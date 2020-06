Vacances d’été : des conseils pour éviter les pièges avec la piscine hors sol

Il y a toutefois des précautions à prendre pour ces piscines hors sol qui peuvent être alléchantes, mais rapidement cauchemardesques. Ce sont les premiers prix qui pourront attirer votre regard, mais soyez vigilant pour que vos vacances d’été ne soient pas problématiques. Ayant acheté pendant de nombreuses années de tels bassins, je vous propose des conseils pour éviter les pièges et vous serez en mesure d’acquérir de véritables produits.

Attention à ces piscines en bois premier prix

Via un catalogue, vous avez des piscines hors sol et en bois qui sont facturées moins de 500 euros pour des dimensions assez sympathiques. En parallèle, des modèles similaires sont facturés le double, vous ne réfléchissez pas et vous optez pour la première. Le prix est donc un piège, car ces références ne sont pas intéressantes, il faut alors regarder avec rigueur la provenance du bois.

Une piscine hors sol et en bois doit être traitée en conséquence, le bois lutte contre les insectes et la décomposition .

. Choisissez de préférence du bois qui provient de la Finlande et plus généralement, tous les pays du nord.

Pour les premiers prix, ce sont souvent des modèles conçus avec du bois de Pologne et la résistance n’est pas similaire.

De ce fait, pour des dimensions égales, une piscine hors sol en bois de Finlande sera beaucoup plus robuste qu’une référence d’entrée de gamme avec des matériaux de la Pologne. Il faut parfois prévoir un budget conséquent ou alors réduire les exigences par rapport aux dimensions. Il ne faut pas oublier que vous avez parfois 25 000 litres et le poids est alors conséquent au niveau des parois qui peuvent clairement rompre.

Attention aux piscines tubulaires et autoportantes

Les fabricants comme Intex ou Bestway vous permettent de profiter d’une piscine pour les vacances d’été sans être contraint d’acheter une coque ou d’envisager une construction en béton. Vous aurez de ce fait besoin d’une armature et d’un liner, quelques heures plus tard, votre piscine est prête à l’emploi et elle sera en mesure de vous enthousiasmer.

Ces modèles sont abordables et il est déconseillé de les installer si le sol n’est pas droit .

. Sur la terre, les armatures auront tendance à s’affaisser, il faut alors un sol dur en béton ou avec des caillebotis, voire une terrasse en bois.

Si le sol n’est pas droit, envisagez quelques transformations, car le poids sera sinon déporté sur un côté.

La structure sera déstabilisée et au fil des mois, votre piscine perdra forcément de sa superbe. Pour les piscines autoportantes, c’est le boudin qui peut être problématique, il faut être vigilant notamment avec la tondeuse ou encore le coupe-bordure. J’ai malheureusement eu une mésaventure avec ce dernier et il a éventré en une fraction de seconde le bassin. Vous avez désormais des conseils pertinents pour choisir une piscine afin de passer des vacances d’été de qualité.

Optez pour une piscine en bois et hors sol si elle est conçue avec des matériaux en provenance des pays du nord comme la Finlande, la Suède, la Norvège…

Pour les tubulaires ou les autoportantes, pensez à un sol dur et stable, il doit aussi être droit.

Vous trouverez des piscines en composite qui sont moins problématiques que le bois, mais elles sont beaucoup plus onéreuses.

Ce dimanche, Capital vous explique tout sur ces loisirs qui vont façonner notre été 2020, pour profiter du soleil sans se ruiner. "Barbecue, piscine, jeux d'enfants : les produits stars d'un été pas comme les autres"

📺@M6 📅Dimanche 🕘21h05 pic.twitter.com/vy63Ovwtxs — Capital (@CapitalM6) June 5, 2020

En termes de budget, la fourchette est très large avec des modèles d’entrée de gamme et des piscinettes à moins de 100 euros et d’autres références peuvent être facturées plusieurs milliers d’euros.