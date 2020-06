Koh Lanta : Denis Brogniart réagit au succès de l’émission : « une des trois plus belles saisons »

Les téléspectateurs se rappelleront de cette saison de Koh Lanta pendant longtemps. Depuis des semaines, ils sont des millions à la suivre, en jubilant ou en s’énervant, en étant sans cesse surpris par les décisions des candidats.

Et ce soir, TF1 diffuse la grande finale, le moment tant attendu et redouté. On le sait, les internautes rêvent de voir Claude (enfin) l’emporter. Mais face à Inès et Naoil, il va devoir d’abord être le dernier à rester sur les poteaux. En attendant la diffusion, Denis Brogniart a accordé une interview dans laquelle il revient sur cette saison particulière.

Durant le tournage, Denis Brogniart a réalisé la qualité de la saison

Denis Brogniart le dit depuis le début. Dès le tournage de cette nouvelle saison, il a réalisé le caractère exceptionnelle de cette saison. Les retournements de situation, manipulations, conseils aux dénouements parfois surprenants (on se rappelle tous de l’élimination de Charlotte et Teheiura)… Le présentateur savait qu’il animait une des trois plus belles saisons, selon ses dires.

Et nous ne pouvons que nous accorder avec lui tant cette saison est d’une implacable efficacité. Surprenante, tendue comme un arc, elle possède toutes les qualités d’un divertissement de haute volée.

La force de l’émission : le casting

Pour Denis Brogniart, le succès de l’émission s’explique en premier lieu par l’excellence du casting. Un nouveau point sur lequel nous le rejoignons. Si certains ont reproché à l’émission de devenir un peu trop une télé-réalité, le casting a été préparé avec le plus grand soin.

La dynamique autour de la rencontre entre les nouveaux candidats et les héros est excellente et a offert des noeuds dramatiques très forts. Et surtout, l’émission collectionne les candidats cultes. Outre les héros (et Claude, l’homme parfait des internautes), comment oublier Sam qui semble avoir dédié sa vie à sa participation à Koh Lanta ?

Ahmad, candidat le plus détesté de l’émission (le premier, en tout cas) n’est pas prêt d’être oublié et même le premier aventurier à avoir quitter l’aventure a marqué l’émission. Pour rappel, Joseph était parti en éteignant le feu. Premier épisode et déjà grosse péripétie.

Mais ils sont nombreux à avoir marqué les téléspectateurs : Moussa a été adoré puis détesté, Alexandra vivant son aventure dans l’indifférence avant d’être sévèrement critiquée par les internautes, tout comme Inès. Naoil est félicitée depuis le début pour ses prises de position et ses qualités sportives…

On ne peut que s’accorder avec Denis Brogniart : s’il n’y a pas que des aventuriers de qualité cette année, les candidats en eux-mêmes sont tous excellents à leur manière et participent grandement au succès de cette saison.

Le confinement a boosté les audiences

Denis Brogniart le sait, le confinement a considérablement boosté les audiences, l’émission tournant autour des 7 millions de téléspectateurs quand elle est habituellement entre 5,5 et 6.

Le présentateur est conscient que les téléspectateurs, confinés, avaient besoin d’une émission pour s’évader. Pour lui, ils ont vécu cette aventure par procuration. Ce qui explique sans mal les réactions très nombreuses sur les réseaux sociaux.

Denis Brogniart explique que Twitter est un excellent vecteur d’échange, mais qu’il a également ses côtés négatifs. Il a été très attristé par les nombreuses menaces reçues par les candidats, tout comme TF1, et les condamne fermement.

Mais cela n’inquiète pas les futurs potentiels candidats. Il explique que la production a plus de candidatures pour la prochaine saison qu’auparavant, signe du véritable regain d’intérêt.

Ce soir, l’épreuve des poteaux

Les téléspectateurs fans de l’émission vont devoir malheureusement se trouver une autre émission dès la semaine prochaine puisque Koh Lanta se termine ce soir, avec la grande finale.

Après avoir réussi l’épreuve d’orientation, Claude, Naoil et Inès vont s’affronter sur la mythique épreuve des poteaux, et seul le gagnant aura l’assurance de participer à la grande finale.

Nous saurons enfin ce soir qui des trois candidats remportera l’aventure, même si on sait que les téléspectateurs ont déjà choisi leur gagnant. Ils ne voient personne d’autre l’emporter que Claude, candidat emblématique qui a battu le record de victoires individuelles pendant cette saison.

On sera en tout cas devant notre télévision ce soir dès 21h05 pour regarder cet ultime épisode et enfin découvrir qui arrachera la victoire finale.