Koh-Lanta Teheiura révolté, il pousse un gros coup de gueule contre les internautes ! Le message est très clair

Si vous êtes un adepte de Koh-Lanta, vous devez connaître l’aventurier Teheiura ! Depuis des années, il participe à plusieurs éditions du jeu d’aventure mais ne parvient pas à gagner.

Excellent sur les épreuves, il n’arrive cependant pas à être un fin stratège. Il faut dire que le tahitien est particulièrement gentil et qu’il n’est pas du genre à être vicieux…

Koh-Lanta : l’élimination de Teheiura est une vraie injustice pour ses fans

Sa gentillesse, sa sagesse et sa force sur les jeux sportifs font de lui le candidat préféré des téléspectateurs. Ces derniers espéraient d’ailleurs que l’édition 2020 de Koh-Lanta allait être la bonne pour le candidat ! Ils le voyaient bien sur la mythique épreuve des poteaux. Malheureusement pour tous les fans de Teheiura, ce ne sera pas cette fois-ci non plus…

En effet, le sportif vient d’être éliminé avec Charlotte ! Sur ce dernier épisode, leur destin était lié et c’est la jeune femme que les autres survivants ont voulu faire sortir. Teheiura l’a accompagné dans sa chute. Mais ça aurait pu en être autrement ! En effet les deux compères avaient un collier d’immunité… mais aucun d’eux ne l’a joué ! Une grande première dans l’émission et Denis Brogniart, le célèbre présentateur de Koh-Lanta n’en revient toujours pas.

Teheiura (Koh-Lanta) appelle à la paix suite à son élimination

Teheiura a directement su que son élimination allait déchaîner les passions sur les réseaux sociaux. La semaine dernière, c’était Sam, chouchou des téléspectateurs, qui a été éliminé. Suite à son départ, ses fans se sont révoltés violemment. Les commentaires sont partis très loin jusqu’à menacer de mort et de viol les enfants de Régis et Inès, ayant orchestré le départ de Sam…

Teheiura a donc tenu à appeler au calme directement. Il ne veut pas en arriver là et pourtant, la jeune Charlotte se fait déjà insulter sur les réseaux sociaux.

Le candidat du show TV s’est donc exprimé auprès de PurePeople : « Je veux dire aux téléspectateurs et aux internautes qui insultent à tout-va que l’aventure s’arrête pour moi ce soir et qu’elle a été exceptionnelle. C’était une belle aventure et il ne faut surtout pas oublier que c’est un jeu avec des éliminations et que j’en ai accepté les règles. Alors merci à ceux qui me soutiennent. Et à ceux qui envoient des messages insultants à mes camarades d’aventure, je leur demande d’arrêter. Non seulement ça ne sert à rien, mais je ne le tolère pas. Je sais qu’il y en a beaucoup qui ne seront pas contents de ma sortie, mais je veux qu’il n’en ressorte que du positif. »

des candidats menacés de mort par les internautes ! La Production engage des poursuites

Aujourd’hui, les internautes ne se rendent pas compte de l’impact des mots qu’ils écrivent derrière leurs écrans. Les menaces de d’agressions, de viols et de meurtres sont pourtant sévèrement punies par 45 000 euros d’amande et trois ans de prison ferme.

A ce titre, la société de Production de Koh-Lanta (Adventure Line Productions) va chercher les coupables des commentaires violents à l’encontre d’Inès et Régis. « Une enquête devrait être ouverte pour identifier les auteurs et engager des poursuites. Koh-Lanta est un programme familial et il est intolérable que ses concurrents aient à faire face à un tel déversement de haine. » avait déclaré le porte-parole de la Production.