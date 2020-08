Inès et Moussa de Koh Lanta en couple ? Ce ne sont que des rumeurs ?

Il suffit d’effectuer une petite recherche sur le Web pour constater que cette annonce alimente toutes les rumeurs les plus folles. Certains fans sont persuadés d’avoir découvert quelques petites attentions qui laissent penser à une affaire de couple. La réalité semble clairement différente, car Inès Loucif et Moussa de Koh Lanta ne sont pas en couple selon les déclarations de la jeune femme. Celle qui a connu un véritable succès lors de la finale vendredi soir a pu se confier dans les colonnes de Pure People et les révélations ne seront pas au goût de chacun.

Inès Loucif estime qu’elle sait ce qui a pu se passer sur cette île, elle connaît aussi la vérité sur ce qui ne s’est pas produit .

. Pour la jeune femme, il n’y a pas de couple et elle précise que ces rumeurs sont néfastes pour l’épouse de Moussa.

Elle a donc demandé au candidat de « recadrer » ceux qui émettent ces rumeurs puisque les conséquences peuvent être désastreuses.

En effet, il doit être assez difficile pour l’épouse du candidat de découvrir toutes ces rumeurs qui peuvent inonder les réseaux sociaux ou encore la presse. Inès Loucif répond alors avec fermeté à toutes ces fausses informations, le couple avec Moussa n’a jamais existé, il est seulement dans l’esprit des téléspectateurs. Lors de cette interview-vérité, elle précise aussi que Koh Lanta, ce n’est pas les Anges ou encore Les Marseillais. Le but n’est pas de créer des couples, mais de se surpasser pour tenter de gagner les poteaux, une place en finale et un chèque de 100 000 euros.

Pour Inès Loucif, les rumeurs de couple ne sont pas fondées

La jeune femme qui a perdu la première lors de l’épreuve des poteaux et qui s’est retrouvée en finale grâce à Naoil estime qu’un homme et une femme peuvent avoir de la complicité sans forcément qu’une histoire de couple soit au rendez-vous. Malheureusement, Inès Loucif est confrontée à une réalité, les internautes ont tendance à spéculer dès qu’ils peuvent découvrir un simple sourire. Pour de nombreuses personnes, cette complicité entre un homme et une femme ne peut absolument pas exister alors qu’il est tout à fait possible d’être amis.

En effet, certains hommes et des femmes partagent une très belle amitié et il n’y a jamais de sous-entendus ou d’autres attentions. Si des personnes croient en cela, d’autres sont convaincus qu’une femme et un homme ne peuvent avoir que des relations amoureuses, c’est pour cette raison que ces rumeurs prennent autant d’ampleur. Dans cette interview, elle remet donc les pendules à l’heure. Inès et Moussa de Koh Lanta ne sont pas en couple, le candidat est marié et il semble très heureux avec sa femme.