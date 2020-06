Koh Lanta : Alexandra a spoilé la finale ! Elle révèle le nom des deux finalistes sans le faire exprès…

La dernière saison de Koh-Lanta s’achève ce soir sur TF1 et on peut dire qu’elle aura mis les nerfs des téléspectateurs à rude épreuve. Koh-Lanta est toujours très suivi par les français mais cette saison est encore plus particulière. En effet, elle marquait le retour de plusieurs « héros » emblématiques de Koh-Lanta comme Teheiura, Jessica, Moussa et Claude.

Ce dernier est le chouchou incontesté du public qui souhaite vivement qu’il remporte l’épreuve des poteaux. Alexandra était également une aventurière emblématique de la saison 2020 de Koh-Lanta mais pas pour les mêmes raisons. La coach de sport a été la cible de nombreuses attaques sur les réseaux sociaux et notamment sur Twitter.

Les internautes l’ont accusée d’être jalouse (ils disent qu’elle a le « seum ») et inutile sur le camp. Ils ne supportaient pas son comportement et ils l’ont bien fait comprendre. Malheureusement, ses détracteurs sont allés beaucoup trop loin et sont passés des critiques aux insultes… Ces insultes ont même fini par être des menaces !

Alexandra (Koh-Lanta) : gagnante de l’épreuve des paresseux, qualification pour la course d’orientation… elle est fière de son parcours

Malgré tout, Alexandra peut être fière de son parcours. Elle a fini parmi les 5 derniers aventuriers Koh-Lanta et elle a participé à la fameuse épreuve de l’orientation. Si elle n’a pas gagné, ce n’est pas parce qu’elle n’a pas trouvé le poignard avant les trois autres candidats mais parce qu’elle a dû abandonner l’aventure sur contre-indications médicales.

En effet, avec la chaleur et la fatigue, son corps n’a pas tenu et la coach de sport a fait un malaise. C’était une situation inédite qu’ont pu voir les téléspectateurs. Les médecins sont intervenus pendant l’épreuve d’orientation et ont emporté Alexandra en civière pour la soigner.

Après du repos et de bons repas, la candidate a pu récupérer. Le cœur lourd, elle a expliqué que ça avait été très difficile pour elle et qu’elle s’était mise à pleurer pour cette raison.

Alexandra voulait continuer l’épreuve coûte que coûte mais son corps en a décidé autrement. Peut-être aurait-elle été sur les poteaux ? Nous ne le saurons jamais mais elle aurait été une adversaire redoutable. En remportant l’épreuve des paresseux, elle a montré qu’elle était plus que jamais coriace sur les épreuves nécessitant du mental. Prof de sport et de yoga, elle doit avoir un bon équilibre qui lui aurait donné toutes ses chances sur les poteaux.

Alexandra (Koh-Lanta) : sans le faire exprès, elle dévoile le nom des deux finalistes !

Mais la vie est ainsi faite et Alexandra n’est pas qualifiée pour l’épreuve des poteaux. Ce soir, c’est Claude, Inès et Naoil qui disputeront cette finale. Interviewée par de nombreux médias, Alexandra est revenue sur son parcours dans Koh-Lanta. Elle a notamment révélé avoir combattu un cancer, ce qui a choqué beaucoup de monde car personne n’était au courant ! Sa santé est donc primordiale pour elle.

C’est dans le journal Ouest France que l’aventurière a fait une révélation des plus singulières, ce qui lui a valu d’être de nouveau la cible des critiques sur Twitter. En effet, alors que le journaliste du magasine lui demande comment elle appréhende la soirée de vendredi, elle fait une réponse étonnante.

SPOIL:

Dans cette saison, nous avons rencontré une candidate envahie par le seum et également par la connerie, Alexandra. Je vous présente les deux finalistes, qu'elle a nommé en interview. Bon seum.#KohLanta #KohLanta2020 pic.twitter.com/X1nBaOgHT7 — maxou (@maxoucarrs) June 4, 2020

Elle dit tout d’abord qu’elle est ravie de pouvoir retrouver tout le monde et qu’elle a vraiment hâte. Elle explique alors qu’il va falloir voter pour le gagnant… et c’est là qu’elle révèle sans le vouloir les deux finalistes de Koh-Lanta.

« Je n’ai rien contre Claude, mais je voterai pour mon amie Naoil » a-t-elle ainsi déclaré.

Alexandra (Koh-Lanta) : les internautes sont furieux avec son « spoil »

Ni une ni deux, les internautes se sont emparés de sa phrase et l’ont relayée sur les réseaux sociaux en insultant Alexandra qui aurait spoilé la finale ! Effectivement, il semblerait qu’elle l’ait vraiment fait… Sa réponse semble tout à fait sincère et on se dit donc que les finalistes sont Claude et Naoil.

Spoil koh Lanta ! Elle est vraiment conne Alexandra je suis mort 😭😭😭 pic.twitter.com/rM0ipSWwYN — Dieucreafekir (@DieuCreaFekir1) June 5, 2020

Selon cette hypothèse, il serait probable que ce soit Claude qui gagne l’épreuve des poteaux et qui choisisse Naoil pour être à ses côtés. Comme il l’a toujours fait, il choisira son adversaire au mérite et c’est la boxeuse qui, selon lui, est la plus méritante sportivement.

Alexandra a-t-elle donc vraiment commis une boulette en dévoilant le nom des deux finalistes ? Verdict ce soir sur TF1 !