Koh Lanta : Claude en Tendance sur Twitter, les internautes s’inquiètent

La finale de Koh Lanta arrive enfin ce soir ! Après plusieurs épisodes scindés en deux, des dizaines et des dizaines de revirements, de retournements de situation et une finale formée par trois candidats que personne n’attendait : cette nouvelle saison se clôture ce soir !

Il n’est pas encore midi, la finale n’est que dans plusieurs heures, et pourtant sur Twitter, c’est déjà l’effervescence. Tout le monde attend avec une impatience non dissimulée la grande finale ! Il faut dire que cette saison aura été suivie en masse cette année, boostée par le confinement.

Vous étiez en moyenne plus de sept millions chaque vendredi soir à suivre les aventures des aventuriers rouges et jaunes. Un énorme score qui prouve que les téléspectateurs avaient besoin de s’évader alors qu’ils étaient coincés chez eux.

Et quoi de mieux qu’une émission qui se déroule à l’autre bout du globe, et qui, cette année particulièrement, aura été montée avec un rythme ciselé comme une bonne chanson.

Si Claude en top TT … claude il lui faut la légion d’honneur pour avoir Vaincu le FC BRONZAGE à lui tous seul pic.twitter.com/JmuAdAt8kn — Rraptor (@othmane_profifa) June 5, 2020

Claude : le grand favoris fait l’unanimité

Mais voilà, les internautes s’inquiètent. Tout le monde connait les règles de l’émission. Les trois derniers aventuriers, ceux qui auront pu se sortir de la terrible épreuve de l’orientation, s’affrontent sur les poteaux. Celui ou celle qui reste le plus longtemps en équilibre (et cela peut durer plusieurs heure) choisis un de des autres candidats pour le vote final.

Les internautes l’ont compris : s’il veut espérer emporter l’aventure, Claude doit impérativement être premier au poteau. En effet, Inès et Naoil forment une alliance depuis le début de l’aventure. Si l’une l’emporte, elle choisira logiquement l’autre, au dépend de Claude, grand favoris.

Les internautes le savent et le disent sur Twitter : si Claude ne remporte pas l’aventure, ils feront savoir leur mécontentement, eux qui s’expriment déjà plusieurs heures avant le début de l’émission.

Moi ce soir seul dans mon canapé si Claude gagne pas les poteaux 😵 #KohLanta2020 pic.twitter.com/NujWWsRD9l — iNoxor 🅙 (@inoxor) June 5, 2020

Les internautes envisagent leur finale de rêve

Personne n’aurait pu croire que Claude serait accompagné de Naoil et Inès. Les deux candidates ne déméritent pas et en sont arrivées là pour une raison. Mais elles n’étaient pas favorites face à des candidats redoutables comme Teheiura et Sam.

Les internautes voulaient une finale avec ces trois emblématiques aventuriers. Ils ne l’auront jamais, mais se plaisent à l’imaginer. On aurait certainement eu une des épreuves des poteaux les plus longues, Sam, Claude et Teheiura étant trois aventuriers au mental en acier trempé.

D’après les indiscrétions d’Alexandra – qui aurait spoilé la finale – ce seraient Claude et Naoil qui se retrouveraient pour le grand vote. On imagine donc que c’est le grand favoris qui a remporté l’épreuve des poteaux et qui a choisi Naoil en primant le mérite plutôt que la stratégie (il aurait plus de chances de l’emporter face à Inès, moins appréciée).

Les 3 qui devaient être finaliste ce soir #KohLanta2020 pic.twitter.com/feN4QqIYhr — Armand 💫 (@armandvine) June 5, 2020

Pourquoi Claude est-il tant apprécié ?

Rarement un candidat de l’émission aura autant été soutenu sur les réseaux sociaux. C’est simple : Claude fait l’unanimité. Et cela s’explique pour plusieurs raisons.

Il a survolé la compétition, battant le record de victoires individuelles. Rien ne semble l’arrêter, il remporte les épreuves aussi vite que d’autres candidats étendent leur serviette pour bronzer.

Il parvient à mener à bien ses stratégies sans jamais se trahir lui-même et parvient à voir autant sur le court terme que sur le long terme. Sa générosité est également évidente, lui qui a aidé Moussa et Alexandra durant l’épreuve de l’orientation, n’en déplaise à Pholien, ancien candidat, qui y voit surtout une action commanditée par la stratégie.

Et surtout, il remet à sa place calmement les candidats, à l’image d’Inès qui assurait qu’elle voterait désormais au mérite pour s’assurer que les meilleurs restent en compétition. Les internautes ont adoré le voir lui faire la leçon.

Une saison parasitée par les menaces

Le seul bémol que nous pouvons trouver à cette nouvelle saison est les réactions disproportionnées de certains internautes qui n’ont pas hésité à menacer des candidats, preuve que l’émission a été suivi avec un grand intérêt.

Mais comme il est toujours utile de le rappeler : Koh Lanta est un jeu. Les candidats sont amis, se revoient depuis la fin du tournage pour dîner ensemble et ont très vite oublié les éliminations et coups bas.

Alors faites en de même et ne menacez pas une candidat qui n’a pas pris la décision qui aurait été la vôtre.