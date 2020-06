Inès Loucif (Koh Lanta) sans pantalon : elle montre à ses fans ses longues jambes bronzées qui en redemandent !

Inès Loucif (Koh Lanta) : elle a enflammé la toile pendant toute la saison de Koh Lanta !

Le moins que l’on puisse dire, c’est que s’il y a bel et bien une candidate qui a su faire parler d’elle pendant toute cette saison exceptionnelle de Koh Lanta, c’est bien Inès Loucif. Et pourtant, on peut dire que la situation était très délicate cette année et pas nécessairement propice au divertissement.

Car en effet, avec la crise sanitaire du coronavirus, les françaises et les français ont toutes et tous été confrontés à de nombreuses difficultés, et on comprend que pour certains l’humeur n’était pas forcément à la fête. Des difficultés auxquelles a dû faire face la jeune candidate Inès Loucif qui est actuellement aide soignante dans la vie. Mais ce n’est pas tout, puisque la saison de Koh Lanta a également été gâchée par de nombreuses remarques très déplaisantes pour quelques candidats, dont Régis notamment.

En effet, ce dernier aurait reçu des menaces de mort en son encontre mais également envers sa famille, comme son fils. Ce dernier a dû alors prendre des mesures drastiques que l’on avait jamais vu jusque là : il a demandé à son fils de changer de nom sur Facebook suite à sa participation sur Koh Lanta pour ne pas attiser la haine de certains détracteurs sur les réseaux sociaux. C’est dans ce contexte très difficile qu’Inès Loucif a quand même réussi à tenir la barre sur les réseaux sociaux, et on imagine que pour certains téléspectateurs, revoir ses plus beaux clichés a été une source de bonheur dans ce quotidien si difficile pour de nombreux français. Dans un de ces clichés les plus likés, on retrouve en effet la jeune femme dans une magnifique photo en noir et blanc avec pour seul vêtement un pantalon.

Malheureusement pour les plus fervents admirateurs de la jeune femme, Inès Loucif de Koh Lanta ne pose pas de face mais de dos, bien que l’on puisse voir très distinctement son visage. La photo, qui a récolté plusieurs milliers de like sur Instagram, est très populaire encore aujourd’hui et récolte même de nouveaux commentaires.

Mais si les fans ne semblent pas se lasser de voir les formes généreuses de la jeune femme ancienne candidate de Koh Lanta, ce n’est certainement pas sans oublier ses longues jambes bronzées qu’ils peuvent admirer quand la jeune femme ne porte qu’un haut. En effet, sur la photo suivante postée sur Instagram, on a pu la voir avec un petit haut blanc, la jeune femme avait posté sur une photo où elle réussissait à atteindre son objectif physique et elle comptait bien en faire profiter tout le monde !

On pouvait donc le voir sur ce cliché se prendre en selfie devant le miroir, mais celle-ci ne portait tout simplement pas de pantalon ni de mini-short ! Ces fans n’ont alors pas tardé à le remarquer et à liker massivement la photo sur Instagram, qui récolte à ce jour plus de 7000 likes ! On imagine que la participation d’Inès Loucif à la finale de Koh Lanta va encore permettre de faire grimper le compteur de likes pour son plus grand bonheur.

Mais malheureusement pour les fans et pour Inès Loucif, la jeune femme n’a pas gagné Koh Lanta vendredi dernier, et elle va devoir se contenter de la reconnaissance de sa communauté, car en effet ce n’est pas elle qui a été désignée pour gagner les 100 000 euros promis. On ne peut en tout cas qu’espérer revoir Inès Loucif rapidement sur des plateaux de télévision, car on peut dire que la jeune femme est tout simplement rayonnante et ses fans seraient très déçus de ne plus la revoir dans une prochaine émission.