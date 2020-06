Eric (Les 12 coups de midi) : TF1 l’aurait privilégié et il aurait triché selon les internautes… on fait le point !

Eric est en passe de devenir le plus grand maître midi des 12 coups de midi. Malgré ses victoires, il n'est pas fortement apprécié par le public. Avec le coronavirus, il a même été accusé de tricherie et de traitement de faveur...

Jour après jour, Eric remporte toutes les victoires sur le plateau des 12 coups de midi, aux côtés de Jean-Luc Reichmann. Il est aujourd’hui à deux doigts d’être le plus grand maître de midi de l’histoire de l’émission télévisée. Le candidat a d’ailleurs atteint une cagnotte à plus de 900 000€ ce mercredi 10 juin ! Christian Quesada deviendra alors un lointain mauvais souvenir… mais pourtant, cela ne plaît pas à tout le monde.

Eric (Les 12 coups de midi) : un maître de midi controversé

Les gens sont contents qu’Eric dépasse Christian Quesada, ce n’est pas le souci. Mais les téléspectateurs n’aiment pas vraiment le caractère du breton et cet avis est très récurrent. On peut d’ailleurs le voir sur les réseaux sociaux ou les internautes rêvent de son départ. Il est donc la cible des critiques.

Antipathique, pas drôle, ne dégageant aucune émotion, imbu de lui-même… voici tout ce que lui reprochent les fans des 12 coups de midi. Ils sont nombreux à regretter le jeune Paul qu’il trouvait beaucoup plus touchant et avenant. Eric a été très touché par toutes ces critiques et il a avoué qu’il aimerait retrouver l’anonymat pour cette seule raison.

Eric il veut ramasser tous l’argent des 12 coups de midi ? Ah le vieux c’est bon mtn — B I L L I O N 🥇 (@Issvgurl7kBeat) June 5, 2020

Vraiment Éric des 12 coups de midi il a le don pr me mettre la haine — 🌙 (@liloushhhh) June 9, 2020

Il s’était défendu en expliquant qu’il n’était effectivement pas l’homme le plus avenant du monde mais qu’il ne souhaitait pas jouer à un jeu devant la caméra. Réservé, il n’aime pas se mettre en avant et il compte donc rester naturel, même si cela ne plaît pas à tout le monde.

Le maître de midi a dû stopper son aventure sur TF1 le temps du confinement. C’est une pause dans sa Bretagne natale qu’il a apprécié. « Le confinement était un moment privilégié et une pause bienvenue. Ça m’a permis de récupérer un peu, d’être moins dans la pression même si j’ai continué à travailler pour revenir plus fort dans l’émission » avait-il déclaré.

Eric (Les 12 coups de midi) : les internautes l’accusent d’être privilégié !

Mais ses révélations n’ont pas plu aux téléspectateurs qui l’ont donc accusé d’être privilégié. De plus, il a profité d’une dérogation le 11 mai dernier, le jour du déconfinement. La Production de TF1 a décidé de faire revenir Eric à Paris pour reprendre les tournages des 12 coups de midi. Cette information a provoqué une vague d’indignation sur la toile ! En effet, sa dérogation l’autorisait à dépasser les 100km, règle encore en vigueur le 11 mai dernier.

Les internautes ont donc affirmé qu’il avait reçu un vrai traitement de faveur et que ce n’était pas normal. « J’ai compris que ça ait pu paraître injuste. Mais j’ai eu une dérogation qui n’avait rien de spécial et qui comportait un motif que tout le monde aurait pu cocher ». avait-il ainsi déclaré à nos confrères de Gala.

Mais ses explications n’ont pas suffi et les commentaires négatifs fusent, notamment sur Twitter. Récemment, les internautes ont pointé du doigt la Production en disant qu’elle faisait en sorte qu’Eric batte le record de Christian Quesada.

Je pense que la production des 12 coups de midi fait en sorte qu’Eric batte le record pour faire oublier Christian (cf affaire de pedopornographie) — Björnsson (@BastienHtn) June 10, 2020

D’autres twittos sont mécontents car ils estiment qu’Eric a été privilégié par le confinement. En effet, il aurait eu le temps de réviser davantage que les autres maîtres de midi et qu’il a pu en profiter pour se reposer. Pour toutes ces raisons, Eric n’est pas un maître de midi légitime pour eux.

Eric des 12 coups de midi ne peut pas être le nouveau grand maître de midi parce-que il a eu plus d'1mois pendant le confinement pour réviser à fond et apprendre avantages que n'ont pas eux les autres….. — Planeilles Noël (@PPlaneilles) June 9, 2020

Eric : son retour sur le plateau des 12 coups de midi a été compliqué

En plus de toutes ces critiques, Eric avoue que le retour sur les tournages a été compliqué à gérer en raison du coronavirus. Tout d’abord, il s’est retrouvé seul dans un hôtel, loin de sa femme et de ses deux filles. De plus, l’hôtel était presque vide et le candidat semble avoir été un peu angoissé. Il a comparé son hôtel à celui du film d’horreur Shining.

Avec la pandémie, les tournages ont dû être adaptés. Il n’y a donc plus de public sur le plateau et des consignes sanitaires très strictes doivent être appliquées (masques, distanciation sociale…). Les premiers jours de la reprise ont donc été très spéciaux et il a fallu s’habituer à ce nouveau mode de fonctionnement ! Il est désormais plus à l’aise et continue de remporter toutes les victoires.