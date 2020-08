Koh Lanta Les 4 terres : Claude de retour ce soir dans l’émission ? Les confidences d’Alexia Laroche-Joubert

Claude a marqué l’histoire de l’émission Koh Lanta. Lors de sa dernière participation, il a explosé le record de victoires individuelles (jusqu’alors détenu par Teheiura) et s’est imposé comme le grand favoris du public. En trois participations, il a réussi à sortir trois fois de la terrible épreuve de l’orientation pour atteindre les poteaux.

Malheureusement, jamais le candidat n’aura réussi à remporter l’aventure iconique de TF1. Par deux fois il n’aura pas été choisi pour la cérémonie finale, et lorsqu’il a remporté l’épreuve des poteaux, il n’a pas récolté suffisamment de voix pour être élu grand gagnant.

Claude : un vrai aventurier ET un parfait candidat

Si Claude a autant de succès, c’est qu’il a réussi à marier l’aventure à la télévision. Le candidat est en effet parfaitement à l’aise avec les codes télévisuels, et s’impose sans mal à chacune de ses participations comme un candidat apprécié des téléspectateurs.

Mais Claude sait que les internautes veulent voir dans Koh Lanta des candidats qui se dépassent, vont au bout de leur limite. Dans le jeu de survie, Claude est sans mal l’un des meilleurs. Très à l’aise sur les épreuves (il l’a prouvé le temps de ses trois saisons), il n’a souvent laissé aucune chance aux autres participants.

Surtout, Claude est un parfait stratège. Suffisamment malin pour ne pas se faire avoir à son propre jeu, et surtout pas assez vicieux pour se faire détester des internautes, qui reprochent souvent aux candidats de trop forcer sur l’aspect stratégique, au dépend du mérite. Pour Claude, le mérite passe avant tout, et ses leçons de morale aux autres participants (notamment Régis ou Inès) ont beaucoup plu aux internautes.

Claude bientôt de retour à la télévision ?

Depuis la fin de l’aventure, Claude manque aux internautes. Le garçon a accordé un bon nombre d’interviews pour parler de sa vie quotidienne, lui qui est chauffeur de maître. Il s’était confié sur la relation privilégiée qu’il entretenait avec la personnalité publique qu’il conduit, sans pour autant dévoiler son nom – il préfère que leur lien reste secret.

Les fans du garçon ont été heureux de le retrouver aux côtés de Cyril Hanouna dans A prendre ou à laisser, lui qui a fait la surprise de passer pour venir en aide au candidat sélectionné. Surtout, il sera de retour à la télévision, mais sur France Télévision cette fois-ci, grâce à Fort Boyard. On vous racontait d’ailleurs comment l’aventurier s’était blessé durant le tournage, et comment il avait impressionné les autres participants (il a participé aux côtés de Clémence Botino, Camille Cerf, Booder et Tom Leeb).

Alexia Laroche-Joubert fan de Claude

Alexia Laroche-Joubert, productrice de Koh Lanta, connait évidemment le capital sympathie qu’inspire Claude. Elle sait aussi qu’il est un candidat parfait pour l’émission, lui qui est apprécié du public et joue toujours le jeu à fond.

La productrice s’est laissée aller à quelques confidences, alors qu’elle était invitée au micro de Sud Radio. Le journaliste lui a évidemment parlé de Claude. « La productrice que vous êtes… Vous allez bien nous faire une émission avec Claude ? Je suis sur que vous y pensez« .

Et Alexia ne tourne pas autour du pot : « Claude est un de nos grands aventuriers, c’est vrai qu’on a très envie de travailler avec lui… Et c’est vrai qu’on y réfléchit ensemble« .

Un projet pourrait-il prochainement voir le jour ? Les fans espèrent toujours que Claude repartira une nouvelle fois sur une île déserte pour espérer enfin remporter l’aventure Koh Lanta. Mais il pourrait très bien se retrouver au coeur d’une toute nouvelle émission qui profiterait de la notoriété du candidat pour se lancer.

Enfin, les internautes seraient également heureux de le voir à la tête de Koh Lanta, comme animateur. Si Denis Brogniard est très apprécié, cela fait bientôt vingt ans qu’il anime l’émission. Et si l’envie lui prend de se tourner vers autre chose, Claude se dit prêt à le remplacer. Il faut dire qu’il connait par coeur l’émission et qu’il serait sans doute parfait dans ce rôle.