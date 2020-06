Moussa Koh Lanta s’exprime enfin, il est détesté par les internautes

Plus les épisodes défilent, et moins les internautes ne sont tendres avec Moussa. D'abord adoré, il est désormais critiqué sur les réseaux sociaux.

Grâce au confinement mis en place par le gouvernement, Koh Lanta attire les téléspectateurs et atteint des audiences inespérées en début de saison. Nombreux sont les internautes à se passionner des aventures de Claude, Moussa ou encore Naoil.

Si Ahmad peut se vanter d’être le candidat à avoir fait le plus parler de lui (il était énormément critiqué pour sa stratégie), les internautes ont trouvé une nouvelle cible depuis son départ de l’aventure, et il s’agit de moussa.

Moussa exaspère les internautes à cause de son comportement

Moussa commençait pourtant très bien l’aventure. Il a rejoint l’équipe jaune après avoir remporté la première épreuve des héros et a pris sous son aile le jeune Sam. C’est grâce à lui que Sam n’a pas été éliminé rapidement du jeu, les autres aventuriers lui reprochant son manque de sympathie.

Grâce aux conseils de Moussa, Sam s’est peu à peu ouvert et a réussi à tenir sa place jusqu’à la réunification. Il a finalement été éliminé peu après. Mais le comportement de Moussa a aussi changé. Vexé par l’attitude de Sam – il a préféré rejoindre une alliance avec Claude – il est critiqué pour sa mauvaise foi.

Moussa accusé d’être de mauvaise foi

Les internautes ont commencé à être agacé par Moussa suite à sa réaction quand Teheiura a cassé sa flêche durant une épreuve. Vexé, il n’a pas été tendre avec le héros et l’a prévenu qu’il allait se venger. De plus, malgré son statut de héros, il n’a encore gagné aucune épreuve mais souhaite pourtant s’imposer en leader. Un comportement vivement critiqué sur les réseaux sociaux. Aujourd’hui, il s’exprime.

Moussa est encore ami avec Sam

S’il a été vexé par le comportement de Sam, Moussa affirme qu’ils sont encore en contact.

« Sam, je le considère comme mon petit frère, on se téléphone tous les jours. C’est THE aventurier. (…) Je pensais l’accompagner en tant que grand frère pendant toute l’aventure. Malheureusement, des aléas ont fait que sur le camp, ça a un peu chauffé. (…) Avant de rallier la team de Claude et Tehe, j’aurais aimé qu’il vienne me consulter. Je suis un mec cool. »

Il ne pense pas pouvoir être comparé à Ahmad car il se décrit comme un « pacifiste » et en aucun cas comme un « dictateur« . Il reconnait cependant ses erreurs :

« Je suis un peu de mauvaise foi parfois sur quelques épreuves, mais je suis cool. (…) Je n’aime pas les problèmes, mais je ne sais pas, comme un grand frère, je veux régler tous les problèmes. (…) Parfois je m’énervais, mais on perd ses moyens. Pour ma part, sur Koh-Lanta, j’ai perdu une dizaine de kilos, c’est compliqué. On ne mange quasiment pas et on fait des épreuves. Émotionnellement, c’est la folie. »

Moussa ne comprend pas les insultes sur les réseaux sociaux

Pour Moussa, un programme aussi fort que Koh Lanta ne doit pas attisé autant de haine (Inès en a subit les frais). Il ne comprend pas les critiques et pense qu’elles nuisent au programme :