Vacances d’été : 8 Français sur 10 choisissent encore la France, c’est positif ou déprimant ?

Si vous avez l’habitude de traverser les mers et les océans pour vos vacances d’été, il faudra vous faire une raison pour 2020, car votre projet ne se concrétisera pas forcément.

La troisième phase du déconfinement sera lancée à la fin Juin et il faudra alors attendre les déclarations du chef de l’État.

Il y a de grandes chances pour que les frontières soient ouvertes le 15 Juin prochain, mais les voyages à l’international ne seront pas forcément recommandés.

Quelques problématiques pour les vacances d’été

Il y a deux problèmes majeurs qui demandent la plus grande prudence, car si le coronavirus semble perdre de la vigueur en France, ce n’est pas le cas dans d’autres pays.

Les actualités relayées par la Nouvelle-Zélande sont toutefois intéressantes puisqu’elles prouvent que le virus a pratiquement disparu. Toutefois, certaines frontières sont encore fermées, d’autres devraient ouvrir d’ici la fin du mois de Juin et il y a des incertitudes pour quelques-unes.

Le principal problème concerne les frontières, car si elles sont fermées, impossible de voyager .

. Vous avez comme seconde problématique la quatorzaine qui peut être imposée et elle transforme le quotidien en cauchemar.

Pour pénétrer dans le pays, il faut être isolé pendant 14 jours avant que le feu soit vert, cela vous fait alors perdre un temps considérable.

Dans les DOM-TOM, les autorités réfléchissent à un aménagement un peu plus léger avec des tests qui devront avoir une validité de trois jours au maximum avant l’embarcation.

9 Français sur 10 adoptent la France pour les vacances d’été

Si pour ceux qui décident de voyager à l’étranger, cette éventualité peut être déprimante, il faut savoir que les résultats de ce sondage sont encourageants pour l’économie du pays. Les entreprises de voyages ont demandé une enquête à BVA et elle montre que 87 % des Français auront tendance à choisir la France pour leurs congés d’été, cela représente près de 9 Français sur 10, ce qui n’est clairement pas négligeable. Si l’année dernière 55 % des sondés avaient l’intention de voyager au cours de l’été, ils sont 59 % cette année.

Le coronavirus n’a donc pas eu raison des vacances, mais il faut tout de même s’adapter le plus possible. Les choix sont par contre différents, car la ville n’arrive pas en pôle position, c’est la campagne qui se retrouve sur la première marche et elle est suivie par la montagne. Avec respectivement 24 et 12 % selon les résultats de ce sondage, vous comprenez que les vacances d’été seront massivement organisées en France et dans des zones plus ou moins reculées.

En termes de logements, ce seront des résidences secondaires qui seront envisagées et d’autres voudront séjourner chez des amis. Dans tous les cas, ces vacances d’été ne seront clairement pas les mêmes qu’en 2019 même pour certains enfants puisque les écoles seront ouvertes. Ils auront alors un mélange entre les divertissements et la classe.