tom Leeb, Clémence Botino et Booder seront à ses côtés pour remporter le maximum de gains. Comme dans Koh-Lanta, nous attendons de Claude Dartois qu’il donne à 100% pendant les épreuves, autant sportivement que mentalement. On peut déjà être sûr que le candidat fera son maximum pour remporter une belle victoire au profit des Bonnes fées.

Malheureusement pour les fans du chauffeur de maître, déjà nostalgiques de ses performances, il faudra attendre l’été avant de pouvoir regarder l’épisode de Fort Boyard. En attendant, vous pouvez toujours le suivre dans ses aventures sur Instagram et Twitter ! Il y a 6 jours, Claude a partagé un cliché avec toute sa petite famille en train de faire une balade. Cette photo a été likée 236 000 fois et représente un vrai moment de bonheur pour la famille Dartois…