Koh Lanta : Claude affronte une star de football sur une nouvelle épreuve des poteaux !

Alexia Laroche-Joubert parle de « l’effet Claude » lorsqu’elle annonce, non sans fierté, que la production de Koh Lanta a reçu bien plus de lettres de candidatures que les saisons précédentes. Il faut dire que le candidat a mis tout le monde d’accord lors de sa troisième participation à l’émission culte de TF1.

Le héros a tenté une nouvelle fois l’aventure pour espérer la remporter, après deux essais infructueux bien qu’il ait toujours réussi à attendre l’épreuve finale, celle des poteaux. Malheureusement pour lui, la troisième fois n’aura pas été la bonne puisqu’il aura chuté face à Naoil qui a choisi Inès pour l’accompagner pour la cérémonie finale.

Claude en compétition contre Laure Boulleau !

Depuis sa participation et l’incroyable notoriété qu’il a obtenu depuis, Claude se plait à participer à des émission (sa présence dans Fort Boyard a permis à l’émission de réaliser sa meilleure performance de lancement en dix ans). Mais il est également présent sur Youtube. D’abord aux côtés de l’ancien candidat de Secret Story Darko, et maintenant face à Laure Boulleau.

La footballeuse professionnelle qui évoluait au PSG a proposé à Claude, son « invité spécial » une série d’épreuves. Le candidat se dit heureux « d’affronter une joueuse internationale » et semble ravi d’être l’invité de cette vidéo.

Claude remporte la première épreuve qui consiste en une sorte de parcours d’obstacles qui se conclut par un tir au but dans de petites cages. La victoire, l’ancien candidat de Koh Lanta la connait et il ne veut pas la voir lui échapper.

Une nouvelle épreuve des poteaux pour Claude

Laure Boulleau présente alors par la suite à Claude de refaire une épreuve des poteaux. L’occasion pour Claude de revenir sur son parcours, expliquant comment il avait vécu ses trois épreuves différentes au cours des trois saisons. « Cette année, j’attendais avec impatience la dernière palette, trop d’impatience« . Pour Laure Boulleau, à partir du moment où Claude est tombé, « tout le monde a atteint sa télé« . Elle semble fan du personnage.

« Je t’ai préparé deux poteaux » dit-elle. « Il y aura juste une petite particularité avec le ballon« . Et en effet, les deux combattants vont devoir coincer le ballon de foot entre leurs pieds, alors qu’ils seront en équilibre sur les poteaux. Pas facile.

L’épreuve aura duré un peu de plus de 26 minutes et se conclut par la victoire de Laure Boulleau, puisque c’est Claude qui chute en premier. Comme quoi, les poteaux ne réussissent pas à Claude cette année.

Claude, star de télévision et chauffeur de maître

Lors de ses divers entretiens avec des magazines et sites internet, Claude a confié qu’il était dans la vie de tous les jours chauffeur de maître pour une personnalité publique (dont il ne révèle pas le nom) et qu’il souhaitait continuer ce métier tant que son patron voudrait encore de ses services.

Les fans aimeraient qu’il se lance dans le milieu médiatique avec, pourquoi pas, une carrière en télévision. Si tout cela ne semblait pas intéresser de prime abord le garçon, force est de constater qu’il est très à l’aise face à un caméra.

Les fans auront pu le voir donc dans Fort Boyard, mais aussi dans A prendre ou à laisser et dans plusieurs vidéos sur Youtube. Mieux encore, Alexia Laroche-Joubert, consciente de la notoriété du candidat, a confié qu’elle discutait avec lui d’un futur projet tenu secret à l’heure actuelle.

On sait que les aficionados de Koh Lanta rêvent de voir leur héros revenir une nouvelle fois et enfin remporter l’émission. Mais après trois participations, pas sûr que Claude ait envie de retenter l’aventure une nouvelle fois. En revanche, il serait un excellent joker en cas de départ de Denis Brogniart, lui qui anime l’émission depuis près de vingt ans. Claude connait Koh Lanta par coeur et serait sans doute un excellent animateur.

Ou alors ce projet secret concerne peut-être une toute nouvelle émission qui pourrait alors bénéficier de la notoriété du candidat pour se lancer et attirer la foule. En attendant d’en savoir plus, la nouvelle saison de Koh Lanta qui verra quatre équipes s’affronter débarquera à la rentrée sur TF1.