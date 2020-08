Jessica (Koh-Lanta) : son nouveau tatouage impressionnant

La dernière saison de Koh-Lanta a marqué les esprits. Effet du confinement oblige, l’émission a enregistré de véritables records d’audience. Il faut dire que les petits plats ont été mis dans les grands afin de séduire le plus grand nombre et rendre cette édition inoubliable. Nouvelles règles, rebondissements en pagailles et surtout candidats au meilleur de leur forme. Ainsi, cette année, les téléspectateurs ont pu faire la connaissance du jeune prodige Sam, du stratège Ahmad, de la volcanique Inès ou encore de la discrète Charlotte.

Et face à ces nouvelles têtes, la production a eu la bonne idée de rappeler d’anciennes gloires du programme. Ce fut ainsi le cas de Sara, Teheueira, Moussa mais surtout Claude et Jessica. Le premier est littéralement devenu une star des réseaux sociaux grâce à ses nombreux exploits sur les épreuves sportives ainsi que son art dans les différentes manœuvres stratégiques. Quant à la seconde, elle a de nouveau montré, cinq après sa première participation, qu’elle n’avait rien perdu de son âme d’aventurière.

Une passionnée de tatouages

Avec sa plastique de rêve, Jessica ne passe clairement pas inaperçue. Pourtant, la belle brune n’a rien d’une bimbo. Passionnée de moto et de fitness, elle véhicule plutôt l’image d’une sportive au fort tempérament. Son petit plus ? Ses (nombreux) tatouages, bien sûr ! Difficile d’imaginer la candidate sans ses nombreux dessins de peau tant ces derniers font véritablement partie de sa personnalité.

L’amie de Claude a décidé à nouveau de marquer sa peau. Dans l’une de ses stories publiées sur son compte Instagram, elle a publié une photo sur laquelle on voit son nouveau tatouage, qui parcourt toute sa longueur vertébrale. En légende, Jessica a juste mentionné le nom du salon de tatouage où elle s’était rendue ainsi qu’un « Merciii !!! », à l’attention de ceux qui ont donc décoré son dos de manière indélébile.

Fleur de lotus

S’il existe des tatouages pour le moins explicites, Jessica a, quant à elle, décidé de miser sur la sobriété et le mystère. Son dessin de peau, bien qu’imposant, est assez énigmatique et sa signification n’est pas évidente. Il s’agit d’une succession de symboles courant de sa nuque jusqu’à sa chute de reins. Des dessins intrigants et parmi lesquels on distingue notamment un lotus.

Particulièrement à l’aise avec son physique, Jessica prend la pose dès qu’elle en a l’occasion. Sur son compte Instagram, l’aventurière se dévoile comme un véritable caméléon.Tantôt jouant la carte de l’extrême féminité, tantôt s’affichant dans un style assez rock, la belle brune n’est jamais là où on l’attend. Pour le plus grand bonheur de ses abonnés, visiblement sous le charme de ses publications à en juger par les nombreux commentaires positifs qu’elle reçoit. Belle et rebelle, Jessica a tout pour elle !