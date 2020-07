Jean-Paul Belmondo – Problème de santé – Son témoignage bouleversant !

Ce monument du cinéma français se fait de plus en plus rare dans les médias, notamment à cause de ses problèmes de santé. Que devient-il depuis son AVC, en 2001 ?

Jean-Paul Belmondo est né le 09 avril 1933, il vient donc de célébrer ses 87 ans, ce qui fait de lui l’un des doyens du cinéma français à la carrière bien remplie.

Cette véritable star, qui a tourné aux côtés des plus grands réalisateurs et des acteurs les plus prolifiques de sa génération, a vu sa carrière artistique récompensée en 2017 par un prix d’honneur de la part de l’Académie des Césars.

Côté privé, ce monstre du cinéma français a également eu une vie bien remplie avec plusieurs enfants et plusieurs compagnes.

Jean-Paul Belmondo : les femmes de sa vie et ses enfants

L’acteur Jean-Paul Belmondo a donc eu une carrière cinématographique fructueuse. Côté vie privée, le comédien a également vécu plusieurs histoires d’amour qui ont d’ailleurs été largement commentées par la presse people. En 1952, Jean-Paul Belmondo se marie avec la danseuse Elodie Constantin. De cette union naîtra deux enfants : Florence, née en 1960 et Paul, né en 1963. Jean-Paul Belmondo adoptera également le premier enfant d’Elodie Constantin, Patricia, née en 1954. Malheureusement, le couple se séparera en 1966.

Une séparation qui a été causée par sa rencontre avec Ursula Andress, que Jean-Paul Belmondo a connue sur le tournage du film de Philippe de Broca, « Les Tribulations d’un Chinois en Chine ». Jean-Paul Belmondo et Ursula Andress resteront ensemble pendant sept ans, avant de finir par se séparer en 1972.

Par la suite, Jean-Paul Belmondo vivra une belle histoire d’amour avec l’actrice italienne Laura Antonelli, jusqu’en 1980, avant de faire la rencontre de sa dernière épouse Natty Tardivel, en 1989.

En 2002, Jean-Paul Belmondo et Natty Tardivel, danseuse de ballet, se marient. De cette union née la petite Stella, en 2003. Malheureusement, en 2005, le couple se sépare.

Par la suite l’acteur s’est affiché plusieurs fois avec une ex-mannequin du nom de Barbara Gondolfi, avec qui il semble avoir été en couple au moins jusqu’en 2012. Barbara Gondolfi est la dernière compagne connue de Jean-Paul Belmondo.

Jean-Paul Belmondo : une santé fragile

L’état de santé de Jean-Paul Belmondo est assez problématique, depuis son accident vasculaire cérébral (AVC), qu’il a malheureusement eu le 8 août 2001. Ce jour-là, le comédien se trouvait chez son ami Guy Bedos, à Lumio, non loin de Calvi, en Corse. Alors que l’humoriste insistait pour que Jean-Paul Belmondo soit transféré d’urgence en hélicoptère dans un hôpital marseillais, la famille de l’acteur a préféré qu’il soit opéré dans la capitale.

Suite à cet AVC, l’acteur mettra de nombreuses années avant de récupérer de ses séquelles. Cet accident laissera notamment chez lui une sorte d’hésitation avant de prendre la parole, due à cette pathologie. L’acteur octogénaire perdra également l’usage de sa main droite, mais conservera malgré tout son sourire et sa bonne humeur légendaire.

Le 16 septembre 2019, Jean-Paul Belmondo est malheureusement victime d’une chute, qui le laisse avec d’importantes douleurs aux épaules, aux côtes et aux jambes. Depuis, la famille de l’acteur tente de rassurer régulièrement les fans, en assurant qu’il va bien.

Jean-Paul Belmondo, biographie express