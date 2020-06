Vacances d’été : les ventes de piscines explosent dans le pays

Edouard Phillippe a rapidement rassuré les français, et ce même durant le confinement : ils pourront partir en vacances. Hors de question pour les citoyens de sacrifier leurs congés estivaux annuels et il n’en a visiblement jamais été question du côté du gouvernement d’Emmanuel Macron.

Les français satisfaits mais cloitrés chez eux ?

Si les citoyens étaient soulagés d’apprendre qu’ils pourront partir en vacances et qu’ils n’auront pas à travailler tout l’été pour relancer l’économie, ils ne se sont pas pour autant précipités pour réserver leurs vacances.

L’incertitude quant aux conditions sanitaires du pays reste bien présente et vous êtes beaucoup à vous méfier. Vous ne souhaitez pas réserver vos vacances dans le doute qu’elles soient annulées. Pourtant, les professionnels du tourisme compte sur les vacanciers pour se relancer, eux qui ont été fragilisés par le confinement qui les a privé de clients.

La plage plébiscitée par les français

D’après différentes études menées auprès des français, ceux-ci se tourneraient comme chaque année en masse vers les plages. Ce sont vraiment les plages qui, pour vous, représentent le plus l’été et sont le plus synonymes de vacances.

Et nous parlons des plages françaises puisque les réservations à l’étranger se sont logiquement effondrées, les français ignorant s’ils pourront profiter tranquillement de pays autre que le leur, même proches comme l’Espagne ou l’Italie qui ont été durement touché par l’épidémie de COVID-19. Les citoyens sont méfiants et préfèrent même rester chez eux.

Les ventes de piscines en hausse !

En effet, les ventes de piscines sont en large hausse depuis le confinement. Comment profiter de l’été en se baignant sans pour autant craindre le moindre risque sur sa santé ? En profitant dans son jardin de sa propre piscine !

Les entreprises qui livrent des piscines aux particuliers annoncent en effet qu’elles en livrent bien plus que d’habitude, même sur la même période. BFM TV a suivi des livreurs et ceux-ci expliquent qu’ils en livrent tous les jours.

Il en est de même pour les jacuzzis, qui ont l’avantage de fonctionner dès leur livraison.

De cette manière, les utilisateurs peuvent se rafraîchir (on annonce en effet un été très chaud) et se sentir parfaitement en sécurité. Car si les piscines publiques ont ouvertes à nouveau leurs portes, cela ne rassurent pas forcément les français. Pour rappel, le virus n’est pas encore derrière nous. Le seul pays à s’être totalement débarrassé du COVID-19 est la Nouvelle-Zélande. Il circule encore dans notre territoire – certes moins vite – et est toujours présent.

La location de piscines fait fureur

Mais l’achat d’une piscine reste un coût non négligeable. Il existe certes plusieurs autres options plus abordables, comme des piscines gonflables, mais pour ceux qui souhaitent profiter d’un véritable extérieur, il y a une autre solution qui fait actuellement fureur.

Le site Swimmy propose en effet à des particuliers de mettre en location leur piscine. Et depuis le confinement, le site connait un véritable boom. Vous pouvez, en échange de quelques pièces de monnaie, profiter le temps de quelques heures de la piscine d’un autre.

C’est économique, pratique et cela vous permet d’avoir votre espace, entre famille ou entre amis.

En France, vous êtes 2200 inscrits sur le site (et cela ne cesse d’augmenter). Pour les plus réticents, sachez que cela peut vous permettre de remporter jusqu’à 7500 euros sur une saison. Certes, vous devez vous passer de votre piscine, mais pour ceux qui n’en ont qu’un usage restreint, cela reste une option rentable.

Emmanuel Macron a demandé aux français de rester

Les différentes études se mettent d’accord sur le fait que les français ont décidé d’écouter le gouvernement d’Emmanuel Macron et de rester en France. Ce ne sera pas pour cette année les vacances à l’autre bout du globe.

Si chaque année, la France reste le pays le plus prisé par les touristes étrangers, il sera cette année prisé par ses propres citoyens. Inquiets par le COVID-19 ou tout simplement soucieux de dépenser moins d’argent, les français resteront au chaud du bon côté de la frontière.

Certains pays essayent pourtant de faire venir les touristes étrangers, comme le Japon, qui a décidé d’offrir à chaque touriste une somme d’argent, comme pour les inciter à venir. A voir à la fin de la saison si cela a porté ses fruits.