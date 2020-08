Jessica de Koh Lanta – Ses fesses dévoilée sous un haut qui ne cache rien ! Les fans sous le choc !

Jessica faisait partie des « héros » de Koh Lanta.

En effet, cette année la Production de TF1 a décidé de mélanger de nouveaux candidats avec d’anciens candidats qui ont donc déjà participé à l’émission.

Cinq anciens aventuriers sont donc choisis pour démarrer l’aventure loin des quatorze autres candidats. On retrouve donc Claude, Jessica, Moussa, Teheiura et Sara. Malheureusement pour cette dernière, elle a été éliminée sur un abandon médical pour la deuxième fois. Elle a en effet fait un éclatement viscéral et a dû être opérée d’urgence en France…

Teheiura, éliminé la semaine précédente, a donc réintégré le jeu en remplaçant Sara dans l’équipe des jaunes. Après son départ, Sara souhaitait que Sam et Naoil aille loin. Sam a été éliminé mais Naoil est toujours dans la compétition et elle sera peut-être la nouvelle gagnante de Koh-Lanta !

Jessica : une guerrière sur Koh-Lanta

Jessica est également allée loin dans le jeu d’aventure. Elle a intégré le jury final après avoir été éliminée stratégiquement pas Régis. La candidate ne s’y attendait pas tellement puisque Régis avait conclu un pacte avec elle et Claude… Elle donnera donc son vote à l’un des deux finalistes restants.

Jessica est une candidate très appréciée par les téléspectateurs et cela se voit. Ses fans la surnomment la « guerrière » car elle n’a jamais arrêté de se battre pour les victoires. Déterminée et sportive, elle a tout donné pour être la meilleure. Les internautes ne cessaient de l’encourager sur Twitter et elle a gagné de nombreux fans. Aujourd’hui, la belle brune comptabilise près de 180 000 abonnés sur son compte Instagram et on peut dire qu’elle les gâte.

Comme tous ses camarades qui ont participé à l’aventure Koh-Lanta 2020, la belle brune se rend ce vendredi 5 mai à Paris pour la finale de Koh-Lanta. Après un an sans se voir, tous les aventuriers vont se retrouver au même endroit ! Les membres du jury final, dont fait partie Jessica, ont déjà donné leur vote et on les découvrira donc en direct ce soir sur TF1.

Jessica (Koh-Lanta) : elle donne chaud à ses fans sur Instagram avec son nouveau look…

Elle ne l’a jamais caché : si Claude se qualifie, elle lui donnera son vote ! Tout comme Sam et Teheiura qui sont derrière lui. Très heureuse de retrouver tout le monde et les candidats dont elle est le plus proche, Jessica nous a offert une danse de la joie dans une story Instagram.

Comme à son habitude, elle est à la pointe de la mode avec une salopette noire en jean qu’elle a mise par-dessus un tee-shirt crop-top blanc. Elle n’a donc pas opté pour une robe ou une jupe pour ce soir de finale mais bien pour une tenue plus décontractée !

Dans sa story, Jessica avoue qu’elle n’arrivait pas à se décider sur son look final. C’est donc Moussa qui l’a aidée à choisir ! Si sa tenue est très jolie, ce n’est pas ce détail qui a attiré les internautes. Pendant sa danse, l’aventurière se prend en vidéo du dessus, on la voit en entier… et on ne peut donc pas rater son dessous qui dépasse sur le côté !

Cette vidéo qui est (à la base) bon enfant, risque bien de stimuler l’imagination de ses plus grands fans. Est-ce que Moussa a fait exprès de choisir cette tenue pour la jeune femme ? On ne sait pas mais les téléspectateurs vont avoir le plaisir de la voir en direct dès ce soir.

Jessica (Koh-Lanta) : son incroyable évolution physique

Depuis Koh Lanta 2015, il faut savoir que la jeune femme a totalement changé sa façon de vivre. En effet, elle a décidé de se mettre à fond dans une routine très sportive, ce qui n’était pas du tout le cas avant. Depuis, son corps a totalement changé et elle a désormais une silhouette très athlétique digne d’un mannequin !

A chaque nouvelle photo, on ne peut qu’admirer sa plastique parfaite. Abdos dessinés, jambes fines, fessier rebondi, longs cheveux, … elle a tout pour elle et elle se sent désormais bien dans son corps.

La bombe originaire de l’Essonne est également une grande motarde passionnée et cela se voit. Elle a récemment posté de sublimes photos faisant partie d’un shooting 100% moto qui ont énormément plu à toute sa communauté.