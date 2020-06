Vacances en camping : astuces pour trouver le meilleur hébergement !

Il suffit de regarder les journaux télévisés pour comprendre que les plages seront sans doute prises d’assaut. Au cours des dernières années, les Français ont été attirés par le sud de la France, mais le pays est grand et il y a d’autres astuces pour les vacances en camping.

Nous vous proposons quelques techniques pour réussir à réserver un hébergement et pour bénéficier d’un environnement beaucoup plus serein.

L’arrière-pays, le meilleur choix pour les vacances en camping

Au lieu de cibler la mer Méditerranée ou encore l’océan, voire les zones très touristiques, il peut être judicieux d’adopter deux zones à savoir la campagne et la montagne. Pour la réservation, quelques critères sont importants et soyez le moins précis possible, cela vous permet d’avoir un choix plus vaste.

Prenez en compte le nombre de personnes et même votre budget, ainsi que les dates pour vos disponibilités .

. Si vous n’avez pas encore posé vos congés, c’est beaucoup plus intéressant, cela permet de réserver des logements sans être limité.

Optez pour des destinations éloignées des grandes villes notamment dans les gorges du Verdon et même l’Auvergne au niveau du Puy-de-Dôme.

Pour les campings, faites l’impasse sur quelques équipements comme la piscine souvent très prisée.

Si vous n’arrivez pas à avoir un mobil-home, il peut être judicieux d’adopter une autre technique à savoir la caravane ou le camping-car que vous serez en mesure de louer. Vous devez alors envisager la location de cette petite maison comme une berline.

Louez une caravane et partez à l’aventure !

Inutile de réserver dans ce cas un emplacement dans le camping puisque vous avez des aires pour les caravanes et le camping-car. Utilisez une application qui permet de rassembler toutes les zones compatibles et prévoyez alors un itinéraire. Avec la caravane, vous n’êtes pas fixe, cela vous permet par exemple de stationner sur un parking à proximité et de vous baigner l’espace de quelques heures. Vous reprenez ensuite la route pour d’autres aventures. En 2020, les vacances d’été seront beaucoup plus libres et si vous êtes un jeune couple, il y a une autre technique encore plus sympathique à savoir le van aménagé. Ce dernier peut aussi être loué dans les meilleures conditions et il s’agit d’une camionnette améliorée avec un gabarit un petit peu plus grand.

La maniabilité est parfaite, vous pouvez stationner dans un camping ou encore sur une aire dédiée aux voyageurs. Vous pourrez vous perdre dans la campagne ou à la montagne afin de faire le plein d’énergie et des meilleures ondes. Comme les frontières avec l’Italie et l’Allemagne seront notamment supprimées à la fin du mois de Juin, vous pourrez même traverser les pays sans avoir un port d’attache et vous choisirez ainsi votre destination en fonction de l’affluence.