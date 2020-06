Jean-Luc Reichmann : sa mère a été hospitalisée ! Très inquiet, il nous en dit plus sur son état de santé.

Jean-Luc Reichmann est très proche de sa famille et particulièrement de sa mère, Josette. Pendant le confinement, cette dernière a dû être hospitalisée... Il nous en dit plus sur son état de santé actuel.

Jean-Luc Reichmann est un animateur français particulièrement apprécié en France. Très proche de ses fans, il est présent sur les réseaux sociaux et n’hésite pas à partager son quotidien. Comme à la télévision, l’animateur semble être quelqu’un de très abordable dans la vie de tous les jours.

Jean-Luc Reichmann, un animateur sensible très proche de ses fans

Il aime beaucoup s’amuser et on le remarque déjà sur le plateau des 12 coups de midi. Sur son compte Instagram, ça se voit encore plus au travers de ses vidéos ! Par exemple, il a récemment posté une vidéo où il s’indigne de la réaction de « OK Google » après lui avoir dit qu’il était moche. Cela a l’air d’avoir fait beaucoup rire ses fans qui l’inondent de smileys morts de rire.

Jean-Luc Reichmann a réellement l’air d’être l’ami des animaux au vu de ses publications Instagram. Récemment, il a posté une tendre vidéo avec son chien « Pacha » qui semble être un berger suisse. Il aime montrer son caneton qu’il a prénommé « Gaston ». Il a également adopté de nombreuses poules de plusieurs races différentes qu’il met en scène régulièrement dans ses mini films.

Jean-Luc Reichmann : il tient énormément à sa famille

Jean-Luc Reichmann serait donc un grand sensible ? Sûrement ! En tous cas, ce qui est certain, c’est qu’il tient énormément à sa famille. Récemment, il montrait à ses fans le bain de soleil qui appartenait à sa grand-mère.

S’il l’a retrouvé, c’est parce qu’il habite actuellement dans la maison natale de son grand-père ! L’animateur ne s’est jamais caché du fait qu’il était très attaché à sa famille et que cette maison avait pour lui une forte valeur sentimentale.

Mais ce qui a le plus touché ses abonnés, c’est quand il a fait part de son mal-être pendant le confinement. Alors que la France entière était touchée par le coronavirus et que tout le monde s’est retrouvé confiné, Jean-Luc Reichmann était loin de sa mère, Josette, qu’il n’a pas pu voir pendant plusieurs mois.

Jean-Luc Reichmann : inquiet pour la santé de sa maman

Le temps lui a semblé extrêmement long et il s’est beaucoup inquiété de l’état de santé de celle qui lui a donné la vie. Cette dernière a dû être transférée à l’hôpital pendant l’épidémie de coronavirus.

L’animateur de TF1 s’est senti impuissant, terriblement triste de ne pas pouvoir être là pour sa mère. « Ce qui me manque le plus c’est de voir ma mère, elle a 86 ans. On ne se parle que par FaceTime alors que je n’ai qu’une envie, c’est la serrer dans mes bras, j’ai peur pour elle. » s’est-il confié pendant le confinement, le 12 avril.

On ne sait toujours pas ce qu’elle avait mais heureusement, elle semble aller bien aujourd’hui si l’on en croit :

la photo partagée ce jeudi 4 avril sur le compte Instagram de Jean-Luc Reichmann

ses déclarations sur le plateau des 12 coups de midi.

« J’embrasse ma mère d’ailleurs, très très fort. Elle est sortie en bonne forme de clinique et je suis très très heureux. Maman je t’embrasse très très fort. » avait-il dit lors de l’émission du 12 mai. Il a ainsi pu retrouver Josette, en prenant évidemment attention à respecter les règles sanitaires. Sa mère ayant 86 ans, elle est plus fragile et donc exposée au coronavirus.

Jean-Luc Reichmann : ses retrouvailles émouvantes avec sa mère

De plus, Jean-Luc Reichmann peut s’exposer à des risques en étant retourné au travail. Même si toute l’équipe est bien protégée et que les mesures de distanciation sociale sont respectées, l’animateur peut tomber malade s’il ne fait pas attention… Il avait donc tout intérêt à porter un masque en allant voir sa maman.

En tous cas, même avec un masque on constate que le fils et la mère se ressemblent ! Très touché, Jean-Luc Reichmann a simplement légendé sa photo : « Après plusieurs mois de séparation, se retrouver aux côtés de sa Maman … ». Il a également rajouté un émoticône cœur et un émoticône fleur. La fête des mères approche et il n’aurait pas pu lui offrir plus beau cadeau que d’aller la voir après avoir été si longtemps séparée d’elle.

Sa femme, Nathalie Lecoutre, a d’ailleurs imaginé de beaux cadeaux pour la fête des mères. Fan de ce que fait l’élue de son cœur, il n’a pas hésité à partager ses créations sur son Instagram. Si vous n’avez pas d’idée, peut-être que le site de Nathalie Lecoutre vous aidera… Peut-être que Jean-Luc Reichmann lui-même va offrir à sa maman l’un des cadeaux confectionnés par sa femme ?