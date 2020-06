Inès Loucif a eu des hallucinations, des confidences troublantes

Nous le savons, l’émission Koh Lanta a été remportée par Naoil alors qu’elle était face à Inès Loucif lors de la grande finale. La jeune femme a également eu une forte perte de poids à cause de la privation de nourriture et des conditions de vie au cours de l’aventure. Toutefois, ce ne fut pas le seul problème qui a jonché le quotidien d’Inès Loucif selon ses propos partagés dans Télé Loisirs. Cette interview montre finalement que le jeu peut être très problématique pour le corps.

Un malaise et des hallucinations pour Inès Loucif

Lorsque les apports caloriques ne sont pas suffisants et si la dépense est forte, le corps est forcément troublé. Inès Loucif avait perdu près de 13 kilos à la fin de l’aventure et comme elle avait déjà pu le confier, elle a eu des difficultés pour retrouver un poids classique avec une hygiène alimentaire traditionnelle. Elle évoque également les moments les plus complexes qu’elle a pu traverser au fil de son aventure.

Lors d’une épreuve qui se déroulait en bateau, la jeune femme a été la cible d’un malaise sans doute à cause de l’effort réalisé .

. Inès Loucif a également un vrai mental et elle a su encaisser les difficultés pour se hisser jusqu’à la finale.

Elle est certes tombée la première lors de l’épreuve des poteaux, mais elle a tout de même gagné sa place grâce à l’orientation.

La candidate avait donc de la ressource comme elle a pu le montrer au cours des différents jeux.

Des hallucinations pendant l’épreuve des poteaux

Inès Loucif a également eu des problèmes pendant cette ultime épreuve, son corps avait sans doute beaucoup trop encaissé et elle n’a pas pu gagner ce dernier jeu. Comme elle révèle dans les colonnes de ce magazine, elle a eu des hallucinations alors qu’elle se trouvait sur le poteau, l’eau bougeait sans cesse et elle a eu des difficultés pour gérer la situation. Le sable avait tendance à bouger et même si elle fixait une zone, sa vision se modifiait.

Inès Loucif estime que la situation était très impressionnante et elle n’a pas réussi à se stabiliser notamment avec un point fixe dans l’eau. Lorsque vous êtes sur une zone aussi petite, vous devez impérativement avoir un point spécifique que vous regardez tout au long de l’épreuve, cela permet notamment de gérer l’équilibre. Inès Loucif a eu des troubles de la vision et elle n’a donc pas réussi à perdurer dans cette épreuve. Cela explique peut-être le fait qu’elle soit tombée à la première et elle a été suivie par Claude qui n’ a pas eu l’occasion de se maintenir sur le poteau alors que Naoil avait fait preuve d’une grande force.

Contrairement à toutes les idées reçues qui ont pu circuler sur la toile, Inès Loucif a fait preuve d’une grande force de caractère et elle a prouvé qu’elle méritait amplement sa place de finaliste.