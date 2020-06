Les 12 Coups de midi : Éric doit tirer un trait sur ces cadeaux !

Depuis l’année dernière, Éric enchaîne les bonnes réponses, il trouve les étoiles et sa cagnotte ne cesse d’augmenter. Il a donc un objectif, celui de se retrouver à la tête des 12 Coups de midi en devenant le numéro 1. Cela demande forcément une bonne culture générale, mais également des connaissances ainsi qu’une maîtrise du stress. De plus, Éric ne fait pas l’unanimité sur les réseaux sociaux par rapport à d’autres joueurs qui ont pu avant lui obtenir cette place. Le candidat doit alors redoubler d’efforts pour garder le cap alors qu’il aura frôlé l’élimination selon les rumeurs.

Le coronavirus fait à nouveau des siennes

Éric a pu obtenir avec les 12 Coups de midi près de 898 000 euros, une belle somme qui est surtout engendrée par tous les cadeaux gagnés. Malheureusement, certains d’entre eux ne pourront pas être utilisés et ce fut la déception pour le candidat. En effet, Jean-Luc Reichmann, le présentateur à succès de cette émission depuis 10 ans a précisé que la situation n’était pas propice. Il a donc révélé tous les présents qu’il ne serait pas en mesure d’utiliser, mais cela ne devrait pas avoir d’impact sur la cagnotte.

Éric ne sera pas en mesure d’assister au match de rugby entre la France et l’Irlande puisqu’il a été annulé à cause de la situation actuelle.

Le séjour pour Venise et découvrir tous les avantages de l’Italie est aussi relégué aux oubliettes toujours à cause de l’épidémie.

Éric ne pourra pas assister au grand prix de Formule 1 et le candidat est forcément déçu.

Il lui reste dans tous les cas de nombreux cadeaux qu’il pourra utiliser comme il le souhaite.

De très beaux cadeaux grâce aux 12 Coups de midi

Les amateurs de ces jeux avaient peut-être l’habitude de regarder le Juste Prix ou d’autres déclinaisons et à chaque fois, ce sont les vitrines qui sont visées par les candidats. En effet, il y a toujours de très beaux cadeaux à remporter via les jeux de TF1 et c’est aussi le cas pour les 12 Coups de midi. Entre les voyages, les billets pour diverses rencontres ou encore l’électroménager, l’informatique, les cadeaux sont nombreux, diversifiés et surtout très intéressants. De ce fait, Éric peut empocher des présents très précieux grâce aux étoiles mystérieuses. Ces dernières sont les plus attirantes au vu des gains promis.

Si Éric ne fait pas l’unanimité sur les réseaux sociaux, il faut savoir que le candidat sera toujours présent le 10 Juin sur le plateau des 12 Coups de midi. Cette émission présentée par Jean-Luc Reichmann dans des conditions assez éreintantes au vu de la situation lui a permis d’obtenir une confortable cagnotte. Rappelons qu’il est présent dans le jeu depuis l’année dernière.