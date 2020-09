Camille Lellouche : la « jolie nana » profite des vacances sur la Côte d’Azur auprès de stars comme … Jean-Paul Belmondo !!

C’est sur la Côte d’Azur que Camille Lellouche a décidé de poser ses valises pour profiter comme il se doit des vacances. La chanteuse, qui a égayé le confinement de beaucoup de gens, avait donc besoin de grand air. Des vacances bien méritées pour celle qui n’a pas cessé de travailler ces dernières semaines sur de multiples projets. Et qui dit vacances, dit souvent famille ou amis. Camille Lellouche a quant à elle choisi la partie amis, pas un mauvais choix.

En bonne compagnie

Et pour cause, les amis de la chanteuse sont bien connus des Français et des Suisses. C’est à travers plusieurs stories et vidéos que Camille Lellouche a partagé ces moments entre amis. En vacances à Saint-Tropez, l’humoriste a donc révélé être en vacances avec Rayane Bensetti, ce dimanche 19 juillet 2020. L’acteur, plutôt discret ces derniers temps, était ainsi en chemise ouverte au petit déjeuner, tout sourire. À leurs côtés se trouvait aussi le tennisman Stan Wawrinka, sans doute un peu marqué par la soirée de la veille. Si la bonne humeur semblait de mise, ce sont les seules images que Camille Lellouche a diffusées. Rayan Bensetti a, quant à lui, à son tour, diffusé plusieurs vidéos, cette fois-ci en compagnie de Kev Adams et de Oli (de Big Flo et Oli). Reste à savoir si Camille Lellouche était elle aussi de la partie.

Une photo avec Belmondo

La chanteuse passe un été de stars. Entourée de célébrités comme Rayane Bensetti et Stan Wawrinka, elle a aussi rendu jaloux tous les fans de cinéma. En effet, l’humoriste de 34 ans a posté une photo avec Jean-Paul Belmondo. Une rencontrée immortalisée par un cliché où les deux stars se sourient. Des sourires communicatifs, et une légende pleine de respect. « J’ai eu l’honneur de vous avoir à mon spectacle, et l’honneur de vous croiser à nouveau Monsieur @jeanpaulbelmondo_ #légende. » En robe très (très) sensuelle, dont elle a montré tous les atouts lors d’une story Instagram, Camille Lellouche était plus belle que jamais. Rayonnante, la jeune femme a dû, on n’en doute pas, plaire à Jean-Paul Belmondo, lui aussi en grande forme.

Camille Lellouche au cœur de l’actu

La belle brune fait plus que jamais l’actualité. L’humoriste, d’abord connue pour ses talents de chanteuse dans The Voice (saison 4), a régalé les internautes pendant le confinement. Avec sa chanson « Corona », elle a réussi à détendre une atmosphère bien pesante. Un confinement qui s’est achevé avec une annonce de la jeune femme : celle d’un album en préparation. Et le 18 juin dernier, c’est avec un duo avec Grand Corps Malade que la chanteuse a fait l’événement. « Mais je t’aime », une chanson simple et belle à la fois, dont les paroles et la mélodie sont de Camille Lellouche, de quoi rendre la jeune femme plus que crédible pour cette nouvelle casquette de chanteuse.

Un clip avec Aya Nakamura

« Chanteuse, rappeuse, auteure, compositeure, actrice, comique, je suis une artiste« , voilà comment Camille Lellouche se décrit dans sa chanson « Parle encore ». Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’artiste ne manque pas de talent. Le vendredi 17 juillet sortait le nouveau clip d’Aya Nakamura : « Jolie nana ». Un clip dans lequel Camille Lellouche apparait plusieurs fois aux côtés de l’actrice Karidja Touré. Une surprise que personne n’avait vue venir. Camille Lellouche, en très grande forme joue le rôle d’une amie de la chanteuse. Une amie un peu envahissante et surtout très drôle. Preuve s’il en fallait, que Camille Lellouche a plus d’une corde à son arc.