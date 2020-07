Kev Adams devient totalement dingue sur Instagram suite au confinement !

Les fans ont eu droit à un Kev Adam qui tirait une drôle de tête !

Confinement : ce n’est pas la joie chez Kev Adams

À l’instar des autres habitants de la planète, les artistes et autres stars subissent de plein fouet les conséquences de la lutte contre la propagation du Covid-19. Ils ont dû mettre une pause à leurs différents projets professionnels et ludiques pour se protéger et respecter la mesure de confinement prise en vue de freiner la progression de la maladie.

Les concerts et les représentations sont annulés ou reportés, les tournages et autres sorties sont à l’arrêt : les stars s’embêtent énormément de devoir rester confinées. Pour s’occuper et en même temps garder le contact avec leurs fans, les réseaux sociaux sont devenus leur passe-temps favori, et diverses activités y fleurissent.

Kev Adams a fait le choix du célèbre réseau social Instagram où il est suivi par plus de 6,1 millions abonnés pour s’occuper. « On a dû mettre le tournage de mon nouveau film MAISON DE LA RETRAITE, sur pause ! Je pense fort à vous mes fans et vos proches… », publiait l’acteur français récemment sur son profil, soulignant surtout qu’il s’ennuyait sérieusement en confinement. Il a demandé aux fans de partager avec lui leurs « petits rituels quotidiens » pendant le confinement. Ce que beaucoup n’ont d’ailleurs pas manqué de faire, en partageant avec lui des photomontages qu’il a publié sur son compte.

Depuis, l’acteur a gardé un contact régulier avec ses fans. Presque tous les jours, il partage avec eux des lives, des photos et des vidéos drôles, ainsi que des montages tout aussi plaisants.

Ces publications qui plaisent énormément aux fans recueillent des milliers d’engagements à chaque fois, et sont relayées sur la toile.

Dans une autre publication sur son compte, il a assuré ses abonnés de ce que tout allait bien chez lui malgré le confinement. « Confinement jour 10 – Tout va bien. Merci à tous, vous avez été plus de 50 000 sur ce premier live du coup si y’a plus de 50k likes sur cette photo de moi… », indiquait-il.

Si certaines de ces publications ou vidéos ont laissé une forte impression sur ses fans, le post, mercredi 25 mars 2020, d’un selfie a marqué plus d’un ! Sur l’image, on voit en effet un Kev qui tire une drôle tête.

Visiblement, c’est un Kev Adams qui supporte avec beaucoup de difficulté, son confinement !

Eh oui, sur l’image, il n’était pas bien du tout, pas du tout alors. En dehors des milliers de followers qui, malgré tout, n’ont pas manqué de faire des plaisanteries aux dépens de l’ex d’Iris Mittenaere, d’autres stars s’en sont également bien amusées.

Si certains ont mis des commentaires, d’autres, comme Rayane Bensetti et Alexandra Sublet, se sont contentés d’émojis « mort de rire ».

Confinement : Kev Adams donne le mauvais exemple

Dans une de ses stories, l’acteur qui a joué le rôle de Gabriel dans le film « Love Addict » a publié une vidéo de lui en train de prendre l’air hors de chez lui sans avoir reçu au préalable l’attestation de sortie mise en place par le gouvernement. En effet, dans le cadre de lutte contre le Covid-19, le président de la République, Emmanuel Macron, a annoncé lors d’une allocution télévisée, la prise d’un certain nombre de mesures en vue de réduire les contacts et les déplacements au strict minimum sur l’ensemble du territoire français.