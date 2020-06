Inès Loucif (Koh Lanta) : Denis Brogniart lui donne des conseils pour sa carrière à la télévision, va-t-elle rejoindre le casting d’une nouvelle émission ?

Inès Loucif (Koh Lanta) : elle aurait été approchée pour faire de la téléréalité, mais va-t-elle accepter ?

Durant cette saison exceptionnelle de Koh Lanta, on peut dire que certains profils ont fait sensation plus que d’autres. En effet, on a pu voir là une nouvelle saison complètement exceptionnelle dans Koh Lanta, avec d’anciens candidats qui avaient déjà fait leurs preuves mais aussi de nouveaux pour le plus grand bonheur des téléspectateurs de l’émission.

Mais on a pu aussi voir de nombreux scandales comme on peut s’y attendre chaque année, puisqu’on retrouve des trahisons et des “retournements de chemises” comme chaque saison, ce qui fait la force de l’émission de téléréalité animée par Denis Brogniart. Cette année, parmi les chats noirs de l’émission, on a notamment pu compter sur Régis qui a été très vivement critiqué sur les réseaux sociaux.

En effet, le candidat et père de famille aurait même reçu des menaces de mort, mais cela serait allé beaucoup plus loin puisqu’on s’en serait aussi pris à ses enfants. Les hostilités avaient démarré après l’élimination du candidat le plus jeune de l’émission, Sam. Très apprécié par les téléspectateurs, ils n’avaient pas apprécié son élimination du jeu Koh Lanta et s’en étaient pris directement à celles et ceux qu’ils jugeaient responsables de son élimination. Heureusement pour les candidats visés, le confinement leur a profité dans le sens où ils n’ont pas dû subir de menaces dans la vie, étant toutes et tous confinés chez eux à ce moment là. Mais s’il y a bien une candidate qui a fait sensation cette année, c’est bien Inès Loucif.

En effet, la jeune femme est très attrayante et n’hésite pas à une seconde à partager son quotidien de jeune femme et d’aide soignante, dans ce contexte si particulier. Mais alors qu’elle fait un véritable carton sur Instagram, la jeune femme aurait été contacté pour faire de la téléréalité prochainement.

Inès Loucif (Koh Lanta) : les conseils de Denis Brogniart sur ses propositions pour faire de la téléréalité !

En effet, hier soir, lundi, on a pu voir Inès Loucif dans un live Instagram inédit qui a réunit de nombreuses personnes autour de Denis Brogniart et Inès. La discussion, très animée entre les deux personnes, s’est déroulée autour de l’aventure Koh Lanta exceptionnelle, mais aussi sur la suite des évènements. En effet, on imagine que suite à sa participation à Koh Lanta, le quotidien d’Inès Loucif a été complètement chamboulé depuis, et elle va devoir faire des choix importants pour la suite de sa vie professionnelle qui pourrait bel et bien changer complètement. Car en effet, actuellement, la jeune femme est aide soignante et on imagine qu’en pleine crise sanitaire du coronavirus, cela ne doit pas être simple tous les jours comme elle l’avait d’ailleurs raconté dans une story sur Instagram.

Elle s’en prenait à certaines aides soignantes qui selon elle n’étaient là que pour encaisser leur “chèque”, bien qu’elle n’en faisait pas de généralité et loin de là ! Mais c’est une toute autre proposition qu’Inès a reçue dernièrement, puisqu’on lui aurait donc proposé de faire de la téléréalité. Elle se confiait effectivement à Télé Loisirs et affirmait qu’elle avait eu des demandes mais qu’elle ne participerait pas aux Anges de la téléréalité, sans toutefois fermer la porte aux autres propositions. Mais c’est Denis Brogniart qui l’a conseillé hier sur sa vie professionnelle. Il a souligné que la jeune femme avait un « super job » actuellement et qu’en période de crise sanitaire cela lui permettrait de se construire intellectuellement et psychologiquement.

Mais alors qu’il encourage la jeune femme à poursuivre son métier d’aide soignante, Inès Loucif va quant à elle avouer qu’elle souhaiterait passer le moitié de son temps à exercer son métier et l’autre à faire d’autres activités comme des émissions de téléréalité. Va-t-on bientôt voir Inès Loucif dans de nouvelles émissions ? Le public n’attend en tout cas que ça, et on devrait bientôt avoir la réponse !