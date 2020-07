Vacances d’été : Les français réservent de plus en plus leurs vacances d’été ! Le gouvernement s’inquiète fortement !

Vacances d’été : des français très inquiets pendant les premières semaines du déconfinement, les professionnels du tourisme très inquiets !

Dès que la seconde phase du déconfinement a été annoncée par le premier ministre Edouard Philippe, de nombreux professionnels du tourisme se sont empressés de proposer des voyages pour voir redécoller leur business. En effet, l’été approchant, c’est une saison très importante pour le tourisme mais surtout pour l’économie française et mondiale. La saison estivale est propice aux vacances et aux achats : on a pu se poser la question concernant la réouverture des bars, des restaurants, mais aussi de tous les lieux de vacances pouvant accueillir du public.

Petit à petit, il semblerait que les lieux rouvrent leurs portes et que les français commencent à nouveau à consommer comme avant. Bien que pour certains lieux comme les bars et les restaurants la situation est à évaluer au cas par cas, on imagine que certains espèrent ne pas devoir mettre la clé sous la porte et veulent accueillir du public pour pouvoir se rattraper sur les semaines où ils n’ont pas pu travailler pendant la crise sanitaire du coronavirus. Mais alors que les françaises et les français sont prêts à consommer à nouveau, qu’en est-il du tourisme ?

Car après la seconde phase de déconfinement annoncée par le premier ministre Edouard Philippe, on a pu lire tout et son contraire dans des sondages publiés dans les médias, mais qui peut-on croire finalement ? Et bien les derniers chiffres sont tombés, et ceux-ci s’appuient sur des cas très concrets relayés notamment par des médias très sérieux comme Le Figaro et Europe 1 : les français se sont enfin décidés à réserver leurs vacances d’été !

On imagine qu’avant de prendre leur décision, de nombreux français voulaient attendre les modalités de retour dans le cas où les vacances seraient annulées par le gouvernement, mais ils avaient aussi besoin d’être rassurés concernant les mesures sanitaires prises dans les aéroports, les gares, les hôtels, ou encore les campings…

Vacances d’été : les français se sont enfin décidés à réserver pour cet été !

Les premiers chiffres sont tombés sur les réservations des vacances d’été, et les français se sont décidés à réserver leurs vacances d’été. Mais malheureusement, tout le retard qui a été pris pendant ces dernières semaines ne pourra finalement pas être rattrapé par les professionnels du tourisme, qui devront donc faire face à un manque à gagner pendant cette saison. On imagine donc que tout le monde ne survivra pas à la crise sanitaire du coronavirus, qui continue de faire des ravages dans le monde entier.

Concernant les chiffres, c’est le groupe Pierre et Vacances qui a d’abord communiqué auprès de l’AFP sur les chiffres des réservations. Selon le groupe, les ventes ont connu une hausse dès l’annonce du 28 mai, avec des hausses allant de 150% à 180% selon les lieux de vacances. Et bien que les français aient augmenté leur panier moyen avec ces réservations, le groupe estime ne pas pouvoir rattraper tout le retard accumulé à cause de la crise sanitaire.

Mais on retrouve également un bon des réservations du côté du site internet Leboncoin. En effet, avec plus de 220 000 annonces de locations pour les vacances d’été, le site a communiqué sur une hausse des consultations de 32%. Des chiffres qui montrent que les français ont bien envie de partir en vacances d’été, mais qui sera prêt à franchir le pas ? On imagine que nous aurons la réponse dans les semaines à venir, mais la tendance ne fait que se confirmer, avec également des réactions du côté du Club Med.

En effet, le groupe a communiqué sur des « progressions à deux chiffres » qui restent intéressantes, bien que toutefois on imagine que le groupe de vacances reste très vigilant quant aux futures réservations des prochaines vacances d’été. On ne peut qu’espérer un boom des réservations qui pourrait relancer l’économie française, qui se doit de remonter la pente après cette crise !