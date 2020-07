12 Coups de Midi : Jean-Luc Reichmann accusé de truquer le jeu ? Veut-il faire croire à un départ d’Eric ?

Alors que les rumeurs vont bon train depuis que certaines photos ont été publiées sur les réseaux sociaux, comment savoir si Eric est toujours dans la course ou non ?

12 Coups de Midi : Jean-Luc Reichmann veut faire une grande fête avec les grands gagnants des 12 Coups de Midi !

Depuis le déconfinement, on a pu voir ici et là de nombreuses déclarations de Jean-Luc Reichmann sur les réseaux sociaux. Absent de l’antenne de TF1 avec de nouveaux épisodes de son émission phare les 12 Coups de Midi, on imagine que les téléspectateurs n’avaient qu’une hâte : retrouver Jean-Luc Reichmann et leur jeu favori sur TF1 !

En effet, nul doute que ce rendez-vous quotidien est très important pour certaines personnes qui sont malheureusement seules chez elles et très peu accompagnées. Pour ces quelques milliers de personnes en France, la télévision est malheureusement un des seuls contacts avec le monde extérieur qui existe pour elles. Les rendez-vous quotidiens comme les 12 Coups de Midi et le journal de 13 heures sont des moments importants et privilégiés pour ces personnes qui ont un quotidien parfois difficile.

On ne peut qu’imaginer leur joie d’avoir donc retrouvé Jean-Luc Reichmann reprendre le chemin vers le plateau de télévision des 12 Coups de Midi pour tourner de nouveaux épisodes dès le premier jour du déconfinement, c’est à dire le 11 mai dernier. Et on peut dire que Jean-Luc Reichmann n’a pas chômé, puisque comme il le révèle dans une interview, il aurait tourné de 9 heures du matin jusqu’à minuit : une prouesse incroyable qui aurait pu le mettre en danger pour sa santé ! Mais bien décidé à relever le défi, on peut dire qu’il l’a réussi haut la main car on retrouve bien de nouveaux épisodes des 12 Coups de Midi sur TF1. Mais dans l’interview que l’on a pu lire de Jean-Luc Reichmann dans un grand magazine télé récemment, ce dernier évoque également un évènement qu’il aimerait organiser.

En effet, il souhaiterait pouvoir réunir tous les grands gagnants de l’émission des 12 Coups de Midi dans un évènement exceptionnel. Pour le moment, rien d’autre n’est confirmé car on imagine que l’événement pourrait tomber à l’eau à cause de la crise sanitaire du coronavirus. Va-t-on retrouver Christian Quesada dans cet évènement, et Eric, le candidat actuel des 12 Coups de Midi ? Nous devrions avoir la réponse de la part de Jean-Luc Reichmann si l’évènement se confirme bel et bien dans les semaines ou dans les mois à venir…

12 Coups de Midi : Jean-Luc Reichmann et la production auraient-ils fait une gaffe sur les réseaux sociaux et dévoilé l’élimination d’Eric ?

On peut dire que les rumeurs vont bon train sur Instagram et que la moindre publication au sujet des 12 Coups de Midi peut provoquer de très grands débats chez tous les français qui regardent l’émission ! Car ce qui a mis le feu aux poudres, c’est cette vidéo de Jean-Luc Reichmann où ce dernier montre les coulisse de l’émission. Sur cette vidéo, on peut voir les pupitres des candidats, et à la grande surprise de toutes et tous, on peut constater que le nom d’Eric n’est pas présent sur la vidéo de l’animateur des 12 Coups de Midi, qui fêtera bientôt ses 60 ans. Mais Jean-Luc Reichmann a-t-il tourné cette vidéo en toute conscience ? C’est bien l’avis de certains internautes sur le réseau social Twitter qui accusent tout simplement de tricherie la production de l’émission des 12 Coups de Midi.

Info – Fini les rumeurs, Éric le champion de #Les12CoupsDeMidi sera éliminé le vendredi 19 juin prochain lors de sa 199ème participation. Il sera donc le plus grand maître de midi en terme de gains et en nombre de participations. En revanche, il ne dépassera pas le million d'€. pic.twitter.com/eUxBBeFlcT — Florian (@Florian_set) May 29, 2020

Mais est-ce que Jean-Luc Reichmann a volontairement diffusé cette vidéo sans le nom d’Eric sur le pupitre ou a-t-il réellement été éliminé ? On devrait avoir la réponse très bientôt, car selon les rumeurs de certains, le candidat Eric devrait être éliminé à la mi-juin, comme cela a d’ailleurs été confirmé par une source sur Twitter qui relaie même une date de départ pour Eric. Si les rumeurs sont vraies, on devrait donc voir le candidat des 12 Coups de Midi quitter l’émission le vendredi 19 juin prochain, on devrait donc bientôt avoir la réponse !