Jean-Luc Reichmann sa fille Rosalie Reichmann pose en petite mini robe ! Elle montre ses jambes en collants et jupe en cuir !

Jean-Luc Reichmann : sa fille est les réseaux sociaux !

Alors qu’elle n’a que 21 ans, Rosalie Reichmann n’hésite pas à montrer toute sa vie privée sur les réseaux sociaux !

Alors qu’elle apparaît parfois seule ou aux côtés de son petit ami.

On a pu le voir par le passé dans des lieux culturels comme le Musée du Louvre, mais aussi pendant ses vacances à la plage, et plus récemment avec un masque pour soutenir le personnel de santé qui travaille durement dans les hôpitaux.

Mais la jeune femme sait aussi se faire désirer, quitte à ce que cela ne plaise pas à son père, l’animateur des 12 Coups de Midi, Jean-Luc Reichmann.

En effet, on a pu la voir la semaine dernière dans une tenue, avec une veste blanche.

Une photo qui n’avait pas manqué de faire réagir ses nombreux fans sur les réseaux sociaux !

Mais bien décidée à montrer que depuis le déconfinement elle comptait bel et bien profiter du beau temps, c’est avec une nouvelle photo qu’elle est revenue ce samedi.

Avec un regard des plus sublimes, la jeune femme met en valeur ses jambes avec une jupe !

Les fans de la jeune femme se sont empressés de réagir suite à cette nouvelle photo.

Malheureusement pour ses plus fervents admirateurs, la jeune femme a déjà un homme dans sa vie et elle y est très attachée ! Pour preuve, elle avait partagé sa Saint Valentin avec le jeune homme qui partage sa vie depuis près d’un an maintenant. Mais comment a réagi Jean-Luc Reichmann, son père et animateur des 12 Coups de Midi sur TF1 ?

Jean-Luc Reichmann (Les 12 Coups de Midi) : il parle des photos avec ses enfants à table !

Souvenez-vous, c’était il y a quelques mois maintenant : alors que le pays était en pleine campagne municipale, un scandale éclatait dans la course à la mairie de Paris avec Benjamin Griveaux !

L’ancien candidat LREM avait dû alors mettre fin à sa campagne politique et tout abandonner.

Une situation qui à l’époque a eu des répercussions étonnantes sur Jean-Luc Reichmann, bien que cela paraisse très étonnant !

C’était encore une fois sur Instagram que l’animateur prenait la parole à ce sujet, mais plus étonnant, c’est avec ses enfants qu’il en a discuté !

En effet, il semblerait qu’il ait profité de l’affaire Griveaux pour les éduquer et les sensibiliser sur le sujet. De nos jours, il est en effet très facile d’échanger des messages personnels depuis son smartphone, et on imagine que l’animateur des 12 Coups de Midi est très concerné : il a six enfants dans son foyer recomposé avec Nathalie Lecoultre !

Alors qu’il se dit complètement « secoué » par cette discussion, il a demandé à ses enfants de respecter une règle absolue sur les réseaux sociaux : ils ont pour obligation de ne poster que des photos qu’ils n’auraient pas de mal à voir diffuser en grand format devant leur école.

Une règle que semble avoir oublié sa fille Rosalie Reichmann qui publie des clichés de plus en plus fou sur ses réseaux sociaux !

Mais pour autant, Jean-Luc Reichmann ne semble pas encore l’avoir remise dans le droit chemin depuis ces publications, du moins pas publiquement !

On sait clairement que les enfants sont un sujet sensible pour Jean-Luc Reichmann, comme en témoigne son interview récente pour TV Magazine.

On imagine également que l’affaire Christian Quesada qui a récemment éclaté a également sensibilisé l’animateur de télévision des 12 Coups de Midi.

Un parent a toujours des difficultés avec les tenues vestimentaires d’un enfant. De ce fait, ce que peut penser ou non Jean-Luc Reichmann peut finalement être compris par de nombreux Français. Dans tous les cas, les photos sur Internet sont nombreuses puisqu’il est relativement facile de les poster et cela ne concerne pas seulement sa fille.