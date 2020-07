Rayane Bensetti raconte son calvaire, il a eu très peur et il a même été défiguré !

Au cours de l’été, certains insectes ne sont pas vos meilleurs amis et c’est le cas des guêpes, des abeilles…

Si vous êtes allergiques, il y a de grandes chances pour que la situation devienne assez grave surtout si vous avez été piqué plusieurs fois.

Il faut alors se rendre aux urgences pour subir quelques soins.

Rayane Bensetti a quant à lui été la victime de frelons et ils sont aussi dangereux. Il se trouvait à Monaco lorsque le drame s’est produit puisqu’il a été piqué. Si certains ne ressentent pas forcément de symptômes, ce ne fut pas le cas de l’acteur.

Rayane Bensetti victime d’un nid de frelons

Si vous avez déjà subi une piqûre de frelons, vous savez qu’elle est extrêmement douloureuse. Pour certaines personnes, elle est même beaucoup plus violente que celle d’une guêpe ou d’une abeille. Les frelons sont généralement plus faciles à repérer puisqu’ils sont un peu plus imposants. Toutefois, si vous tombez sur un nid, soyez très vigilant et s’il se trouve dans votre jardin, appelez les pompiers pour qu’ils puissent le retirer en toute sécurité. Certains internautes regardent des vidéos pour adopter quelques trucs et astuces, mais cela peut être très dangereux. Il est préférable de laisser les professionnels s’occuper de ces insectes.

Selon Purepeople, le jeune homme se trouvait sur le tournage lorsqu’il a été piqué par un frelon .

. Rayane Bensetti explique qu’il a été contraint de tourner à nouveau la scène puisqu’il n’avait pas pu la faire à cause de cette piqûre et du nid.

Il a donc passé un très bon week-end à cause de la douleur puisqu’il a gonflé et il a même triplé de volume selon ses propos.

Rayane Bensetti a même eu la nuque totalement bloquée et il avait une boule derrière l’oreille.

Pour l’acteur, ce fut donc un véritable enfer, mais la situation semble être de nouveau normale.

Je vous avoue que j’ai très peur de retourner sur cette place de l’enfer. Je suis paniqué.

Quels sont les symptômes d’une piqûre de frelons ?

Si vous êtes victime comme Rayane de ces insectes, vous devez rapidement vous rendre aux urgences surtout si vous avez tendance à gonfler. Que vous soyez allergique ou non, la situation peut rapidement devenir problématique. Il faut noter que le moustique est aussi désagréable, mais ce sont de simples démangeaisons qui viendront hanter vos nuits. Le frelon peut être beaucoup plus dangereux au même titre que les guêpes et les abeilles surtout si vous êtes victime d’une allergie. La situation est alors préoccupante pour tous les profils à savoir les adultes, les enfants, les seniors… Il est important de savoir que le frelon comme la guêpe peut piquer plusieurs fois.

Ces insectes deviennent virulents dès qu’ils se sentent en danger. Vous pouvez donc avoir une réaction locale comme un gonflement ou une réaction toxique. Pour cette dernière, vous serez la cible de vomissements, de maux de tête ou encore de convulsions et même d’une perte de connaissance dans les cas les plus graves. Certains peuvent subir une chute de tension. Si vous êtes piqué et que vous êtes allergique, vous aurez un choc anaphylactique, cela peut alors provoquer un choc cardiaque et un oedème de Quincke, d’où l’intérêt de vous rendre au plus vite aux urgences, il ne faut pas attendre puisque cette réaction peut être mortelle. Malheureusement, le calvaire vécu par Rayane Bensetti peut arriver à tout le monde, car les frelons sont visibles dans de nombreuses maisons par exemple. Nous le répétons, n’intervenez pas, faites appel à des spécialistes ou du moins à des pompiers. Ces derniers auront les connaissances pour intervenir.