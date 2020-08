Koh Lanta : la nouvelle saison les 4 terres pousse la survie à l’extrême ! Incroyables révélations !

Lors du tournage de la précédente saison de Koh Lanta, Denis Brogniart se souvient s’être dit qu’il s’agissait sans doute de l’une des plus belles saisons depuis le début de l’aventure, il y a près de vingt ans. On se doute que les producteurs étaient de son avis. Il faut dire que cette saison sous-titrée L’île des héros était riche en rebondissements, départs surprenants, épreuves mythiques et candidats hauts en couleurs.

La production savait qu’elle devait faire aussi bien, si ce n’est mieux, pour la prochaine saison, qui a pu été tournée avant le confinement et qui arrivera à la rentrée sur TF1. Les premières informations qui ont filtré annonce en tout cas un aventure que nous ne sommes pas prêts d’oublier.

Koh Lanta, les 4 terres : 4 équipes s’affronteront

La première nouveauté ne passera pas inaperçue. S’il est commun que deux équipes faites au hasard s’affrontent dans Koh Lanta, elles seront quatre cette année. Et ce n’est pas le destin qui décidera de leur formation. Les candidats seront regroupés selon leur lieu d’habitation puisque les quatre équipes représenteront les quatre grandes régions : Nord, Sud, Grand Est et Grand Ouest.

Cela permettra de faire ressortir le chauvinisme présent en chaque candidat. Les participants ne se battront plus seulement pour eux mêmes, mais pour défendre leur région et espérer aller au bout de l’aventure.

L’aspect survie poussé à son paroxysme

Le fait qu’il y ait quatre équipes en compétition change également beaucoup de chose pour les épreuves, notamment celle d’immunité. En effet, il y aura comme d’habitude une équipe gagnante. De l’autre côté, trois seront perdantes. Mais celle qui est arrivée dernière sera considérée comme la » super perdante « . Le Parisien explique ainsi que cette équipe se verra exilée pendant 24 heures sur l’îlot de l’exil. Denis Brogniart indique que cela entraînera logiquement » une forte pénalité avant d’enchaîner l’épreuve d’immunité « .

En effet, cet îlot n’aura rien de paradisiaque et sera au contraire hostile, » sans cabane, ni point d’eau. Une survie poussée à l’extrême » comme l’indique le même article du Parisien. Les candidats arriveront sur cet île avec uniquement quelques gourdes d’eau et devront se débrouiller pour trouver de quoi manger ou s’abriter pour la nuit. Une des prochaines candidates rigolent de cette île en disant qu’elle est » pire que Sainte-Hélène « . Difficile de nous mettre plus l’eau à la bouche.

Une saison qui devra frapper très fort

Koh Lanta : Les 4 terres aura la très lourde tâche de passer après L’île des héros. On se doute que si la production propose tant de changements, c’est qu’elle est consciente que cette précédente saison avait pour elle de nombreux atouts. Cela a été confirmé lors de la diffusion. Bien aidée par le confinement, l’émission a explosé les audiences et un véritable petit culte s’est construit chaque semaine autour des épisodes. Plus de cinq millions de tweets ont été échangés par les internautes qui attendaient avec impatience le vendredi soir.

On espère qu’outre ces nouveautés qui ont l’air particulièrement séduisantes, la production a soigné son casting. Car en l’absence de héros, il faudra de fortes personnalités pour appâter les téléspectateurs qui attendent désormais beaucoup du programme.

Claude : un retour prochain dans Koh Lanta ?

Les fans de Claude peuvent en tout cas oublier le retour du candidat à la rentrée. Cette nouvelle saison ayant été tournée avant la diffusion de la précédente, la folie autour de Claude n’existait pas encore. Depuis, l’aventurier est devenu un exemple pour beaucoup et enchaîne les participations télévisées (A prendre ou à laisser ou encore Fort boyard) et les interviews.

Consciente de sa puissance médiatique, la productrice Alexia Laroche-Joubert a confié avoir discuté avec le candidat d’un projet qu’elle a souhaité garder secret. Si les fans attendent et espèrent un retour du héros à Koh Lanta pour le voir enfin soulever la coupe (celle qui lui a échappé trois fois), il pourrait s’agir d’une toute nouvelle émission qui bénéficierait de la notoriété du jeune papa pour se lancer.

Affaire à suivre, mais quelque chose nous dit que l’aventure télévisuelle de Claude n’a pas encore touché à sa fin.